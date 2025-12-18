बिना OTP नहीं मिलेगा तत्काल, वेटिंग वालों की चांदी, ट्रेन में भर-भर कर सामान लेकर चलने वालों को रेल मंत्री ने दिया झटका...रेलवे ने बदल दिए कौन-कौन से नियम ?

Indian Railway: भारतीय रेलवे ताबड़तोड़ नियम बदल रही है. एक -एक कर नए नियम लाए जा रहे हैं. टिकट बुकिंग से लेकर वेटिंग टिकट, तत्काल टिकट, रिजर्वेशन चार्ट , एडवांस बुकिंग तमाम नियमों को बदल दिया गया है. बिना OTP के आप तत्काल टिकटों की बुकिंग नहीं कर पाएंगे. अब तो रेलवे ने ट्रेन में सामान ले जाने की लिमिट भी तय कर दी है. अगर तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर आप ट्रेन में चढ़े तो अतिरिक्त चार्ज देना होगा.

रेलवे ने बदला कौन-कौन सा नियम

रेलवे ने नई व्यवस्था के तहत बड़े बदलाव कर दिया है. बिना OTP के तत्काल टिकटों की बुकिंग नहीं हो सकेगी. IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग करवा रहे हो या फिर प्लेटफॉर्म पर टिकट विंडो से. रिजर्वेशन के लिए आपको आधार बेस्ड ओटीपी देना ही होगा. तत्काल टिकट बुकिंग में Aadhaar-OTP वेरिफिकेशन को लागू कर लिया गया है. बिना ओटीपी के आपकी बुकिंग नहीं हो सकेगी. तत्काल के बाद रेलवे ने बदला एक और नियम, वेटिंग टिकट पर दी बड़ी राहत, 10 घंटे पहले पता चलेगा टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं ? रिजर्वेशन चार्ट का नया टाइम टेबल

रिजर्वेशन चार्ट का बदला नियम, वेटिंग टिकट वालों फायदा

रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट को लेकर नियम बदल दिया है. अब चार्ज ट्रेन खुलने से 10 घंटे पहले जारी होगा. जो चार्ट पहले 4 घंटे पहले जारी होता था, अब उसे 10 घंटे पहले जारी किया जाएगा. यानी जिनके पास वेटिंग टिकट है, उन्हें ट्रेन खुलने से 10 घंटे पहले पता चल जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म हुई है कि नहीं. अब रिजर्वेशन चार्ट 4 नहीं बल्कि 10 घंटे पहले जारी होगा.रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि चाहे ट्रेन किसी भी समय रवाना हो,उसका रिजर्वेशन चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले फाइनल हो जाएगा. रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, ट्रेन में तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर चलने पर देना होगा एक्सट्रा चार्ज, स्टेशन पर तौला जाएगा आपका बैग

लगेज की लिमिट तय

रेलवे ने ट्रेन में सामान ले जाने की सीमा भी तय कर दी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 दिसंबर को लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि अब ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा.जिस तरह से एयरपोर्ट और फ्लाइट में लगेज की सीमा निर्धारित है, उसी तरह ट्रेनों में भी सामान ले जाने की लिमिट तय है. अब उसका सख्ती से पालन होगा. उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों को अब ट्रेन में ज्‍यादा सामान ले जाने के लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे. रेल मंत्री ने कहा कि हर क्लास के यात्रियों के लिए सामान की सीमा तय है. अगर रेल यात्री इस सीमा से ज्‍यादा सामान लेकर सफर में तलते हैं तो उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना होगा.

एडवांस टिकट बुकिंग की टाइम भी बदली



रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग यानी एआरपी को 120 दिन से घटाकर सीधे आधार यानी 60 दिन कर दिया है. यानी आप यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले तक ही टिकट रिजर्वेशन करवा सकेंगे. 120 दिन की एडवांस बुकिंग सीमा खत्म करने के बाद कैंसिलेशन की संख्या में कमी आई है. जिसके चलते लोगों को टिकट मिलने में आसानी हो गई है.

जनरल टिकट में भी आधार वेर‍िफ‍िकेशन जरूरी

रेलवे ने ट्रेन टिकटों की बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है. रेलवे ने सिर्फ ऑनलाइन रिजर्वेशन ही नहीं बल्कि जनरल बुकिंग कराने वाले यात्री का आधार सिस्टम से वेरिफिकेन जरूरी कर दिया है. रेलवे ने 28 अक्टूबर 2025 से तय किया है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक के बीच सिर्फ Aadhaar verified आईआरसीटीसी यूजर्स ही ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे.