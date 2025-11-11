Advertisement
टाटा ट्रस्ट्स में बड़ा फेरबदल, नोएल टाटा के बेटे नेविल और भास्कर भट्ट को ट्रस्टी नियुक्त किया गया

 टाटा ट्रस्ट्स ने आज यानी 11 नवंबर को टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा के पुत्र नेविल टाटा और भास्कर भट्ट को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के बोर्ड में शामिल किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 09:04 PM IST
Tata Trusts: टाटा ग्रुप में नई पीढ़ी की एंट्री हो गई है. टाटा ट्रस्ट्स ने आज यानी 11 नवंबर को टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा के पुत्र नेविल टाटा और भास्कर भट्ट को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के बोर्ड में शामिल किया है. मंगलवार को हुई एक बैठक में बोर्ड ने वेणु श्रीनिवासन के कार्यकाल को आजीवन कार्यकाल से रिवाइज कर तीन वर्ष कर दिया. ये निर्णय महाराष्ट्र सरकार के एक नए नियम के बाद लिया गया है. इस बदलाव का टाटा ट्रस्ट्स और उसके लॉन्ग टर्म प्रशासनिक फ्रेमवर्क पर सीधा प्रभाव पड़ेगा.

 टाटा ट्रस्ट्स बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय 

ET के मुताबिक, ये निर्णय मंगलवार, 11 नवंबर को हुई टाटा ट्रस्ट्स बोर्ड की बैठक में लिया गया, ये बैठक मेहली मिस्त्री को निदेशक पद से हटाए जाने के बाद पहली बैठक थी. नेविल टाटा वर्तमान में टाटा समूह की खुदरा सुपरमार्केट चेन, स्टार बाजार के मुखिया हैं.

मेहली मिस्त्री ने दिया था इस्तीफा

हाल ही में मेहली मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट्स के तीन प्रमुख ट्रस्टों- सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, और बाई हीराबाई जेएन टाटा नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट के ट्रस्टी पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था. उन्होंने ये निर्णय टाटा ट्रस्ट्स के अन्य ट्रस्टीज को संबोधित एक पत्र के माध्यम से घोषित किया था. अपने पत्र में मिस्त्री ने कहा था कि उनका ये कदम रतन टाटा के आदर्शों और मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. वो लंबे समय से टाटा समूह से जुड़े रहे हैं और ट्रस्ट्स के माध्यम से कई परोपकारी पहलों में योगदान देते रहे हैं.

 

