Neelachal Ispat Nigam Merger: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्‍टील के ब‍िजनेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है. टाटा स्‍टील के बोर्ड की तरफ से कई अहम फैसले ल‍िये गए. टाटा स्‍टील ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्‍स‍िड‍ियरी कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) को खुद में मर्ज करने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा विदेशी आर्म में भारी निवेश की भी तैयारी है. इन फैसलों को कंपनी के ऑपरेशन्‍स को और मजबूत बनाने के लिए लिया गया है. इस मर्जर के साथ ही नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) का वजूद खत्‍म हो जाएगा.

टाटा स्टील के बोर्ड की तरफ से नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) के साथ मर्जर के प्‍लान को मंजूरी दे दी गई. यह मर्जर शेयरहोल्‍डर की सहमति और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जरूरी मंजूरी के बाद पूरा होगा. एनआईएनएल (NINL) को मर्ज करने से कंपनी का स्‍ट्रक्‍चर आसान हागा और ऑपरेशन में ज्‍यादा आसानी होगी. आपको बता दें टाटा स्‍टील की तरफ से 4 जुलाई 2022 को ओड‍िशा स्‍थ‍ित‍ नीलाचल इस्‍पात न‍िगम ल‍िम‍िटेड का अध‍िग्रहण अपनी पूर्व सब्‍स‍िड‍ियरी टाटा स्‍टील लांग प्रोडक्‍ट्स (TSLP) के जर‍िये 12,100 करोड़ रुपये में पूरा क‍िया था.

स‍िंगापुर आर्म में 2 अरब डॉलर का इनवेस्‍टमेंट

बोर्ड की तरफ से टी स्‍टील होल्‍ड‍िंग्‍स पीटीई ल‍िम‍िटेड (T Steel Holdings Pte Ltd) (सिंगापुर स्थित पूर्ण माल‍िकाना हम वाली विदेशी सहायक कंपनी) में 18,488 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी. यह इन्वेस्टमेंट FY 2026-27 से शुरू होकर एक या ज्यादा क‍िश्‍तों में इक्‍व‍िटी शेयर्स के जर‍िये किया जाएगा. इस पैसे का इस्तेमाल विदेशी सब्सिडियरीज के कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीस्ट्रक्चरिंग और लोन चुकाने में होगा.

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टाटा का हो जाएगा मेडिका टीएस हॉस्पिटल

इसके अलावा टाटा स्‍टील की तरफ से शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि न‍िदेशक मंडल ने मेडिका टीएस हॉस्पिटल (Medica TS Hospital Private Limited) का अधिग्रहण और बोर्ड ने मेडिका टीएस हॉस्पिटल में स‍िक्‍योर‍िटीज खरीदने को लेकर मंजूरी दी. यह कंपनी भी फिलहाल टाटा स्टील की सब्सिडियरी है. इसके तहत मणिपाल हॉस्पिटल्स ईस्टर्न इंडिया से 1.49 करोड़ रुपये में 49% इक्‍व‍िटी स्टेक (7,40,000 शेयर्स) और 31.85% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल हासिल किया जाएगा. इस डील के बाद मेडिका टीएस हॉस्पिटल पूरी तरह टाटा स्टील की हो जाएगी.

टाटा स्‍टील के शेयर में तेजी

हफ्ते के दूसरे कारोबारी द‍िन टाटा स्‍टील के शेयर में प‍िछले कारोबारी सत्र के दौरान तेजी देखने को म‍िली. कंपनी का शेयर 4 प्रत‍िशत से ज्‍यादा की तेजी के साथ 195 रुपये के भाव पर बंद हुआ. शेयर का 52 हफ्ते का हाई लेवल 216 रुपये और लो लेवल 124 रुपये है.

प्रॉफ‍िट में जबरदस्‍त इजाफा

मौजूदा व‍ित्‍त वर्ष की तीसरी त‍िमाही (अक्‍टूबर से द‍िसंबर 2025) में टाटा स्‍टील का प्रॉफ‍िट आठ गुने से ज्‍यादा बढ़कर 2,730 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पिछले फाइनेंश‍ियल ईयर की तीसरी त‍िमही में प्रॉफ‍िट का यह आंकड़ा 295 करोड़ रुपये का था. एनुअल बेस पर क्रूड ऑयल का उत्पादन 12 प्रतिशत बढ़कर 63.4 लाख टन हो गया.