Old vs New Tax Regime: किसे चुनना होगा सही ऑप्शन? आपके लिए कौन रहेगा बेहतर?

Old vs New Tax Regime : देश में नए डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की तैयारी के बीच कई टैक्सपेयर्स इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि इस साल ITR भरते समय कौन सा कानून लागू होगा. प्रस्तावित इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाना है. ऐसे में बड़ा सवाल है. क्या अगला ITR नए कानून के तहत भरा जाएगा या पुराने के तहत?

2026 में ITR फाइलिंग पर कौन सा नियम लागू होगा?

टैक्स एक्सपर्ट अमित कामथे के अनुसार, इस मामले में कोई भ्रम नहीं है. उनके मुताबिक, FY 2025-26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान हुई आय पर अभी भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लागू रहेगा और इसे AY 2026-27 में रिपोर्ट किया जाएगा. यानी साफ है कि 2026 में जो ITR आप भरेंगे वो पुराने कानून के तहत ही होगा. नया कानून सिर्फ FY 2026-27 से लागू होगा.

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क्या आपका अगला ITR नए कानून से प्रभावित होगा?

नहीं. आपका आने वाला ITR (जो FY 2025-26 की आय पर आधारित है) नए इनकम टैक्स एक्ट से प्रभावित नहीं होगा.

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नया इनकम टैक्स एक्ट कब से लागू होगा?

प्रस्तावित इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 (FY 2026-27) से लागू किया जाएगा. इससे दोनों सिस्टम के बीच साफ ट्रांजिशन होगा और एक ही फाइलिंग साइकिल में दो कानून लागू नहीं होंगे.

क्या होंगे बड़े बदलाव?

नया कानून लागू होने के बाद कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं:

सरल शब्दावली: फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह एक ही 'टैक्स ईयर'

छूट और अलाउंस में बदलाव

HRA नियमों में बदलाव (मेट्रो शहरों की परिभाषा बढ़ सकती है)

Perquisites (कर्मचारी लाभ) पर टैक्स नियम अपडेट

सख्त डिस्क्लोजर नियम: डिडक्शन और एक्सेम्प्शंस की ज्यादा डिटेल देनी होगी. यानी सिस्टम आसान तो होगा, लेकिन कंप्लायंस ज्यादा सख्त हो सकता है.

ITR फॉर्म और फॉर्म 16 में क्या बदलाव होंगे?

अभी के लिए कोई बदलाव नहीं है. लेकिन नए कानून के बाद ITR फॉर्म का नया डिजाइन आ सकता है. फॉर्म 16 में टर्मिनोलॉजी बदल सकती है ज्यादा डिटेल रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है. ये बदलाव ITR 2027 (अगले फाइलिंग चक्र) से लागू होंगे.

टैक्सपेयर्स अभी क्या करें?

फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. ITR 2026 के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे. कोई नया कंप्लायंस अभी लागू नहीं हुआ है. सामान्य तरीके से ही ITR फाइल करें.