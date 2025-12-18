Advertisement
trendingNow13045331
Hindi Newsबिजनेसबिना OTP नहीं मिलेगा तत्काल, वेटिंग वालों की चांदी, ट्रेन में भर-भर कर सामान लेकर चलने वालों को रेल मंत्री ने दिया झटका...रेलवे ने बदल दिए कौन-कौन से नियम ?

बिना OTP नहीं मिलेगा तत्काल, वेटिंग वालों की चांदी, ट्रेन में भर-भर कर सामान लेकर चलने वालों को रेल मंत्री ने दिया झटका...रेलवे ने बदल दिए कौन-कौन से नियम ?

Indian Railway New Ticket Reservation Rules:  भारतीय रेलवे ताबड़तोड़ नियम बदल रही है. एक -एक कर नए नियम लाए जा रहे हैं. टिकट बुकिंग से लेकर वेटिंग टिकट, तत्काल टिकट, रिजर्वेशन चार्ट , एडवांस बुकिंग तमाम नियमों को बदल दिया गया है. बिना OTP के आप तत्काल टिकटों की बुकिंग नहीं कर पाएंगे.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 18, 2025, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना OTP नहीं मिलेगा तत्काल, वेटिंग वालों की चांदी, ट्रेन में भर-भर कर सामान लेकर चलने वालों को रेल मंत्री ने दिया झटका...रेलवे ने बदल दिए कौन-कौन से नियम ?

Indian Railway: भारतीय रेलवे ताबड़तोड़ नियम बदल रही है. एक -एक कर नए नियम लाए जा रहे हैं. टिकट बुकिंग से लेकर वेटिंग टिकट, तत्काल टिकट, रिजर्वेशन चार्ट , एडवांस बुकिंग तमाम नियमों को बदल दिया गया है. बिना OTP के आप तत्काल टिकटों की बुकिंग नहीं कर पाएंगे. अब तो रेलवे ने ट्रेन में सामान ले जाने की लिमिट भी तय कर दी है. अगर तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर आप ट्रेन में चढ़े तो अतिरिक्त चार्ज देना होगा.  

रेलवे ने बदला कौन-कौन सा नियम  

रेलवे ने नई व्यवस्था के तहत बड़े बदलाव कर दिया है. बिना OTP के तत्काल टिकटों की बुकिंग नहीं हो सकेगी. IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग करवा रहे हो या फिर प्लेटफॉर्म पर टिकट विंडो से. रिजर्वेशन के लिए आपको आधार बेस्ड ओटीपी देना ही होगा. तत्काल टिकट बुकिंग में Aadhaar-OTP वेरिफिकेशन को लागू कर लिया गया है. बिना ओटीपी के आपकी बुकिंग नहीं हो सकेगी.  तत्काल के बाद रेलवे ने बदला एक और नियम, वेटिंग टिकट पर दी बड़ी राहत, 10 घंटे पहले पता चलेगा टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं ? रिजर्वेशन चार्ट का नया टाइम टेबल

Add Zee News as a Preferred Source

रिजर्वेशन चार्ट का बदला नियम, वेटिंग टिकट वालों फायदा  

रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट को लेकर नियम बदल दिया है. अब चार्ज ट्रेन खुलने से 10 घंटे पहले जारी होगा. जो चार्ट पहले 4 घंटे पहले जारी होता  था, अब उसे 10 घंटे पहले जारी किया जाएगा. यानी जिनके पास वेटिंग टिकट है, उन्हें ट्रेन खुलने से 10 घंटे पहले पता चल जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म हुई है कि नहीं. अब  रिजर्वेशन चार्ट 4 नहीं बल्कि 10 घंटे पहले जारी होगा.रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि चाहे ट्रेन किसी भी समय रवाना हो,उसका रिजर्वेशन चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले फाइनल हो जाएगा.  रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, ट्रेन में तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर चलने पर देना होगा एक्सट्रा चार्ज, स्टेशन पर तौला जाएगा आपका बैग

लगेज की लिमिट तय  

रेलवे ने ट्रेन में सामान ले जाने की सीमा भी तय कर दी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 दिसंबर को लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि अब ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा.जिस तरह से एयरपोर्ट और फ्लाइट में लगेज की सीमा निर्धारित है, उसी तरह ट्रेनों में भी सामान ले जाने की लिमिट तय है. अब उसका सख्ती से पालन होगा. उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों को अब ट्रेन में ज्‍यादा सामान ले जाने के लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे. रेल मंत्री ने कहा कि हर क्लास के यात्रियों के लिए सामान की सीमा तय है. अगर रेल यात्री इस सीमा से ज्‍यादा सामान लेकर सफर में तलते हैं तो उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना होगा. 

एडवांस टिकट बुकिंग की टाइम भी बदली  
 
रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग यानी एआरपी को 120 दिन से घटाकर सीधे आधार यानी 60 दिन कर दिया है.  यानी आप यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले तक ही टिकट रिजर्वेशन करवा सकेंगे.  120 दिन की एडवांस बुकिंग सीमा खत्म करने के बाद कैंसिलेशन की संख्या में कमी आई है. जिसके चलते लोगों को टिकट मिलने में आसानी हो गई है. 

जनरल टिकट में भी आधार वेर‍िफ‍िकेशन जरूरी  

रेलवे ने ट्रेन टिकटों की बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है. रेलवे ने सिर्फ ऑनलाइन रिजर्वेशन ही नहीं बल्कि जनरल बुकिंग कराने वाले यात्री का आधार सिस्टम से वेरिफिकेन जरूरी कर दिया है. रेलवे ने 28 अक्टूबर 2025 से तय किया है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक के बीच सिर्फ Aadhaar verified आईआरसीटीसी यूजर्स ही ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

#indian railway

Trending news

रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना