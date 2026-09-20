/टाटा ट्रस्ट्स का दावा, N Chandrasekaran की दोबारा नियुक्ति कानूनी रूप से अमान्य, बोर्ड प्रस्ताव पर उठे सवाल

टाटा ट्रस्ट्स ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) के तहत टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नामित निदेशकों में से कम से कम बहुमत की सकारात्मक सहमति जरूरी है. ट्रस्ट्स के अनुसार, टाटा संस के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स के दो नॉमिनेटेड निदेशक हैं. बयान में कहा गया, 'दो में बहुमत दो होता है, एक नहीं.' टाटा ट्रस्ट्स के मुताबिक, इन दोनों में से एक निदेशक ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया. ऐसे में टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनेटेड निदेशकों की जरूरी सकारात्मक सहमति नहीं मिली और इसलिए प्रस्ताव की शर्त पूरी नहीं हुई.