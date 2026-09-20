/टाटा ट्रस्ट्स का दावा, N Chandrasekaran की दोबारा नियुक्ति कानूनी रूप से अमान्य, बोर्ड प्रस्ताव पर उठे सवाल

Tata Trusts : टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर N Chandrasekaran की दोबारा नियुक्ति को लेकर बड़ा कानूनी दावा किया है. ट्रस्ट्स का कहना है कि 17 सितंबर 2026 को हुई टाटा संस की बोर्ड बैठक में Chandrasekaran को फिर से चेयरमैन नियुक्त करने के लिए पारित किया गया. प्रस्ताव वैध तरीके से पास नहीं हुआ और उसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है.
टाटा ट्रस्ट्स ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) के तहत टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नामित निदेशकों में से कम से कम बहुमत की सकारात्मक सहमति जरूरी है. ट्रस्ट्स के अनुसार, टाटा संस के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स के दो नॉमिनेटेड निदेशक हैं. बयान में कहा गया, 'दो में बहुमत दो होता है, एक नहीं.' टाटा ट्रस्ट्स के मुताबिक, इन दोनों में से एक निदेशक ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया. ऐसे में टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनेटेड निदेशकों की जरूरी सकारात्मक सहमति नहीं मिली और इसलिए प्रस्ताव की शर्त पूरी नहीं हुई.
टाटा ट्रस्ट्स ने ये भी कहा कि चेयरमैन का कास्टिंग वोट तभी लागू होता है जब पूरे बोर्ड के स्तर पर वोट बराबर हों. ट्रस्ट्स का तर्क है कि इस अधिकार का इस्तेमाल टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनेटेड निदेशकों के बीच मतभेद की स्थिति में नहीं किया जा सकता है. टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66% हिस्सेदारी है. ट्रस्ट्स का कहना है कि AoA के आर्टिकल्स 104B और 121 के तहत उनके नॉमिनेटेड निदेशकों के अफ्फरमेटीव वोटिंग राइट्स पहले भी टाटा संस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बचाव किए जा चुके हैं.
ये मामला साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के विवाद के दौरान सामने आया था. ट्रस्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारों की वैधता से जुड़े टाटा संस के रुख को स्वीकार किया था और आर्टिकल्स को ओप्प्रेसिव बताए जाने वाले निष्कर्ष को भी पलट दिया था. टाटा ट्रस्ट्स ने अपने बयान में कहा, 'कंपनी अब उस प्रोटेक्शन से पीछे नहीं हट सकती, जिसे बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई थी.'