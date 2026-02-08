Advertisement
Tax Saving Alert: 31 मार्च 2026 से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो जेब पर पड़ेगा असर

अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक से ज्यादा कंपनियों में काम किया है, तो पिछले एम्प्लॉयर से मिली सैलरी की जानकारी मौजूदा नियोक्ता यानी की एम्प्लायर को फॉर्म 12B के जरिए देना जरूरी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 06:41 AM IST
Tax Saving Alert:  फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है. ऐसे में आपको टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी काम 31 मार्च 2026 से पहले निपटाना लेने चाहिए. जिससे आगे चलकर एडिशनल टैक्स या ब्याज का बोझ न उठाना पड़े. इसके लिए सही समय पर जरूरी जानकारियां और डाक्यूमेंट्स जमा करने से न सिर्फ टैक्स प्लानिंग सिंपल होती है. बल्कि ITR फाइलिंग के दौरान होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकता है. आइए जानते हैं कि वो कौन से जरूरी काम, जिन्हें समय रहते पूरा करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है.

सैलरी डिटेल जमा करें

सबसे पहले अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक से ज्यादा कंपनियों में काम किया है, तो पिछले एम्प्लॉयर से मिली सैलरी की जानकारी मौजूदा नियोक्ता यानी की एम्प्लायर को फॉर्म 12B के जरिए देना जरूरी है. इससे आपकी कुल इनकम के आधार पर सही TDS कटेगा. ऐसा न करने पर अलग-अलग नियोक्ता अलग छूट मान सकते हैं. इससे टैक्स कम कटेगा और बाद में रिटर्न फाइल करते समय टैक्स और ब्याज एक साथ देना पड़ सकता है.

खर्चों से जुड़े डाक्यूमेंट्स जमा करना न भूलें

आपको पुराने टैक्स रिजीम में HRA, LTA और अन्य भत्तों पर टैक्स छूट पाने के लिए खर्चों का सर्टिफिकेट एम्प्लायर को देना बहुत जरूरी होता है. अगर ये डॉक्यूमेंट समय पर जमा नहीं किए गए, तो एम्प्लायर इन भत्तों को टैक्सेबल मानकर TDS काट सकता है. लेकिन, बाद में आप ITR में छूट क्लेम कर सकते है. लेकिन पहले से डाक्यूमेंट्स देने पर ज्यादा टैक्स कटौती से बचा जा सकता है.

बैंक रिकॉर्ड से टैक्स डिडक्शन की डिटेल दें 

बीमा प्रीमियम, ELSS निवेश या होम लोन EMI जैसी कटौतियों के लिए पेमेंट सही तरीके से बैंक अकाउंट से हुआ है या नहीं. इसकी इन्वेस्टीगेशन बहुत जरूरी है. ऐसा होता है कि कई बार ECS फेल हो जाता है या चेक क्लियर नहीं होता. इससे टैक्स छूट का फायदा नहीं मिल पाता है. ऐसे में 31 मार्च से पहले पेमेंट दोबारा कर देना या ऑप्शनल निवेश करना फायदेमंद रहता है.

समय पर चुकाएं एडवांस टैक्स 

अगर TDS घटाने के बाद आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक बनती है, तो एडवांस टैक्स देना जरूरी है. सैलरी के अलावा किराया, ब्याज, डिविडेंड या कैपिटल गेन जैसी आय पर भी ये नियम लागू होता है. अगर पहले की किस्तें छूट गई हैं, तब भी 31 मार्च तक किया गया पेमेंट एडवांस टैक्स माना जाएगा. ऐसे में समय पर पेमेंट न करने पर ब्याज देना पड़ सकता है.

PPF और NPS में मिनिमम निवेश करें

PPF खाते को एक्टिव रखने के लिए साल में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी होता है. ऐसा न करने पर खाता इनएक्टिव हो सकता है और दोबारा चालू कराने पर एडिशनल फीस देना पड़ता है. इसी तरह NPS अकाउंट में भी न्यूनतम योगदान जरूरी है. वरना खाता फ्रीज हो सकता है. इसलिए 31 मार्च से पहले कुछ राशि जमा करना न भूलें.

LTCG बुक करने पर करें विचार

आपका लिस्टेड शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाले 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता है. ऐसे में निवेशक इस सीमा तक प्रॉफिट बुक कर अपनी टैक्स देनदारी घटा सकते हैं. आप चाहें तो शेयर बेचकर अगले दिन दोबारा खरीदने की स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं. इससे आपका निवेश भी बना रहेगा और टैक्स प्लानिंग भी बेहतर हो जाएगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Tax Planning 2026

