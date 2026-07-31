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Rules Changes From August 1st: तत्‍काल ट‍िकट रूल से लेकर LPG प्राइस तक... कल से बदलेंगे ये 5 न‍ियम; आपकी जेब पर कौन सा पड़ेगा भारी?

LPG Price: हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी कमर्श‍ियल एलपीजी स‍िलेंडर के दाम में बदलाव क‍िया जा सकता है. दरअसल, हर महीने की पहली तारीख को आम आदमी से जुड़े कई बदलाव लागू होते हैं. कल से कौन-कौन से बदलाव लागू हो सकते हैं, आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 31, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:50 AM IST
Rules Changes From August 1st: तत्‍काल ट‍िकट रूल से लेकर LPG प्राइस तक... कल से बदलेंगे ये 5 न‍ियम; आपकी जेब पर कौन सा पड़ेगा भारी?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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