25,000 फ्रेशर्स को दिया मौका, नई भर्ती पर ‘वेट एंड वॉच’ का रुख, जानिए क्या है देश की सबसे बड़ी IT कंपनी का प्लान?

TCS Report : भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने चालू वित्त वर्ष FY27 के लिए केवल 25,000 फ्रेशर्स को जॉब ऑफर दिए हैं. ये संख्या FY26 में भर्ती किए गए 44,000 फ्रेशर्स के मुकाबले काफी कम है. कंपनी के CEO और MD के कृतिवासन ने साफ किया है कि आगे कैंपस हायरिंग बढ़ेगी या नहीं, ये पूरी तरह बाजार में डिमांड की स्थिति पर निर्भर करेगा.

25,000 ऑफर दिए, लेकिन आगे के लिए दरवाजे खुले

कृतिवासन ने बताया कि हमने FY27 में 25,000 फ्रेशर्स को ऑफर दिए हैं. अगर डिमांड को लेकर स्पष्टता आती है, तो हम भर्ती बढ़ा सकते हैं. पिछले तीन वर्षों से TCS हर साल 40,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को नौकरी दे रही थी. ऐसे में इस बार की कमी एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है.

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फ्रेशर्स पर फोकस बरकरार, लैटरल हायरिंग का संतुलन

कंपनी ने ये भी साफ किया कि उसकी रणनीति में फ्रेशर्स की अहमियत कम नहीं हुई है. हालांकि, फ्रेशर्स को प्रोजेक्ट पर आने में करीब 9 महीने की ट्रेनिंग लगती है. जबकि अनुभवी (लैटरल) कर्मचारी तुरंत काम शुरू कर सकते हैं. इसके बावजूद TCS का मॉडल अभी भी फ्रेशर्स पर आधारित है.

छंटनी पर संकेत, परफॉर्मेंस ही मापदंड

FY26 में करीब 12,000 कर्मचारियों (ज्यादातर सीनियर स्तर) की छंटनी के बाद कंपनी ने दोबारा बड़े स्तर पर छंटनी की संभावना से इनकार नहीं किया. लेकिन ये साफ किया कि कर्मचारियों का भविष्य उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. CEO ने ये भी कहा कि पिछली छंटनी का कारण AI नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट्स के निष्पादन के तरीके में बदलाव था.

डिमांड ‘स्थिर’, लेकिन अनिश्चितता बरकरार

कृतिवासन ने कंपनी की डिमांड को 'स्थिर' बताया, लेकिन साथ ही ये भी संकेत दिया कि वैश्विक आर्थिक हालात अब भी अनिश्चित हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन डील्स के संकेत मिल रहे हैं. FY26 में कंपनी ने 40 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए थे और ग्राहकों से मिलने वाले काम का दायरा भी बढ़ रहा है.

भविष्य की रणनीति: अधिग्रहण, पार्टनरशिप और कर्मचारी

TCS आगे तीन प्रमुख क्षेत्रों पर निवेश कर रही है

नई कंपनियों का अधिग्रहण

टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप (जैसे AMD के साथ)

अपने कर्मचारियों में निवेश

मजबूत तिमाही नतीजे, लेकिन निवेशकों की नजर लंबी अवधि पर

FY26 की चौथी तिमाही में TCS का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा. कंपनी का रेवेन्यू 9.6% बढ़कर ₹70,698 करोड़ और मुनाफा 12% बढ़कर ₹13,718 करोड़ रहा. कंपनी ने ₹31 प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है. कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 5.84 लाख तक पहुंच गई, जबकि एट्रिशन 13.7% रहा. कंपनी ने 1 अप्रैल से सभी कर्मचारियों के वेतन में ग्रोथ भी लागू कर दी है. कृतिवासन ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि कंपनी भविष्य के लिए निवेश कर रही है और इसका फायदा आने वाले समय में जरूर दिखेगा.