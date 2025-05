टैक्स एजुकेटर ने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया कि वित्त मंत्री को देना पड़ा जवाब, GST अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप

Nirmala Sitharaman: टैक्स एजुकेटर विनोद गुप्ता ने हाल ही में लिंक्डइन पर एक पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मामले में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम भी शामिल हो गया है. गुप्ता ने आरोप लगाया कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें और उनकी पत्नी को GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला और अगर वो रिश्वत देते तो शायद अब तक नंबर मिल गया होता.

विनोद गुप्ता जो 'VG Learning Destination' के संस्थापक हैं, ने लिखा कि GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार फैला हुआ है. उनकी पोस्ट पर कई टैक्स प्रोफेशनल्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी. अभिषेक राजा राम नाम के एक टैक्स एक्सपर्ट ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,'CBIC को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है. GST रजिस्ट्रेशन में अफसर इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि विनोद गुप्ता जैसे व्यक्ति को भी सोशल मीडिया पर शिकायत करनी पड़ी.'

A detailed response from @cbic_india. To provide service to the taxpayer is our duty. While so serving the taxpayers, transparency and integrity are crucial in earning their trust and confidence. Confident that the Board and the field formations will remain sensitive and… https://t.co/OwuHQ5yKhe

