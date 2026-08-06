भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, टाटा संस को मिला ‘अपर-लेयर NBFC’ का दर्जा

अब टाटा संस के बोर्ड में एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है. कंपनी पहले ही खुद को NBFC-UL फ्रेमवर्क से बाहर करने के लिए आवेदन कर चुकी है. RBI ने कहा है कि टाटा संस के NBFC-CIC रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के आवेदन की समीक्षा जारी है. केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि टाटा संस को NBFC-UL सूची में शामिल करने से उसके डी-रजिस्ट्रेशन आवेदन के परिणाम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. फिलहाल टाटा संस शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है. हालांकि, कंपनी की लिस्टिंग को लेकर दबाव लगातार बढ़ रहा है. इसमें टाटा संस के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर शापूरजी पल्लोनजी (SP) ग्रुप की भूमिका भी अहम मानी जा रही है. RBI ने नई लिस्ट जारी करते हुए कहा कि संशोधित नियमों के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए NBFC-UL की सूची तैयार की गई है.