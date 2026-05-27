घाटे में चल रही कंपनियों पर इस दिन बड़ा फैसला लेगा Tata Trusts; जानिए टाटा संस बोर्ड मीटिंग की पूरी कहानी

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Tata Trusts : टाटा ग्रुप (TataGroup) की घाटे में चल रही और लॉन्ग टर्म वाले कारोबारों को लेकर 8 जून को टाटा ट्रस्ट्स की अहम बैठक होने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में टाटा संस की कई प्रमुख कंपनियों के बिजनेस प्रेजेंटेशन ट्रस्टियों के सामने रखे जा सकते हैं. ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 12 जून को टाटा संस बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है. इसमें चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के संभावित तीसरे कार्यकाल समेत कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.
सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में हुई टाटा संस बोर्ड मीटिंग में एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और अन्य कंज्यूमर बिजनेस से जुड़े अधिकारियों ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिए थे. इनमें बताया गया कि भारी निवेश के बावजूद कई कारोबार अब भी घाटे में क्यों हैं?
बताया जा रहा है कि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा 8 जून की बैठक में बोर्ड चर्चाओं पर अपनी टिप्पणियां और फीडबैक ट्रस्टियों के साथ साझा कर सकते हैं. हालांकि, मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में किसी बड़े टकराव या असहमति की स्थिति सामने नहीं आई.
सूत्रों का कहना है कि एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कारोबारों में लगातार बड़े निवेश किए जा रहे हैं. एयर इंडिया को 2022 में अधिग्रहण के बाद बेड़े के विस्तार और ऑपरेशनल सुधार के लिए भारी पूंजी की जरूरत है, जबकि टाटा डिजिटल उपभोक्ता इंटरनेट बाजार में प्रतिस्पर्धा के चलते अभी भी निवेश चरण में है. इसी बीच, टाटा ट्रस्ट्स के भीतर टाटा संस की संभावित लिस्टिंग, पूंजी आवंटन और समूह की गवर्नेंस को लेकर भी मतभेदों की चर्चा है. ऐसे में 8 जून की बैठक को टाटा समूह की भविष्य की रणनीति और नेतृत्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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