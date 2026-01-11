Budget 2026: क्या मिडिल क्लास को मिलेगी राहत? बजट में सेविंग्स और FD ब्याज पर टैक्स में बदलाव की उम्मीद!

Budget 2026: अधिकतर भारतीय परिवारों के लिए बैंक में रखा गया पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज किसी अतिरिक्त आमदनी से अधिक, रोजमर्रा की जरूरतों और भविष्य की आर्थिक सिक्योरिटी का बेस होता है. खास तौर पर रिटायर्ड लोग और सैलरी के बाद सुरक्षित निवेश की तलाश करने वाले लोग सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ही भरोसा करते हैं. लेकिन महंगाई, मेडिकल खर्च और घरेलू जरूरतों का बोझ लगातार बढ़ने के बावजूद बैंक ब्याज पर टैक्स छूट से जुड़े नियम कई वर्षों से लगभग नहीं बदले हैं. इस कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट सालों से वैसी ही बनी हुई है. जबकि कीमतें, मेडिकल खर्च और रोजमर्रा के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

बजट 2026 से क्या हैं उम्मीदें?

जैसे-जैसे बजट 2026 करीब आ रहा है. टैक्स प्रोफेशनल्स का कहना है कि पॉलिसी और असलियत के बीच यह गैप एक बार फिर चर्चा का विषय बन रहा है. खासकर रिटायर लोगों और बचत करने वालों के लिए जो अभी भी फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पर बहुत अधिक निर्भर हैं. पुराने टैक्स सिस्टम के तहत इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80TTA (60 साल से कम उम्र वालों के लिए 10,000 रुपये तक) और सेक्शन 80TTB (सीनियर सिटिजन्स के लिए 50,000 रुपये तक) के तहत राहत मिलती है. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली समस्या इन कटौतियों का होना नहीं है. बल्कि ये है कि वे बहुत लंबे समय से स्थिर हैं. ये फायदा कई टैक्सपेयर्स के लिए सिर्फ नाममात्र का रह गया है.

अगर लिमिट बढ़ाई जाती है तो किसे फायदा होगा?

अगर डिडक्शन लिमिट्स में बदलाव किया जाता है, तो उम्मीद है कि रिटायर होने वाले लोग इसके मुख्य लाभार्थी होंगे. कई सीनियर सिटिजन्स के लिए इंटरेस्ट इनकम मनमर्जी की कमाई के बजाय हर महीने कैश फ्लो का एक रेगुलर सोर्स होती है. छोटे बचत करने वालों को भी फायदा होगा क्योंकि थोड़ी टैक्स राहत भी टैक्स के बाद की इनकम को बेहतर बना सकती है.