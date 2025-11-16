TATA की इस कंपनी ने दिखाया दम, हफ्तेभर में कर ली 40457 करोड़ की कमाई, LIC को झटका

Trending Photos
TCS Marketcap: शेयर बाजार में बीता हफ्ता बेहतर रहा. सेंसेक्स में तेजी की बदौलत कंपनियों की पूंजी तेजी से बढ़ी. शेयर कीटॉप 10 कंपनियों की दौलत में खूब इजाफा हुआ. 8 कंपनियों का मार्केटकैप तो 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया. भारतीय शेयर बाजार का दमदार प्रदर्शन की बदौलत शीर्ष 10 में से आठ का मार्केटकैप दो लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ा है. टाटा की टीसीएस ने भी बड़ी कमाई की.
बाजार के लिए बीता हफ्ता कैसा रहा
भारतीय इक्विटी बाजारों के लिए बीता हफ्ता काफी अच्छा रहा है और मजबूत प्रदर्शन के कारण बाजार की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों के मार्केटकैप में 2,05,185.08 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है. भारतीय शेयर बाजार में तेजी की वजह वैश्विक और घरेलू स्तर पर मजबूत संकेत होना था. इसमें अमेरिकी शटडाउन का समाप्त होना और भारत में थोक एवं घरेलू महंगाई का घटना शामिल है.
किन-किन कंपनियों ने दिखाया दम
किन-किन कंपनियों को नुकसान
बजाज फाइनेंस का बाजार मूल्यांकन 30,147.94 करोड़ रुपए घटकर 6,33,573.38 करोड़ रुपए रह गया. भारतीय जीवन बीमा निगम का बाजार पूंजीकरण 9,266.12 करोड़ रुपए घटकर 5,75,100.42 करोड़ रुपए रह गया है. भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. दूसरी तिमाही के नतीजे, सर्विसेज पीएमआई, इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा और बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की बंपर जीत बाजार की चाल निर्धारित करेगी. आईएएनएस