3 साल बाद TCS में कर्मचारियों की संख्या 6 लाख से नीचे, जानिए क्या है वजह?

TCS headcount Drops: भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की कर्मचारी संख्या तीन साल से अधिक समय में पहली बार 6 लाख से नीचे पहुंच गई है. सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के अंत में TCS के पास 5,93,314 कर्मचारी थे, जो कि पिछली तिमाही से 19,755 (3.2%) कम है. कई वर्षों में ये पहली बार है कि भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की कर्मचारियों की संख्या में इतनी भारी गिरावट आई है और ये जुलाई में लगभग 12,260 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा के बाद हुआ है.

बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग

टाटा ग्रुप की IT कंपनी टीसीएस ने बताया कि कंपनी ने अपने री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग प्रोसेस के तहत 6,000 कर्मचारियों (करीब 1%) को नौकरी से निकाला है. यह जानकारी कंपनी के सीएचआरओ (CHRO) सुदीप कुन्नुमल (Sudeep Kunnumal) ने दी. उन्‍होंने इस दौरान 50,000 से 80,000 कर्मचारियों की छंटनी की अफवाह को खार‍िज कर द‍िया. कुन्नुमल ने यह भी कहा क‍ि इस तरह की गलत खबरों पर ध्यान नहीं दें. उन्होंने यह भी कहा क‍ि कंपनी की तरफ से क‍िसी तय नंबर को टारगेट बनाकर कर्मचार‍ियों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है. कंपनी आर्टिफिशिलयल इंटेलीजेंस (AI) और ऑटोमेशन की ओर तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे रहे कंपनी के नतीजे?

कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में कर्मचारी लागत ₹38,606 करोड़ रही, ये कुल आय ₹65,799 करोड़ का 58.7% थी. वहीं जून तिमाही में यह 59.5% और पिछले साल 57% थी. कंपनी को नेट मुनाफा ₹12,075 करोड़ हुआ है जबकि कंपनी का EBIT मार्जिन 25.2% रहा है.

यह भी पढ़ें : भारत 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा, नितिन गडकरी का दावा

इस साल 12,261 कर्मचारियों की छंटनी

TCS का टारगेट दुनिया की सबसे बड़ी AI बेस्‍ड IT सर्व‍िस कंपनी बनना है. कंपनी ने इस साल 2% यानी 12,261 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाई थी. इसमें से अध‍िकतर म‍िड और सीन‍ियर लेवल के कर्मचारी शामिल हैं.