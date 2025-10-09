TCS Layoffs Process: टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) ने बताया कि कंपनी ने अपने री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग प्रोसेस के तहत 6,000 कर्मचारियों (करीब 1%) को नौकरी से निकाला है. यह जानकारी कंपनी के सीएचआरओ (CHRO) सुदीप कुन्नुमल (Sudeep Kunnumal) ने दी. उन्‍होंने इस दौरान 50,000 से 80,000 कर्मचारियों की छंटनी की अफवाह को खार‍िज कर द‍िया. कुन्नुमल ने यह भी कहा क‍ि इस तरह की गलत खबरों पर ध्यान नहीं दें. उन्होंने यह भी कहा क‍ि कंपनी की तरफ से क‍िसी तय नंबर को टारगेट बनाकर कर्मचार‍ियों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है.

म‍िड और सीन‍ियर लेवल के एम्‍पलाई की छंटनी

आईटी कर्मचारी यूनियन नासेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट के अनुसार टीसीएस की दूसरी तिमाही (FY 2026) में एम्‍पलाई का नंबर 5,93,314 रहा. यह पहली त‍िमाही के 6,13,069 से 19,755 कम है. कुन्नुमल ने बताया कि छंटनी खासतौर पर म‍िड और सीन‍ियर लेवल के एम्‍पलाई की हुई है. ये ऐसे कर्मचारी हैं ज‍िन्‍हें नए रोल में एडजस्‍ट नहीं किया जा सका. उन्होंने बताया क‍ि हमने करीब 1% कर्मचारियों (6000 कर्मचारी) को निकाला है, जो म‍िड और सीन‍ियर लेवल के थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप में कलह, सरकार के दखल के बाद ग्रुप को बचाने के ल‍िये ल‍िया यह फैसला

18,500 नए कर्मचारियों को अपाइंट क‍िया

कुन्नुमल की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि टीसीएस की तरफ से हाल ही में 18,500 नए कर्मचारियों को अपाइंट क‍िया गया है. कंपनी की तरफ से द‍िये गए सभी ऑफर लेटर को पूरा किया गया है और आगे भी यह प्रोसेस जारी रहेगा. उन्होंने कहा क‍ि हम कैंपस भर्तियों से जुड़े अपने सभी ऑफर पूरे करेंगे. टीसीएस ने FY 2026 के लिए 40,000 से ज्‍यादा भर्तियों का टारगेट रखा था. लेकिन ग्‍लोबल मार्केट के हालात को देखते हुए CHRO कुन्नुमल ने क‍िसी तरह की निश्चित संख्या देने से मना कर द‍िया.

एआई बेस्‍ड आईटी सर्व‍िस कंपनी बनाना मकसद

टीसीएस का टारगेट दुनिया की सबसे बड़ी एआई बेस्‍ड आईटी सर्व‍िस कंपनी बनना है. कंपनी ने इस साल 2% यानी 12,261 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाई थी. इसमें से अध‍िकतर म‍िड और सीन‍ियर लेवल के कर्मचारी शामिल हैं. कुन्नुमल की तरफ से यह भी दावा क‍िया गया क‍ि छंटनी प्रोसेस में संवेदनशीलता और सम्मान का ध्यान रखा गया है. कंपनी ने इसके ल‍िए स्‍पेशल टीमें बनाईं हैं, जो प्रभावित कर्मचारियों से संवेदनशील बातचीत करती थीं.

यह भी पढ़ें: रतन टाटा की पुण्‍यत‍िथ‍ि पर TCS न‍िवेशकों के ल‍िए बड़ा ऐलान, मालामाल होने की खबर सुन खुशी से झूम उठे

हालांकि, यूनियनों की तरफ से टीसीएस पर दबाव बनाने और वेतन व अन्‍य बेन‍िफ‍िट रोकने के आरोप लगाए गए हैं, जिसे कंपनी की तरफ से खारिज कर द‍िया गया. कुन्नुमल ने बताया कि मौजूदा तिमाही में कंपनी पिछली तिमाहियों के मुकाबले ज्‍यादा बोनस देगी. उन्होंने कहा जूनियर लेवल पर हम 100% बोनस देते हैं, यह जारी रखा जाएगा.