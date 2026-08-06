भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, टाटा संस को मिला ‘अपर-लेयर NBFC’ का दर्जा

RBI’s Big Move:टाटा ग्रुप की पैरेंट कंपनी टाटा संस को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपर-लेयर NBFC (NBFC-UL) की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में टाटा संस की कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है और कंपनी को पहले की तरह ही अपर-लेयर NBFC के रूप में बरकरार रखा गया है.
RBI के इस फैसले से संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक ने अभी तक टाटा संस को NBFC-UL फ्रेमवर्क से बाहर निकलने की मंजूरी नहीं दी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टाटा संस को आने वाले समय में शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ेगा या नहीं. RBI के स्केल-बेस्ड रेगुलेशन के मुताबिक, अपर-लेयर कैटेगरी में शामिल NBFCs को पहचान किए जाने के तीन साल के भीतर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना जरूरी होता है. इस श्रेणी में उन NBFCs को रखा जाता है, इनकी संपत्ति का साइज 1 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक होता है.
अब टाटा संस के बोर्ड में एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है. कंपनी पहले ही खुद को NBFC-UL फ्रेमवर्क से बाहर करने के लिए आवेदन कर चुकी है. RBI ने कहा है कि टाटा संस के NBFC-CIC रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के आवेदन की समीक्षा जारी है. केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि टाटा संस को NBFC-UL सूची में शामिल करने से उसके डी-रजिस्ट्रेशन आवेदन के परिणाम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. फिलहाल टाटा संस शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है. हालांकि, कंपनी की लिस्टिंग को लेकर दबाव लगातार बढ़ रहा है. इसमें टाटा संस के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर शापूरजी पल्लोनजी (SP) ग्रुप की भूमिका भी अहम मानी जा रही है. RBI ने नई लिस्ट जारी करते हुए कहा कि संशोधित नियमों के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए NBFC-UL की सूची तैयार की गई है.
इस बार RBI की सूची में कुल 17 NBFCs को शामिल किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2024 में यह संख्या 15 थी. नई सूची में REC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) को जोड़ा गया है. RBI ने कहा कि NBFCs के वर्गीकरण के लिए एसेट साइज के मानदंड की समीक्षा हर तीन साल में की जाएगी.
टाटा संस, जो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के रूप में रजिस्टर्ड है. 31 मार्च 2026 तक कंपनी की संपत्ति करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये थी, जो अपर-लेयर NBFC के लिए तय सीमा से काफी अधिक है. RBI ने अपने संशोधित नियमों में सरकारी स्वामित्व वाली योग्य NBFCs को भी अपर-लेयर कैटेगरी में शामिल होने की अनुमति दी है. यह कदम केंद्रीय बैंक के स्वामित्व-तटस्थ नियामकीय दृष्टिकोण को दर्शाता है.