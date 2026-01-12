TCS Q3 Results : रतन टाटा की इस कंपनी का मुनाफा घटा, रेवेन्यू में मामूली बढ़त, ₹57 डिविडेंड का ऐलान

TCS Q3 Results : देश की सबसे बड़ी टेक सेक्टर की कंपनी TCS ने Q3 FY26 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं. कंपनी ने दिसंबर तिमाही में अपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में सालाना आधार पर (YoY) लगभग 14% की गिरावट दर्ज की है. ये ₹10,657 करोड़ रहा है. पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹12,380 करोड़ था. हालांकि, इस तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू पिछले साल की इसी तिमाही के ₹63,973 करोड़ से बढ़कर लगभग 5% YoY बढ़कर ₹67,087 करोड़ हो गया है. दूसरी ओर, कांस्टेंट करेंसी (CC) के मामले में, TCS ने रेवेन्यू में 2.6% YoY की गिरावट लेकिन 0.8% QoQ की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की है.

TCS Q3 नतीजे

कंसो मुनाफा ₹10,657 करोड़ (₹13,078 करोड़ का अनुमान)

कंसो मुनाफा ₹12,075 करोड़ से घटकर ₹10,657 करोड़ (QoQ)

प्रॉफिटेबिलिटी पर असर

कंपनी ने बताया कि नए लेबर कानूनों को लागू करने के कारण ₹2,128 करोड़ के वन-टाइम चार्ज से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा है. इसने दिसंबर तिमाही के दौरान ₹1,010 करोड़ के लीगल क्लेम के लिए भी प्रोविजन किया है.TCS के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के कृतिवासन ने कहा कि Q2FY26 में हमने जो ग्रोथ मोमेंटम देखा. वो Q3FY26 में भी जारी रहा है. हम दुनिया की सबसे बड़ी AI-बेस्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनने की अपनी महत्वाकांक्षा पर कायम हैं.

₹57 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान

डिविडेंड को लेकर TCS के बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने ₹1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर कुल 5700% यानी ₹57 प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है. इसमें ₹11 का अंतरिम डिविडेंड और ₹46 का स्पेशल डिविडेंड शामिल है.

17 जनवरी को रिकॉर्ड डेट तय

इस डिविडेंड के लिए 17 जनवरी को रिकॉर्ड डेट तय की गई है, जबकि निवेशकों को 3 फरवरी को भुगतान किया जाएगा. खास बात यह है कि FY26 में यह TCS का तीसरा अंतरिम डिविडेंड है. इससे पहले कंपनी दो बार ₹11-₹11 का अंतरिम डिविडेंड दे चुकी है. यानी अब तक चालू वित्त वर्ष में कुल ₹79 प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया जा चुका है.

AI बिजनेस से ग्रोथ को मिला सपोर्ट

तीसरी तिमाही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (TCV) 9.3 अरब डॉलर रहा. वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाओं से रेवेन्यू 1.8 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जिसमें तिमाही आधार पर 17.3% की मजबूत बढ़त देखने को मिली. कंपनी के CHRO के मुताबिक, TCS में इस समय 2.17 लाख कर्मचारी एडवांस्ड AI स्किल्स से लैस हैं. ये आने वाले समय में ग्रोथ को और मजबूती दे सकते हैं.