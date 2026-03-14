इनकम टैक्स का ईमेल देखकर घबराए टैक्सपेयर्स, जानिए विभाग ने क्या कहा?

Income Tax Return: आयकर रिटर्न और टैक्स से जुड़ा कोई भी ईमेल इनबॉक्स में आते ही आम टैक्सपेयर्स के मन में चिंता होना स्वाभाविक है, खासकर जब उसमें किसी बड़े वित्तीय लेनदेन का जिक्र हो. हाल ही में देश के कई टैक्सपेयर्स के साथ ऐसा ही हुआ, जब उन्हें आयकर विभाग की ओर से असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए ‘महत्वपूर्ण लेनदेन’ का हवाला देते हुए एक ऑटोमेटेड ईमेल मिला. इस संदेश ने कई नौकरीपेशा लोगों और कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी. हालांकि, बाद में आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि इन ईमेल में दिखाई गई लेनदेन से जुड़ी जानकारी सही नहीं थी.

क्या था उस ईमेल में?

दरअसल, आयकर विभाग इन दिनों एडवांस टैक्स से जुड़ा एक ई-कैंपेन चला रहा है. इसका मकसद टैक्सपेयर्स को उनके बड़े वित्तीय लेनदेन की जानकारी देकर समय पर एडवांस टैक्स जमा करने के लिए सचेत करना है. लेकिन, इसी ऑटोमेटेड प्रक्रिया के दौरान तकनीकी गड़बड़ी हो गई. इसके चलते कई लोगों को ऐसे लेनदेन की डिटेल्स भेज दी गईं, जिनका उनके वास्तविक वित्तीय रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं था. इस वजह से उन लोगों में भी घबराहट फैल गई, जिनका टैक्स रिकॉर्ड पूरी तरह साफ है और जिन्होंने समय पर अपना टैक्स भरा है.

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KIND ATTENTION TAXPAYERS!

Clarification has been issued regarding certain email communications sent under the Advance Tax e-Campaign for AY 2026–27 (FY 2025–26)@nsitharamanoffc @officeofPCM @FinMinIndia @PIB_India pic.twitter.com/ZVcjSyBo6q — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 14, 2026

आयकर विभाग ने दी सफाई

मामला सामने आने के बाद आयकर विभाग ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. विभाग ने करदाताओं का धन्यवाद किया कि उन्होंने इस गलती की ओर तुरंत ध्यान दिलाया. साथ ही इस असुविधा के लिए खेद भी जताया गया है. विभाग ने बताया कि तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर तेजी से काम किया जा रहा है. साथ ही टैक्सपेयर्स से अपील की गई है कि असेसमेंट ईयर 2026-27 से जुड़े उस पुराने ईमेल को पूरी तरह नजरअंदाज करें, क्योंकि उसमें दी गई जानकारी सही नहीं है.