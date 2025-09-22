 ट्रंप के H-1B वीजा बम ने IT शेयरों की लगाई वाट, सेंसेक्स को संभालने में जुटा GST सुधार
ट्रंप के H-1B वीजा बम ने IT शेयरों की लगाई वाट, सेंसेक्स को संभालने में जुटा GST सुधार

अमेरिका की नई H-1B वीजा नीति का असर आज शेयर बाजार पर दिखा. अमेरिका के वीजा विवाद के चलते आज आईटी शेयरों का बुरा हाल दिखा.  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए H-1B आवेदन पर 1 लाख डॉलर की अतिरिक्त फीस थोप दी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 22, 2025, 12:21 PM IST
ट्रंप के H-1B वीजा बम ने IT शेयरों की लगाई वाट, सेंसेक्स को संभालने में जुटा GST सुधार

Share Market: अमेरिका की नई H-1B वीजा नीति का असर आज शेयर बाजार पर दिखा. अमेरिका के वीजा विवाद के चलते आज आईटी शेयरों का बुरा हाल दिखा.  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए H-1B आवेदन पर 1 लाख डॉलर की अतिरिक्त फीस थोप दी. इस फैसले से आईटी कंपनियों की चिंता बढ़ दी है. निवेशक परेशान दिखे और निफ्टी आईटी इंडेक्स 3 प्रतिशत तक गिर गया. आईटी सेक्टर की बड़ी और मिडकैप कंपनियों के शेयर 2% से 5% तक नीचे आ गए.

जीएसटी रिफॉर्म से सेंसेक्स की गिरावट थामी 

जहां वीजा विवाद के चलते ये डर सता रहा था कि सोमवार को सेंसेक्स बड़े गोता लगा सकता है, वहीं आज उसमें मामूली गिरावट देखने को मिली. जीएसटी रिफॉर्म से मिली राहत ने बाजार का मूड पॉजिटिव रखा और  सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुला. नए अमेरिकी एच-1बी वीजा नियम को लेकर चिंताओं के बीच शुरुआती कारोबार में आईटी शेयरों में गिरावट रही. 

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल, TCS शेयर बेहाल  

सुबह करीब 9.26 बजे सेंसेक्स 189 अंक या 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,772 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी 40 अंक या 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,286 पर था. सुबह के कारोबार में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और कोफर्ज जैसे आईटी दिग्गज शेयरों में गिरावट देखी गई.  अमेरिकी सरकार ने कहा है कि अपने देश लौटने वाले वीजा धारकों को 1 लाख डॉलर की फीस देने की जरूरत नहीं होगी, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों को थोड़ी राहत मिली. व्हाइट हाउस ने कहा कि वीजा फीस एक बार का भुगतान होगा, जो नए लॉटरी साइकल (मार्च-अप्रैल 2026) से नए आवेदनों पर लागू होगा. यह रिन्यूअल पर लागू नहीं होगा. इस बीच, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.05 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.  टॉप लूजर्स की लिस्ट में टेक महिंद्रा, टीसीएस, टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल और डॉ रेड्डीज लैब्स शामिल हैं. सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी आईटी ने 2.68 प्रतिशत की सबसे अधिक गिरावट दर्ज की. निफ्टी फार्मा 0.45 प्रतिशत और निफ्टी हेल्थकेयर 0.33 प्रतिशत गिरे. बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे.  

निफ्टी इंडेक्स 25,300 के स्तर से ऊपर बना हुआ है, पिछले सत्र में यह 25,327 पर बंद हुआ था. इंडेक्स अपने प्रमुख मूविंग एवरेज - 20-डे, 50-डे और 200-डे ईएमए से ऊपर बना हुआ है, जो बाजार में तेजी के रुख को दर्शाता है.  विश्लेषकों का अनुमान है कि जब तक इंडेक्स इन औसत स्तरों से ऊपर रहेगा, तब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा. तत्काल प्रतिरोध पहले 25,500 पर है, इसके बाद 25,600 और 25,850 का जोन है. सपोर्ट 25,000 और 25,150 जोन पर है.  

उन्होंने कहा कि मार्केट में मिला-जुला प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एच-1बी वीजा मुद्दे से आईटी सेक्टर प्रभावित हो सकता है और आज से कम जीएसटी दरों से खपत बढ़ने की संभावना से घरेलू खपत थीम पॉजिटिव हो सकती है. उनके अनुसार, मौजूदा कम ब्याज दर की नीति खपत को बढ़ावा देगी और क्रेडिट की मांग में भी बढ़ोतरी करेगी, जिससे फाइनेंशियल कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी.  अमेरिकी मार्केट में पिछले ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक 0.72 प्रतिशत, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.49 प्रतिशत और डाउ 0.37 प्रतिशत बढ़ा. सुबह के सेशन में अधिकांश एशियाई मार्केट हरे रंग में कारोबार कर रहे थे. चीन का शंघाई इंडेक्स 0.07 प्रतिशत और शेन्जेन 0.17 प्रतिशत की बढ़त में रहे.जापान का निक्केई 1.45 प्रतिशत बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.82 प्रतिशत गिरा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.06 प्रतिशत बढ़ा. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 390.74 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,105.22 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे. आईएएनएस

;