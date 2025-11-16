Advertisement
trendingNow13006221
Hindi Newsबिजनेस

TATA की इस कंपनी ने दिखाया दम, हफ्तेभर में कर ली 40457 करोड़ की कमाई, LIC को झटका

शेयर बाजार में बीता हफ्ता बेहतर रहा. सेंसेक्स में तेजी की बदौलत कंपनियों की पूंजी तेजी से बढ़ी.  शेयर कीटॉप 10 कंपनियों की दौलत में खूब इजाफा हुआ.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 16, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TATA की इस कंपनी ने दिखाया दम, हफ्तेभर में कर ली 40457 करोड़ की कमाई, LIC को झटका

TCS Marketcap: शेयर बाजार में बीता हफ्ता बेहतर रहा. सेंसेक्स में तेजी की बदौलत कंपनियों की पूंजी तेजी से बढ़ी.  शेयर कीटॉप 10 कंपनियों की दौलत में खूब इजाफा हुआ. 8 कंपनियों का मार्केटकैप तो 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया.  भारतीय शेयर बाजार का दमदार प्रदर्शन की बदौलत शीर्ष 10 में से आठ का मार्केटकैप दो लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ा है.  टाटा की टीसीएस ने भी बड़ी कमाई की. 

 बाजार के लिए बीता हफ्ता कैसा रहा 

भारतीय इक्विटी बाजारों के लिए बीता हफ्ता काफी अच्छा रहा है और मजबूत प्रदर्शन के कारण बाजार की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों के मार्केटकैप में 2,05,185.08 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है. भारतीय शेयर बाजार में तेजी की वजह वैश्विक और घरेलू स्तर पर मजबूत संकेत होना था. इसमें अमेरिकी शटडाउन का समाप्त होना और भारत में थोक एवं घरेलू महंगाई का घटना शामिल है.  

Add Zee News as a Preferred Source

किन-किन कंपनियों ने दिखाया दम  

  1. जिन कंपनियों के मार्केटकैप में इजाफा दर्ज किया है, उनमें भारती एयरटेल, एसबीआई, टीसीएस, एचयूएल और एचडीएफसी बैंक जैसी संस्थाओं का नाम शामिल है. दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस और एलआईसी के मार्केटकैप में गिरावट दर्ज की गई है. 
  2. भारती एयरटेल का मार्केटकैप 55,652.54 करोड़ रुपए बढ़कर 11,96,700.84 करोड़ रुपए हो गया है.
  3. रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केटकैप 54,941.84 करोड़ रुपए बढ़कर 20,55,379.61 करोड़ रुपए हो गया है.
  4. इन्फोसिस का मार्केटकैप 10,448.32 करोड़ रुपए बढ़कर 6,24,198.80 करोड़ रुपए.
  5. टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 40,757.75 करोड़ रुपए बढ़कर 11,23,416.17 करोड़ रुपए हो गया है. 
  6. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का मार्केटकैप 10,522.9 करोड़ रुपए बढ़कर 8,92,923.79 करोड़ रुपए.
  7. एचडीएफसी बैंक का मार्केटकैप 9,149.13 करोड़ रुपए बढ़कर 15,20,524.34 करोड़ रुपए हो गया है.
  8. आईसीआईसीआई बैंक का बाजार मूल्यांकन 20,834.35 करोड़ रुपए बढ़कर 9,80,374.43 करोड़ रुपए हो गया है. 
  9. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का बाजार पूंजीकरण 2,878.25 करोड़ रुपए बढ़कर 5,70,187.06 करोड़ रुपए हो गया है.

किन-किन कंपनियों को नुकसान  

बजाज फाइनेंस का बाजार मूल्यांकन 30,147.94 करोड़ रुपए घटकर 6,33,573.38 करोड़ रुपए रह गया. भारतीय जीवन बीमा निगम का बाजार पूंजीकरण 9,266.12 करोड़ रुपए घटकर 5,75,100.42 करोड़ रुपए रह गया है. भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. दूसरी तिमाही के नतीजे, सर्विसेज पीएमआई, इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा और बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की बंपर जीत बाजार की चाल निर्धारित करेगी. आईएएनएस

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
Today Latest Hindi News
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
Jammu Kashmir
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
Bhavnagar Murder
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
India Sri Lanka Ties
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
Bihar Chunav Results
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
Delhi blast
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
bengaluru news
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
Lalu daughter Rohini Acharya
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'