Tata Trusts Tussle: रतन टाटा के सबसे करीबी का ग्रुप से पत्‍ता कटना तय! आज खत्म हो रहा कार्यकाल

ET के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी विजय सिंह ने मेहली मिस्त्री के कार्यकाल को बढ़ाने (renewal) की मंजूरी देने से इंकार कर दिया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 11:22 AM IST
Tata Trusts Tussle: रतन टाटा के सबसे करीबी का ग्रुप से पत्‍ता कटना तय! आज खत्म हो रहा कार्यकाल

Tussle at Tata Trusts: टाटा समूह से जुड़ी सबसे बड़ी चैरिटेबल संस्था Tata Trusts में एक बड़ा बदलाव सामने आया है. रतन टाटा के पुराने सहयोगी माने जाने वाले मेहली मिस्त्री अब इन शीर्ष ट्रस्टों से बाहर हो सकते हैं.  ET के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी विजय सिंह ने मेहली मिस्त्री के कार्यकाल को बढ़ाने (renewal) की मंजूरी देने से इंकार कर दिया है. इसके बाद उनका ट्रस्ट से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है. ये निर्णय टाटा ट्रस्ट्स के भीतर बदलते समीकरणों और नए नेतृत्व दृष्टिकोण को दिखाता है. अब तक ट्रस्टी नियुक्तियां सर्वसम्मति से होती रही हैं, लेकिन इस बार वोटिंग के जरिए फैसला लिया गया है. 

नहीं होगा रिअपॉइंटमेंट!

सूत्रों ने बताया कि तीनों ट्रस्टियों ने गुरुवार देर रात और शुक्रवार सुबह अपने फैसले की जानकारी दी. मिस्त्री का कार्यकाल तीन साल बाद बढ़ाने का प्रस्ताव पिछले शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट्स के CEO सिद्धार्थ शर्मा ने पेश किया था.

टाटा ग्रुप की दो प्रमुख चैरिटेबल संस्थाएं हैं. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT)- जिनके पास Tata Sons में 51% से अधिक हिस्सेदारी है. ये इन दिनों चर्चा में हैं. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी- नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह, मेहली मिस्त्री, प्रमित झावेरी और डेरियस खंबाटा हैं.

वहीं, सर रतन टाटा ट्रस्ट में  नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह, जिमी टाटा, जहांगीर एच.सी. जहांगीर, मेहली मिस्त्री और डेरियस खंबाटा शामिल हैं.  इन दोनों ट्रस्ट्स में मेहली मिस्त्री की भूमिका अब समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी विजय सिंह ने उनके कार्यकाल के रिन्यूअल (renewal) को मंजूरी नहीं दी है.

 केंद्र सरकार की तरफ से दखल

बता दें, टाटा ट्रस्ट में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार की तरफ से दखल द‍िया गया था. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने ट्रस्ट को संस्थागत स्थिरता बनाए रखने और आंतर‍िक मतभेद सुलझाने की सलाह दी थी.  गृह मंत्री अम‍ित शाह के घर एक घंटे चली मीट‍िंग में टाटा ग्रुप के चार सीन‍ियर नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, एन चंद्रशेखरन और डेरियस खंबाटा ने ह‍िस्‍सा ल‍िया था. इन लोगों ने गृह मंत्री और व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण को अंदरूनी कलह के बारे में जानकारी दी थी. 

कौन हैं मेहली मिस्त्री?

मेहली मिस्त्री मुंबई के एक बड़े कारोबारी हैं, ये एम पलोनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक भी हैं. फिलहाल वह पेंट डिस्‍ट्रीब्‍यूशन, लॉजिस्टिक्‍स और ट्रैवल सेक्‍टर से जुड़े हैं.  मेहली मिस्त्री, दिवंगत साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई और दिवंगत अरबपति रतन टाटा के करीबी सहयोगी रहे हैं. साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाने के विवाद के दौरान मेहली ने खुलकर रतन टाटा का समर्थन किया था. अक्टूबर 2022 में मेहली को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड में शामिल किया गया था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Tussle at Tata Trusts

