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नया टैक्‍स संशोधन बिल लोकसभा में पास, क्या UPI पेमेंट पर अब लगेगा चार्ज, निवेश से लेकर TAX तक क्या-क्या बदलेगा?

The Taxation Bill, 2026: बिना किसी बहस के लोकसभा में आज 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल' 2026 बिल पास हो गया. इस बिल से विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने से लेकर मेक इन इंडिया बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी. वहीं Payment and Settlement Systems Act, 2007 के सेक्शन 10A में बदलाव UPI पेमेंट पर MDR चार्ज लगाने की छूट मिलेगी.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 06, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:47 PM IST
नया टैक्‍स संशोधन बिल लोकसभा में पास, क्या UPI पेमेंट पर अब लगेगा चार्ज, निवेश से लेकर TAX तक क्या-क्या बदलेगा?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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