टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में सुलह के संकेत! सामने आया ये अहम फैसला, जानिए किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

Tata Group boardroom clash: टाटा ट्रस्ट के बोर्ड की मीटिंग शुक्रवार को खत्म हुई है. इस मीटिंग में ट्रस्ट से जुड़े रोजमर्रा के मुद्दों पर चर्चा की गई और किसी भी विवादास्पद मामले को नहीं उठाया गया. एक सूत्र ने बताया कि ये एक सामान्य बैठक थी और इसमें कोई भी विवादास्पद मामला नहीं उठाया गया है. इस बैठक में अलग-अलग अस्पतालों और गांवो के विकास परियोजनाओं के बारे में प्रेंटेशन दी गईं. बोर्ड मीटिंग में पिछले किसी विवाद (बोर्ड में कलह) का जिक्र नहीं किया गया. बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद ये मीटिंग हुई है. इस मीटिंग में बोर्ड के सदस्यों ने पिछली घटनाओं का जिक्र नहीं किया है.

अंदरूनी कलह पर सरकार ने दिया था दखल

टाटा ट्रस्ट में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार की तरफ से दखल द‍िया गया था. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने ट्रस्ट को संस्थागत स्थिरता बनाए रखने और आंतर‍िक मतभेद सुलझाने की सलाह दी थी. गृह मंत्री अम‍ित शाह के घर एक घंटे चली मीट‍िंग में टाटा ग्रुप के चार सीन‍ियर नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, एन चंद्रशेखरन और डेरियस खंबाटा ने ह‍िस्‍सा ल‍िया था. इन लोगों ने गृह मंत्री और व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण को अंदरूनी कलह के बारे में जानकारी दी थी. इस दौरान सलाह दी गई क‍ि ट्रस्ट की व‍िश्‍वसनीयता और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाएं.

इकोनॉमी के ल‍िए भी काफी अहम टाटा ग्रुप

सरकार के लिए टाटा ट्रस्ट का विवाद सिर्फ बोर्डरूम की लड़ाई नहीं, बल्कि इकोनॉमी के ल‍िए भी काफी अहम है. टाटा संस बैंक‍िंग, स्टील, विमानन, ऑटोमोबाइल और तकनीकी सेक्‍टर से जुड़ा हुआ है. ग्रुप में व‍िवाद सितंबर में हुई बोर्ड मीट‍िंग से भड़का है. ट्रस्टी बोर्ड नियुक्तियों, सूचना शेयर करने और टाटा संस की लंबित लिस्टिंग दायित्वों पर आपसी लड़ाई हुई. नोएल टाटा गुट में नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह शामिल हैं, प्रोसेस का पालन करने पर जोर दे रहा है. हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार नोएल टाटा गुट में केवल दो मेंबर हैं, जबकि बाकी चार मेहली मिस्त्री के साथ हैं.

टाटा संस में गुटबाजी

विपक्षी गुट का नेतृत्व मेहली मिस्त्री की तरफ से क‍िया जा रहा है. इसमें प्रामित जावेरी, जहांगीर जहांगीर और डेरियस खंबाटा शामिल हैं. इस गुट ने विजय सिंह के री-अपाइंटमेंट का व‍िरोध क‍िया गया और नए नामित निदेशकों की मांग की. आपको बता दें मेहली मिस्त्री, साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई हैं, टाटा संस बोर्ड मीटिंग्स के एजेंडा और मिनट्स की मांग भी कर रहे थे.