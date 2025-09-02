छंटनी के बीच TCS में फिर बढ़ी हलचल, इन कर्मचारियों के आएंगे अच्छे दिन; पर कुछ स्टाफ होगा निराश
आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने आखिरकार पांच महीने की देरी के बाद अपने कर्मचारियों को सालाना सैलरी हाइक का तोहफा दिया है. हालांकि, यह खुशखबरी हर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाई.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:38 PM IST
आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने आखिरकार पांच महीने की देरी के बाद अपने कर्मचारियों को सालाना सैलरी हाइक का तोहफा दिया है. हालांकि, यह खुशखबरी हर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाई. जहां जूनियर से मिड-लेवल कर्मचारियों को 4.5% से 7% तक की वेतन वृद्धि मिलेगी, वहीं सीनियर-लेवल कर्मचारियों को इस बार भी निराशा हाथ लगी है. यह ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब कंपनी छंटनी और सख्त पॉलिसी के चलते चर्चा में है. सैलरी हाइक की खबर ने 80% वर्कफोर्स को राहत जरूर दी है, लेकिन साथ ही कंपनी के कठिन हालातों की झलक भी सामने आई है.

TCS ने घोषणा की है कि फ्रेशर से लेकर C3A ग्रेड तक के कर्मचारियों को 4.5% से 7% तक की सैलरी हाइक दी जाएगी. इतना ही नहीं, बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले कर्मचारियों को 10% से ज्यादा का हाइक भी मिल सकता है. इस कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कुल स्टाफ का लगभग 80% है. हालांकि, इस बार यह वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष (मार्च 2025) के लिए की गई है और 1 सितंबर 2025 से लागू होगी. यानी, कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर नहीं मिलेगा, बल्कि सितंबर महीने की सैलरी से ही बदलाव दिखेगा.

किसे नहीं मिला हाइक?
इस बार सीनियर-लेवल कर्मचारियों (C3B, C4, C5 ग्रेड) को सैलरी हाइक से बाहर रखा गया है. यह वही वर्ग है जिसे हाल ही में कंपनी की नई पॉलिसी और संभावित छंटनी की वजह से झटका लगा था. जानकारी के मुताबिक, TCS इस वित्तीय वर्ष में अपनी कुल वर्कफोर्स का लगभग 2% यानी 12,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की प्लानिंग बना रही है. जून तक कंपनी में करीब 6.13 लाख कर्मचारी कार्यरत थे. इसके अलावा कंपनी ने नई बेंच पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत कर्मचारी बिना प्रोजेक्ट के केवल 35 दिन ही रह सकते हैं.

उद्योग पर असर
आईटी सेक्टर में वेतन वृद्धि की यह दर पिछले चार सालों में सबसे कम है. FY22 में जहां औसत हाइक 10.5% तक पहुंची थी, वहीं FY23 में यह घटकर 6-9% रह गई और अब FY25 में केवल 4.5-7% तक सिमट गई है. इसका सीधा संकेत है कि ग्लोबल कंडिशन, क्लाइंट्स के फैसलों में देरी और एआई जैसी टेक्नोलॉजी बदलावों ने आईटी इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ा दिया है.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

tcs salary hike TCS layoffs

