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31 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान!

एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय रहते जरूरी डाक्यूमेंट्स की जांच, निवेश की पुष्टि और बीमा कवरेज की समीक्षा करने से टैक्स बचत को बढ़ाया जा सकता है और बाद में आने वाली वित्तीय परेशानियों से भी बचा जा सकता है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 15, 2026, 03:34 PM IST
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31 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान!

Taxpayers Key Tasks : फाइनेंशियल ईयर 2025–26 के खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. 31 मार्च की डेडलाइन से पहले टैक्सपेयर्स और सैलरीड कर्मचारियों को कई जरूरी वित्तीय काम पूरे कर लेने चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय रहते जरूरी डाक्यूमेंट्स की जांच, निवेश की पुष्टि और बीमा कवरेज की समीक्षा करने से टैक्स बचत को बढ़ाया जा सकता है और बाद में आने वाली वित्तीय परेशानियों से भी बचा जा सकता है. आपको इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए.

एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त

15 मार्च एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी तारीख होती है. जिन टैक्सपेयर्स की अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है. उन्हें इस तारीख तक भुगतान करना जरूरी होता है. अगर समय पर एडवांस टैक्स नहीं भरा गया तो बकाया राशि पर ब्याज लग सकता है. हालांकि, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स देने से छूट होती है, बशर्ते उनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से न हो.

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टैक्स सेविंग के लिए निवेश

टैक्सपेयर्स को 31 मार्च से पहले टैक्स बचाने वाले निवेश कर लेने चाहिए ताकि वे वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कटौती का फायदा ले सकें. इस तारीख के बाद किए गए निवेश का फायदा अगले वित्त वर्ष में मिलेगा. ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले लोग PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSA) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) जैसे विकल्पों में निवेश कर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सेक्शन 80C, 80D और 80G के तहत मिलने वाली कटौतियां केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में उपलब्ध होती हैं. नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स बचाने के लिए अलग से निवेश करने की जरूरत नहीं होती.

नियोक्ता (Employer) को जमा करें निवेश के सर्टिफिकेट

कई कर्मचारी साल की शुरुआत में टैक्स बचत से जुड़े निवेश की जानकारी अपने नियोक्ता (Employer) को देते हैं. ऐसे कर्मचारियों को निर्धारित समय से पहले इन निवेशों के प्रमाण अपने ऑफिस में जमा कराने होते हैं. अगर समय पर दस्तावेज जमा नहीं किए गए तो कंपनी वेतन से ज्यादा TDS काट सकती है.

होम लोन पर मिलती है टैक्स छूट?

जिन लोगों ने होम लोन लिया है. उन्हें अपने बैंक से सालाना ब्याज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना चाहिए. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है. वहीं, मूलधन (प्रिंसिपल) के भुगतान पर सेक्शन 80C के तहत कटौती का लाभ मिलता है.

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हेल्थ इंश्योरेंस पर कटौती

  • सेक्शन 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है

  • खुद और परिवार के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती

  • 60 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 50,000 रुपये तक

  • माता-पिता के लिए 75,000 रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है (अगर वे 60 वर्ष से अधिक हैं तो 50,000 रुपये तक)

टैक्स गेन हार्वेस्टिंग का ऑप्शन 

जिन निवेशकों के पास एक साल से ज्यादा समय से इक्विटी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं. वे टैक्स गेन हार्वेस्टिंग का विकल्प भी अपना सकते हैं. सेक्शन 112A के तहत लिस्टेड शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को समय-समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए. टैक्स एक्सपर्ट गोपाल बोहरा का कहना है कि अगर किसी साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लिया गया, तो 1.25 लाख रुपये की टैक्स छूट बेकार हो सकती है. इसलिए निवेशक चाहें तो इस सीमा तक गेन बुक करके टैक्स बचा सकते हैं.

विदेशी इनकम की डिटेल अपलोड करना जरूरी है 

जिन टैक्सपेयर्स की विदेश से आय होती है. उन्हें 31 मार्च तक उस आय और उस पर दिए गए टैक्स की डिटेल अपलोड करना होता है. इससे वे विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं.

ITR-U के जरिए रिटर्न अपडेट करने का मौका

अगर किसी टैक्सपेयर ने पहले रिटर्न में कुछ आय या कटौती दिखाना भूल गया है, तो वो ITR-U (अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न) के जरिए अपना रिटर्न अपडेट कर सकता है. इससे पुरानी गलतियों को सुधारा जा सकता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि 31 मार्च से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें और अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर लें. ताकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत बिना किसी परेशानी के हो सके.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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