भारती एयरटेल और TCS को लगी बड़ी चपत, टॉप 7 कंपनियों के ₹88,635 करोड़ डूबे

Market Cap Meltdown : पिछले हफ्ते शेयर बाजार में कमजोरी का असर देश की दिग्गज कंपनियों पर भी साफ दिखा. देश की टॉप 10 सबसे अधिक वैल्यू वाली कंपनियों में से 7 की मार्केट वैल्यू में कुल ₹88,635.28 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान भारती एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को सबसे बड़ा झटका लगा. पिछला हफ्ता ट्रेडिंग के लिहाज से छोटा रहा, क्योंकि छुट्टी के कारण बाजार केवल चार दिन खुले. इस दौरान BSE सेंसेक्स 722.43 अंक (0.86%) टूटा और निफ्टी 229.8 अंक (0.89%) फिसला.
भारती एयरटेल और TCS का मार्केट कैप घटा
भारती एयरटेल की मार्केट वैल्यू ₹30,506.26 करोड़ घटकर ₹11,41,048.30 करोड़ पर आ गई. वहीं, TCS का मार्केट कैप ₹23,680.38 करोड़ घटकर ₹10,82,658.42 करोड़ रह गया. इसके अलावा, हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैल्यू ₹12,253.12 करोड़ घटकर ₹5,67,308.81 करोड़ रह गई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप ₹11,164.29 करोड़ घटकर ₹20,00,437.77 करोड़ पर पहुंचा.
HDFC बैंक और Infosys में मामूली गिरावट
HDFC बैंक का मार्केट कैप ₹7,303.93 करोड़ घटकर ₹15,11,375.21 करोड़ हो गया है. इंफोसिस की वैल्यू ₹2,139.52 करोड़ घटकर ₹6,13,750.48 करोड़ रही। वहीं, ICICI बैंक का मार्केट कैप ₹1,587.78 करोड़ घटकर ₹9,59,540.08 करोड़ रहा है,
SBI, LIC और बजाज फाइनेंस को फायदा
कमजोर बाजार रुझान के बावजूद तीन कंपनियों-Bस्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बजाज फाइनेंस और एलआईसी (LIC)—के मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुई है. LIC का मार्केट कैप ₹18,469 करोड़ बढ़कर ₹5,84,366.54 करोड़ हुआ. SBI की वैल्यू ₹17,492.02 करोड़ बढ़कर ₹8,82,400.89 करोड़ पहुंची. बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप ₹14,965.08 करोड़ बढ़कर ₹6,63,721.32 करोड़ पर रहा.
टॉप 10 में रिलायंस नंबर वन
मार्केट वैल्यू के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है. इसके बाद, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS, ICICI बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, LIC और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान है.