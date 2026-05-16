महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने टाटा ट्रस्ट्स को 16 मई को होने वाली बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को टालने का आदेश दिया है. ये निर्देश एक शिकायत के आधार पर जारी किया गया है. इसमें सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के बोर्ड के गठन में नियमों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. टाटा ट्रस्ट्स ने इस आदेश को 'एकपक्षीय (ex-parte)' बताते हुए कहा है कि ये निर्देश केवल सर रतन टाटा ट्रस्ट से संबंधित है. संस्था के अनुसार, आदेश जारी करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई सुनवाई का अवसर मिला.

‘टाटा ट्रस्ट्स’ को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर (मुंबई) ने सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को 16 मई 2026 (शनिवार) को प्रस्तावित बैठक को टालने करने का निर्देश दिया है. ये आदेश ईमेल के जरिए ट्रस्ट तक पहुंचा. बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के संचालन और प्रशासन से जुड़ी कुछ शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और निर्देश में यह भी कहा गया है कि जांच पूरी होने और रिपोर्ट सौंपे जाने तक बैठक आयोजित नहीं की जा सकती.

ये आदेश कथित रूप से एकतरफा (Ex-parte) माना जा रहा है, क्योंकि इसे जारी करने से पहले ट्रस्ट को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये कदम ट्रस्ट के गठन और कार्यप्रणाली से जुड़ी शिकायतों के बाद उठाया गया है. वहीं, टाटा ट्रस्ट्स ने बयान जारी कर कहा है कि वे संबंधित अधिकारियों के निर्देशों की समीक्षा कर रहे हैं.

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विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

इस पूरे मामले की जड़ में तीन प्रमुख घटनाएं और शिकायतें बताई जा रही हैं. पहली शिकायत कात्यायनी अग्रवाल की ओर से 18 अप्रैल 2026 को दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी शिकायत ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन की तरफ से 28 अप्रैल 2026 को सामने आई है. इसके अलावा 13 मई 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश का भी इस प्रक्रिया पर प्रभाव माना जा रहा है. हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि ये निर्देश केवल सर रतन टाटा ट्रस्ट से संबंधित है, न कि पूरे टाटा ट्रस्ट्स समूह पर लागू होता है.

ट्रस्टी संरचना पर उठे सवाल

शिकायत में ट्रस्ट के बोर्ड गठन पर सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि छह ट्रस्टी में से तीन स्थायी हैं, जो महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1950 की धारा 30A(2) का उल्लंघन हो सकता है. ये प्रावधान 2025 के संशोधन के बाद जोड़ा गया था, इसमें कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक ट्रस्ट में स्थायी ट्रस्टी की संख्या कुल ट्रस्टीज के एक-चौथाई (25%) से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टाटा ट्रस्ट्स का पक्ष

ट्रस्ट का तर्क है कि 2025 का यह संशोधन भविष्य की नियुक्तियों पर लागू होता है, यानी 1 सितंबर 2025 के बाद नियुक्त ट्रस्टी ही इसके दायरे में आएंगे. उससे पहले की नियुक्तियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता. ट्रस्ट ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों की राय ली है, ये उनके दृष्टिकोण का समर्थन करती है. इस मामले से जुड़ी एक याचिका पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी ताकि 16 मई की बैठक रोकी जा सके. लेकिन, 13 मई 2026 को अदालत ने इसे वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया था.

क्या है आगे स्थिति?

ट्रस्ट का कहना है कि उन्हें अपने ही एक ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन की शिकायत की जानकारी पहले नहीं थी, जबकि उन्होंने पहले की बैठकों के नोटिस स्वीकार किए थे. फिलहाल, सर रतन टाटा ट्रस्ट इस पूरे आदेश की कानूनी जांच और समीक्षा कर रहा है.