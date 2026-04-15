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TCS Nashik Scandal: सवालों के घेरे में TCS, फ्रेशर्स को लेकर क्या था प्लान? तिमाही में कितना हुआ फायदा, बड़ा खुलासा

नासिक में सामने आए कथित धर्मांतरण मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इसके मुताबिक इस पूरे मामले के पीछे कंपनी के अंदर ही एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:00 PM IST
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TCS Nashik Scandal: सवालों के घेरे में TCS, फ्रेशर्स को लेकर क्या था प्लान? तिमाही में कितना हुआ फायदा, बड़ा खुलासा

TCS Nashik case: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) एक बार फिर सुर्खियों में है. नासिक में सामने आए कथित धर्मांतरण मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इसके मुताबिक इस पूरे मामले के पीछे कंपनी के अंदर ही एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इसमें सीनियर स्टाफ मेंबर्स और एचआर मैनेजर तक की भूमिका सामने आई है. जांच में ये भी पता चला कि आरोपी एक ट्रेनिंग टीम का हिस्सा थे और उनके पास कर्मचारियों की निजी और आर्थिक स्थिति से जुड़ी पूरी जानकारी मौजूद थी. इसी जानकारी का इस्तेमाल कर वे खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर, पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे और पैसों की जरूरत वाले कर्मचारियों को निशाना बनाते थे.

ये मामला अब सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कॉर्पोरेट माहौल में सुरक्षा, गोपनीयता और नैतिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. इस मामले के बीच आइये जानते हैं FY26 की चौथी तिमाही में TCS का प्रदर्शन कैसा था और आगे के लिए कंपनी की क्या रणनीति थी?

मुनाफा 12% बढ़कर ₹13,718 करोड़ 

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FY26 की चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 9.6% बढ़कर ₹70,698 करोड़ और मुनाफा 12% बढ़कर ₹13,718 करोड़ हुआ था. बता दें, कंपनी ने ₹31 प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया था. कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या 5.84 लाख तक पहुंच गई है. वहीं, एट्रिशन 13.7% रहा है.

25,000 फ्रेशर्स को मिले जॉब ऑफर 

TCS ने बताया था कि चालू वित्त वर्ष FY27 के लिए केवल 25,000 फ्रेशर्स को जॉब ऑफर दिए गए हैं. ये संख्या FY26 में भर्ती किए गए 44,000 फ्रेशर्स के मुकाबले काफी कम थी. कंपनी के CEO और MD के कृतिवासन ने बताया था कि कैंपस हायरिंग बढ़ेगी या नहीं. ये पूरी तरह बाजार में डिमांड की स्थिति पर निर्भर करेगा. कंपनी ने कहा कि फ्रेशर्स की अहमियत कम नहीं हुई है. 

कितने लोगों की हुई छंटनी?

FY26 में 12,000 कर्मचारियों (ज्यादातर सीनियर स्तर) की छंटनी के बाद कंपनी ने दोबारा बड़े स्तर पर छंटनी की संभावना से इनकार नहीं किया. कंपनी ने बताया कि कर्मचारियों का भविष्य उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. CEO ने ये भी कहा कि पिछली छंटनी का कारण AI नहीं. बल्कि प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के तरीके में बदलाव था.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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