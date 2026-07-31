/Indian Railway: 1 अगस्त से तत्काल टिकट का नया नियम, बिना टोकन नहीं होगी बुकिंग, AC-स्लीपर के लिए अलग-अलग टाइमिंग...जानिए सबकुछ

Tatkal Ticket Booking New Rules: भारतीय रेलवे 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग (Tatkal Ticket Booking) में बड़े बदलाव करने जा रहा है. रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर आपको टिकट बुकिंग के लिए लंबी कतार देखने को नहीं मिलेगी.वेस्ट सेंट्रल रेलवे (WCR) 1 अगस्त से तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए टोकन सिस्टम ( Token-based System) लागू करने जा रही है. बिना टोकन के आप तत्काल टिकट की बुकिंग नहीं कर पाएंगे.
1 अगस्त से रेलवे काउंटर से तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए टोकन-सिस्टम लागू होने जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए घंटों तक लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है. रिजर्वेशन सेंटर पर तय समय पर टोकन बांटे जाएंगे. 1 अगस्त से तत्काल बुकिंग के लिए पहले आपको तय समय पर काउंटर से एक टोकन लेना होगा . फिर उस टोकन नंबर के हिसाब से उनकी बारी आने पर रिजर्वेशन काउंटर पर जानकर तत्काल टिकट की बुकिंग करवानी होगी. ऐसे में रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़, आपाधापी और घंटों की लंबी लाइन लगने के झंझट से आजादी मिल जाएगी. यहां ये बात भी नोट करने वाली है कि 1 अगस्त से होने वाला ये बदलाव WCR के आरक्षण काउंटरों पर लागू हो रहा है. सफल प्रयोग के बाद इसे धीरे-धीरे इसे पूरे भारत में सभी रेलवे जोनों पर लागू किया जाएगा.
नया टोकन सिस्टम ऑनलाइन टिकटों के लिए नहीं है. ये उन यात्रियों के लिए है, जो PRS (Passenger Reservation System) काउंटर पर जाकर ऑफलाइन तत्काल टिकट खरीदते हैं. नए सिस्टम से टिकट बुकिंग प्रोसेस को पहले से ज्यादा आसान और यात्रियों के लिए सरल बनाने की कोशिश की गई है. सबसे पहले रेलवे की ओर से तय समय पर जाकर अपना टोकन लेना होगा. उस टोकन पर नंबर लिखा होगा, जिसके हिसाब से आप तत्काल विंडो ओपन होने पर अपनी बारी आने पर टिकट काउंटर पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं.
रेलवे ने इसके लिए भी नियम तय किया है. टोकन के लिए ट्रेन के कोच के हिसाब से संख्या और टाइमिंग तय की गई है. अगर आपको AC कोच के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग करनी है, तो सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे तक टोकन दिए जाएंगे. नॉन-AC कोच के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग करनी है, तो टोकन लेने का समय सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे तक रखा गया है.
रेलवे की योजना के मुताबिक हर रिजर्वेशन काउंटर से AC तत्काल टिकट के लिए 10 टोकन दिए जाएंगे और नॉन-AC कोच के लिए 15 टोकन जारी किए जाएंगे. यात्रियों की संख्या और सीट की उपलब्धता के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है. टोकन नंबर के हिसाब से ही टिकट विंडो से तत्काल टिकट की बुकिंग होगी.
रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन नंबर के साथ पहुंचने से पहले जरूरी दस्तावेज भी साथ रख लें. तत्काल टिकट लेने वाले यात्रियों को अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा. वैध फोटो ID दिखाने के बाद ही तत्काल टिकट की बुकिंग होगी. ऐसे में टोकन नंबर आने के बाद अपने साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि जरूर रख लें.
नया सिस्टम ऑपलाइन टिकट बुकिंग के लिए ही है. ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आप ट्रेन खुलने से 1 दिन पहले एसी कोच के लिए 10:00 बजे और नॉन-एसी (Non-AC/Sleeper) क्लास के लिए सुबह 11:00 बजे से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं.