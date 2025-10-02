Advertisement
Tata का बड़ा कदम, TCS में नहीं बचेगी ऐसे कर्मचार‍ियों की नौकरी; म‍िलेगा दो साल का सिवरेंस

TCS Layoffs: सिवरेंस के तहत कंपनी के प्रभावित कर्मचारियों को तीन महीने के नोट‍िस पीरियड की पे म‍िलेगी. इसके अलावा भी कंपनी की तरफ से 6 महीने से लेकर दो साल तक की सैलरी दी जाएगी. सिवरेंस क‍ितना होगा, यह एम्‍पलॉयी की सर्व‍िस के सालों पर ड‍िपेंड करेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:33 PM IST
TCS Restructuring News: देश की सबसे बड़ी आईटी सर्व‍िस कंपनी टीसीएस (TCS) की तरफ से अपने कर्मचार‍ियों के लि‍ए बड़ा कदम उठाया जा रहा है. कंपनी की तरफ से अपने स्‍ट्रक्‍चर में तेजी से बदलाव की तैयारी की जा रही है. पेरोल पर मौजूद ऐसे कर्मचारी ज‍िनके स्किल्स आईटी कंपनी की जरूरत से मेल नहीं खा रहे उनको कंपनी की तरफ से सिवरेंस पैकेज (severance packages), दो साल तक का वेतन द‍िया जा रहा है. यह कदम कंपनी की तरफ से वर्कफोर्स में क‍िये जा रहे बदलाव का हिस्सा है. जुलाई में टीसीएस की तरफ से घोषणा की गई थी क‍ि अगले एक साल के दौरान वह अपनी वर्कफोर्स का 2 प्रत‍िशत यानी करीब 12,000 कर्मचार‍ियों को कम करेगी.

स्‍कि‍ल में बदलाव नहीं करने वालों पर ग‍िरेगी गाज

टीसीएस की तरफ से यह बदलाव फास्‍ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के कारण क‍िया जा रहा है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार यह रीस्‍ट्रक्‍चर‍िंग ऐसे कर्मचारियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी जो अपनी स्‍कि‍ल में बदलाव नहीं कर पाए या उनकी पुरानी स्किल्स अब आउटडेटेड हो गई हैं. कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि वह अपने मूल्यों के अनुसार प्रभावित कर्मचारियों को हर स्थिति में पूरा सहयोग दे रही है. आपको बता दें सिवरेंस पैकेज के तहत कर्मचार‍ियों को व‍ित्‍तीय मदद दी जाती है. यह कर्मचार‍ियों को तब द‍िया जाता है, जब उनकी नौकरी खत्‍म हो जाती है.

कैसा होगा टीसीएस का सिवरेंस पैकेज?
सिवरेंस पैकेज के तहत कंपनी के प्रभावित कर्मचारियों को तीन महीने के नोट‍िस पीरियड की पे म‍िलेगी. इसके अलावा सिवरेंस में 6 महीने से लेकर दो साल तक का वेतन होगा. यह सर्व‍िस के सालों पर न‍िर्भर करेगा. एक सोर्स की तरफ से दावा क‍िया गया क‍ि कम से कम सिवरेंस छह महीने का ही है. अगर कोई कर्मचारी 8 महीने से ज्यादा समय से 'बेंच' पर है यानी उसे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला तो ऐसे कर्मचारी को महज तीन महीने की नोटिस पे म‍िलेगी.

क‍िसे क‍ितना सिवरेंस पैकेज?
टीसीएस में 10-15 साल नौकरी करने वाले कर्मचार‍ियों को करीब डेढ़ साल का सिवरेंस पैकेज म‍िल सकता है. इसके अलावा बताया जा रहा है क‍ि ज‍िन कर्मचार‍ियों ने 15 साल से ज्यादा की नौकरी की है, उन्‍हें सबसे ज्यादा दो साल तक का सिवरेंस पैकेज म‍िलेगा. बेंच वाले उन कर्मचार‍ियों को न‍िकाला जा रहा है जो आठ महीने से ज्‍यादा समय से बिना क‍िसी रोल के हैं.

सिवरेंस के अलावा और क्‍या म‍िलेगा?
टीसीएस की तरफ से कर्मचार‍ियों को सिर्फ पैसा ही नहीं द‍िया जा रहा. बल्‍क‍ि कंपनी करियर ट्रांजिशन सपोर्ट भी दे रही है. इसमें आउटप्लेसमेंट सर्विसेज शामिल हैं, जहां एजेंसी फीस कम से कम तीन महीने तक कंपनी वहन करेगी. जूनियर असोसिएट्स के लिए यह समय ज्यादा हो सकता है. कुछ मामलों में 'केयर्स' प्रोग्राम के तहत काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ थेरेपी का खर्च भी कंपनी की तरफ से उठाया जा रहा है.

अर्ली रिटायरमेंट का ऑप्‍शन
रिपोर्ट के अनुसार रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को अर्ली रिटायरमेंट का ऑप्‍शन द‍िया जा रहा है. इन्‍हें सभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे इंश्योरेंस के अलावा छह महीने से लेकर दो साल का एक्‍सट्रा सिवरेंस मिलेगा. यह भी उनकी नौकरी के सालों पर निर्भर करेगा.

