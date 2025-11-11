Advertisement
ITR Refund 2025: लेट रिफंड पर कितना मिलेगा ब्याज? कैसे क्लेम करें? क्या कहता है आयकर विभाग का नियम

अगर आपका रिफंड अभी तक भी नहीं आया तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्‍स ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्टेटस चेक कर लेना चाह‍िए. अगर आपको जरूरत पड़े तो सेंट्रल प्रोसेस‍िंग सेंटर (CPC) या अपने असेसमेंट ऑफ‍िसर से संपर्क करें. 

Nov 11, 2025
ITR Refund 2025 : इस वक्त कई लोग इनकम टैक्स (Income tax) रिफंड को लेकर परेशान हैं क्योंकि अब तक उनका पैसा बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है. अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अगर आपने बिना किसी डिले के अपना रिटर्न फाइल किया होगा, तो आपका पैसा जल्द ही मिल जाएगा. रिफंड के लेट होने पर कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेट रिफंड पर ब्याज मिलेगा? 

कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस?

अगर देर से ITR फाइल क‍िया है तो क्‍या होगा?

अगर आपने डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल क‍िया है तो नियम थोड़ा बदल जाता है. ऐसे मामलों में ब्याज की कैलकुलेशन रिटर्न फाइल करने की तारीख से शुरू होती है न कि 1 अप्रैल से. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि देर से फाइल करने वाले टैक्‍सपेयर को ब्याज का पूरा ह‍िस्‍सा न म‍िलकर कुछ ही ह‍िस्‍सा म‍िलता है. इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना न केवल आपका कानूनी दायित्व है, बल्कि फाइनेंश‍ियल बेन‍िफ‍िट भी देता है.

क्‍या है ब्याज की कैलकुलेशन?

ब्याज की कैलकुलेशन 0.5% हर महीने के ह‍िसाब से होती है. ये ब्‍याज पूरे रिफंड अमाउंट पर लागू होता है. यह ब्याज एडवांस पेमेंट पर गए टैक्‍स जैसे TDS, एडवांस टैक्‍स या सेल्‍फ असेसमेंट टैक्‍स पर कैलकुलेट होता है. लेक‍िन यदि देरी आपकी गलती से हुई, जैसे गलत जानकारी या अधूरे डाक्यूमेंट्स जमा करना तो ब्याज नहीं मिलेगा. लेकिन यद‍ि देरी आयकर विभाग के कारण हुई है तो आपको पूरा ब्याज मिलना तय है.
 
आप एक्‍स्‍ट्रा ब्याज पाने के हकदार!

अगर आपने सही टाइम पर और समय पर ITR फाइल क‍िया है तो सेक्‍शन 244A के तहत रिफंड प्रोसेसिंग में देरी होने पर सरकार से ब्याज लेने का आपको कानूनी अधिकार है. यह न सिर्फ आपका हक है बल्‍क‍ि सरकार की जिम्मेदारी भी है. इसलिए बिना देरी क‍िये स्टेटस चेक करें और जरूरी कदम उठाएं. 

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

ITR refund 2025

