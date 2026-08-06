Add Zee Business As A Preferred Source
App

भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, टाटा संस को मिला ‘अपर-लेयर NBFC’ का दर्जा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस को अपर लेयर NBFC (Upper Layer Non-Banking Financial Company) के रूप में वर्गीकृत किया है. ये क्लासिफिकेशन बड़े एसेट वाली वित्तीय कंपनियों के लिए जारी किए गए संशोधित नियमों के तहत किया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 06, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:14 PM IST
भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, टाटा संस को मिला ‘अपर-लेयर NBFC’ का दर्जा
Image Credit: Social media/X

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारिश बनी आफत! नूंह में भरभराकर गिरे दो मकान, बुजुर्ग महिला और बच्ची घायल
2
3
4
5