Hindi NewsबिजनेसTCS ने फ‍िर कर दी बड़ी छंटनी, 30 हजार से ज्‍यादा कर्मचार‍ियों को क‍िया कंपनी से बाहर

TCS Layoff: टीसीएस ने लगातार दूसरी त‍िमाही कंपनी में छंटनी का स‍िलस‍िला जारी रखते हुए इस बार 11 हजार से ज्‍यादा कर्मचार‍ियों को बाहर का रास्‍ता द‍िखाया है. इससे पहले जुलाई-स‍ितंबर त‍िमाही में करीब 20 हजार कर्मचार‍ियों को बाहर न‍िकाला गया था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:10 PM IST
TCS Jobs Cut: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) की तरफ से छंटनी का स‍िलस‍िला तीसरी त‍िमाही में भी जारी रहा. अक्टूबर-दिसंबर 2025 (Q3 FY26) में आईटी कंपनी की तरफ से वर्कफोर्स में 11,151 कर्मचारियों की कमी की गई. कंपनी की तरफ से यह छंटनी लगातार दूसरी तिमाही में की गई. पिछली जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान टीसीएस ने 19,755 कर्मचार‍ियों की छंटनी की थी. दिसंबर 2025 के अंत तक टीसीएस में घटकर कुल कर्मचारी 5,82,163 रह गए, जो सितंबर के अंत में 5,93,314 थे.

रोल्स को री-अलाइन कर रहीं कंपन‍ियां

FY26 की शुरुआत से अब तक कंपनी ने 30,000 से ज्यादा कर्मचार‍ियों को कम कर द‍िया है. यह कंपनी की तरफ से जुलाई 2025 में घोषित क‍िये गए री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग प्रोसेस का हिस्सा है. इसका मकसद कंपनी को 'फ्यूचर-रेडी' बनाना, ज्यादा प्रोडक्टिविटी और AI पर फोकस करना है. आईटी सर्विसेज में वॉलंटरी अट्रिशन रेट (पिछले 12 महीने का) तीसरी त‍िमाही में बढ़कर 13.5% हो गया, यह पिछली तिमाही के दौरान 13.3% था. कंपनी की तरफ से रोल्स को री-अलाइन क‍िया जा रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है और AI, ड‍िज‍िटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे उभरते स्किल्स पर जोर द‍िया जा रहा है.

ग्रेजुएट हायरिंग दोगुनी कर दी गई
टीसीएस (TCS) के सीईओ (CEO) के कृतिवासन ने कहा कि कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी AI बेस्‍ड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. AI सर्विसेज से अब कंपनी की एनुअलाइज्ड रेवेन्यू 1.8 बिलियन डॉलर हो गई है. छंटनी के बावजूद कंपनी टारगेटेड एरिया में फ्रेशर्स की भर्ती बढ़ा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रेजुएट हायरिंग दोगुनी कर दी गई है, इससे AI और डिजिटल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलेगा.

आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या मतलब?
यह ट्रेंड पूरी तरह आईटी इंडस्‍ट्री की चुनौतियां को द‍िखाता है, ग्रोथ स्‍लो, कॉस्ट ऑप्‍ट‍िमाइजेशन जरूरी और AI / डिजिटल स्किल्स की तरफ श‍िफ्ट‍िंग. टीसीएस (TCS) और एचसीएल टेक्‍नोलॉजी जैसी कंपनियां री-स्ट्रक्चरिंग कर रही हैं. दूसरी तरफ AI के लि‍ए फ्रेश हायरिंग जारी है. इस बदलाव का मकसद मार्जिन बचाना और फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयार रहना है. टीसीएस (TCS) अभी भी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर बनी हुई है. 

