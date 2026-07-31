Tatkal Ticket Booking Rules: आज 31 जुलाई है और कल से नया महीना शुरू होगा. हर महीने की तरह इस बार भी 1 अगस्त से कुछ न कुछ बदलाव किये जाएंगे. जी हां, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 1 अगस्त से आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई बदलाव लागू होने वाले हैं. नया महीना आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बदलाव का साक्षी बनेगा. 1 अगस्त से तत्काल रेलवे टिकट बुकिंग, आईटीआर (ITR) पर लगने वाली पेनल्टी, एलपीजी सिलेंडर के दाम और बैंकिंग सर्विस से जुड़े नियम बदलने वाले हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में-
इंडियन रेलवे 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में नया टोकन सिस्टम लागू करने जा रहा है. अब तक यात्रियों को तत्काल टिकट पाने के लिए आरक्षण काउंटर पर दो बार लाइन में लगना पड़ता था. पहली बार सुबह में टोकन लेने के लिए और दूसरी बार बुकिंग विंडो खुलने पर. लेकिन अब नए टोकन सिस्टम से काउंटर पर भीड़भाड़ कम हो जाएगी और आखिरी समय में यात्रा की प्लानिंग करने वालों को सहूलियत मिलेगी.
नॉर्मल टैक्सपेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. जो टैक्सपेयर इस टाइम लिमिट तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, उन्हें 1 अगस्त से पेनल्टी का भुगतान करना होगा. इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना ही ज्यादा समझदारी भरा कदम रहेगा.
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों की तरफ से एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा की जाती है. कल यानी 1 अगस्त को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत का रिव्यू करेंगी. हर बार की तरह इस बार भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव की उम्मीद है. इसके अलावा ग्लोबल मार्केट के रुझान को देखते हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दाम में भी बदलाव हो सकता है.
2 अगस्त से बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और एसेट मैनेजमेंट फर्म मिलकर सेंट्रल केवाईसी (CKYC) 2.0 सिस्टम को शुरू करने जा रही हैं. यह एक सेफ डिजिटल प्रोसेस है, इसके तहत वित्तीय संस्थान कस्टमर का अप्रूवल मिलने के बाद सेंट्रल रजिस्ट्री से जरूरी डिटेल हासिल कर सकेंगे.
अलग-अलग बैंकों की तरफ से 1 अगस्त से क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किये जाने की संभावना है. इसमें रिवॉर्ड प्वाइंट, लेट पेमेंट चार्ज और प्रोसेसिंग फीस की दर को शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा, आरबीआई (RBI) की एमपीसी की आगामी बैठक के बाद बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरों और होम-ऑटो लोन की ईएमआई में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.