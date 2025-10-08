Advertisement
trendingNow12952744
Hindi Newsबिजनेस

टाटा के भीतर मचे बवाल के बीच TCS ने कैंसिल की Q2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस,क्या है असली वजह?

देश की दिग्गज कंपनी टाटा इन जिनों खूब चर्चा में है. टाटा के भीतर आंतरिक विवाद में सरकार को दखल देना पड़ा है तो वहीं कंपनी में हुई छंटनी को लेकर भी काफी हंगामा हुआ. अब टाटा की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को लेकर एक और अपडेट आई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 08, 2025, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टाटा के भीतर मचे बवाल के बीच TCS ने कैंसिल की Q2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस,क्या है असली वजह?

TCS Result: देश की दिग्गज कंपनी टाटा इन जिनों खूब चर्चा में है. टाटा के भीतर आंतरिक विवाद में सरकार को दखल देना पड़ा है तो वहीं कंपनी में हुई छंटनी को लेकर भी काफी हंगामा हुआ. अब टाटा की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को लेकर एक और अपडेट आई है. टीसीएस ने रतन टाटा की पुण्यतिथि का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करने के लिए 9 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है.  

टीसीएस ने पुष्टि की कि इस कार्यक्रम के रद्द होने का कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख का टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की पुण्यतिथि के साथ टकराव था. हालांकि, कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है, लेकिन एनालिस्ट कॉल कंपनी की योजना के मुताबिक होगी, जिसमें वित्तीय प्रदर्शन और मैनेजमेंट की कमेंट्री को शेयर किया जाएगा. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द होने से कंपनी को लेकर निवेशकों के सेंटीमेंट पर कुछ खास असर नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने एनालिस्ट कॉल को यथावत रखा है.  

टीसीएस के नतीजों का बेसब्री से इंतजार  

Add Zee News as a Preferred Source

एच-1बी वीजा में शुल्क वृद्धि के बीच, दूसरी तिमाही के नतीजों का निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे ग्लोबल आईटी सेक्टर की स्थिति की सही जानकारी मिलेगी. इससे पहले, टीसीएस ने वित्त वर्ष 26 में लगभग 12,200 कर्मचारियों या अपने वैश्विक कार्यबल के 2 प्रतिशत की छंटनी करने की घोषणा की थी. जून 2025 तक कुल 6.13 लाख कर्मचारियों वाली आईटी दिग्गज कंपनी, विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में छंटनी लागू करने की योजना बना रही है. कंपनी ने कहा कि छंटनी मुख्य रूप से मध्यम और वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रभावित करेगी. टीसीएस ने इस फैसले को अपने द्वारा लिए गए "सबसे कठिन फैसलों में से एक" बताया और कहा कि इसका उद्देश्य तेजी से विकसित हो रही तकनीकों और वर्कप्लेस मॉडल के मुताबिक कंपनी को भविष्य के लिए तैयार बनाना है. रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी रिटायरमेंट पैकेज, विस्तारित बीमा, नोटिस पीरियड में वेतन और वैकल्पिक नौकरी के अवसर खोजने में प्लेसमेंट सहायता प्रदान कर रही है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Tata

Trending news

जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
Weather
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने