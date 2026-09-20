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टाटा ट्रस्ट्स का दावा, N Chandrasekaran की दोबारा नियुक्ति कानूनी रूप से अमान्य, बोर्ड प्रस्ताव पर उठे सवाल

टाटा ट्रस्ट्स ने N Chandrasekaran की दोबारा टाटा संस के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 20, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:42 PM IST
टाटा ट्रस्ट्स का दावा, N Chandrasekaran की दोबारा नियुक्ति कानूनी रूप से अमान्य, बोर्ड प्रस्ताव पर उठे सवाल
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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