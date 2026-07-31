Tatkal Ticket Booking Rules: आज 31 जुलाई है और कल से नया महीना शुरू होगा. हर महीने की तरह इस बार भी 1 अगस्‍त से कुछ न कुछ बदलाव क‍िये जाएंगे. जी हां, इसका सीधा सा मतलब हुआ क‍ि 1 अगस्‍त से आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई बदलाव लागू होने वाले हैं. नया महीना आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बदलाव का साक्षी बनेगा. 1 अगस्त से तत्काल रेलवे टिकट बुक‍िंग, आईटीआर (ITR) पर लगने वाली पेनल्टी, एलपीजी स‍िलेंडर के दाम और बैंकिंग सर्व‍िस से जुड़े नियम बदलने वाले हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में-