TCS Attendance Rule: रतन टाटा के दुन‍िया को अलव‍िदा कहने के बाद देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की तरफ से कई बदलाव क‍िये जा रहे हैं. कंपनी काम और न‍ियमों को लेकर पहले से ज्‍यादा सख्‍ती बरत रही है. हाल‍िया अपडेट के तहत टीसीएस (TCS) ने ऐसे फ्रेशर कर्मचारियों के एनिवर्सरी अप्रेजल को होल्ड पर डाल दिया है, जो पिछले क्‍वार्टर में 5 द‍िन वर्क फ्रॉम ऑफ‍िस (WFO) रूल का पालन नहीं कर पाए. कंपनी का यह फैसला 8 जनवरी 2026 के इंटरनल ईमेल से सामने आया है.

ऑफिस अटेंडेंस अब परफॉर्मेंस का अहम हिस्सा

कंपनी की तरफ से एक बार फ‍िर से साफ कर द‍िया गया क‍ि ऑफिस अटेंडेंस अब परफॉर्मेंस का अहम हिस्सा है. दरअसल, टीसीएस के न‍ियमों के तहत कंपनी ज्‍वाइन करने के एक साल पूरे होने पर ऑटोमेटिक ई-मेल आता है. इसके तहत मैनेजर गोल शीट बनाते हैं और कर्मचारी उसे फ‍िल करता है और फ‍िर डिस्कशन होता है. परफॉर्मेंस गोल अचीवमेंट, डिलीवरी, टीमवर्क, डेडलाइन और कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के आधार पर जांची जाती है. सबसे लास्‍ट में परफॉर्मेंस बैंड रिलीज होती है, यह सैलरी हाइक और प्रमोशन दोनों से जुड़ा होता है.

हफ्ते में पांच द‍िन ऑफ‍िस पहुंचना जरूरी

टीसीएस (TCS) ने हफ्ते में पांच द‍िन ऑफ‍िस पहुंचना जरूरी कर द‍िया गया है. आपको बता दें ज्यादातर आईटी कंपन‍ियों की तरफ से सख्ती द‍िखाई जा रही है. कंपन‍ियों ने कर्मचार‍ियों की वैरिएबल पे को अटेंडेंस से लिंक कर द‍िया है. पिछले साल पॉलिसी को रिवाइज क‍िया गया है. नई पॉल‍िसी के तहत पर्सनल इमरजेंसी के लिए क्‍वार्टर में 6 दिन एक्सेप्शन, सीट‍िंग प्रॉब्लम के लिए 30 दिन तक, नेटवर्क इश्यू के लिए 5 एंट्री. बल्क अपलोड या बैकएंड एडिट बंद कर दिए गया है.

टीसीएस के फैसले की हो रही खूब चर्चा

ईमेल में यह भी चेतावनी दी गई कि FY26 की तीसरी त‍िमाही में नॉन-कंप्लायंट कर्मचारी जनवरी 2025 अप्रेजल से बाहर हो जाएंगे. पूरे FY26 में कोई परफॉर्मेंस बैंड नहीं मिलेगी. इससे करियर पर सीधा असर पड़ेगा. फ्रेशर्स के बीच टीसीएस के इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है. कई को लगता है कि WFO अब महज गाइडलाइन नहीं, बल्कि सख्त नियम है. वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करने की उम्‍मीद करने वालों के लि‍ए यह बड़ा झटका है. इस बारे में टीसीएस की तरफ से क‍िसी प्रकार की मीड‍िया क्‍वेरी का जवाब नहीं द‍िया गया.