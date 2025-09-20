इस दिग्गज IT कंपनी ने H-1B वीजा की रेस में माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और गूगल को पछाड़ा

H-1B Visa: दिग्गज भारतीय IT कंपनी TCS ने H-1B वीजा की रेस में माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और गूगल को पछाड़ दिया है. फेडरल के आंकड़ों के मुताबिक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) 2025 तक 5,000 से ज्यादा एप्रूव्ड H-1B वीजा के साथ अमेजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी बेनेफिशरी है. इसमें प्रमुख कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट (5,189), मेटा (5,123), एप्पल (4,202), गूगल (4,181), डेलॉइट (2,353), इंफोसिस (2,004), विप्रो (1,523) और टेक महिंद्रा (951) भी शामिल हैं. यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के मुताबिक, जून 2025 तक अमेजन के 10,044 कर्मचारी H-1B वीजा पर थे, जबकि TCS के 5,505 एप्रूव्ड वीजा थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबर की पुष्टि की है.

डोनाल्ड ट्रंप ने H1-B वीजा के नियम बदले

Add Zee News as a Preferred Source

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका कई सुधारों और नियम-कानूनों में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. अब H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबर की पुष्टि की है. ट्रंप के हालिया फैसले को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें : H1-B वीजा के नियम बदलने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी विदेशी कर्मचारियों को रविवार तक US लौटने को कहा

IT पेशेवरों को लग सकता है झटका!

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारतीय प्रोफेशनल्स को 191,000 H-1B वीजा जारी किए गए थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 207,000 पहुंचा इनमें ज्यादातर आईटी, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स थे. अब नये नियम के एक्टिवेट होने के बाद सीनियर को आंशिक फायदा होगा, लेकिन फ्रेशर्स के लिए 83 लाख की एक्स्ट्रा फीस लगाकर वहां नौकरी हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा.