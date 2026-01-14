TCS Job Cut: टीसीएस ने पिछली दो तिमाही के दौरान 30 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की है. लेकिन हब कंपनी के सीएचआरओ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि आईटी कंपनी आने वाले सालों में 15000 भर्तियां करने का प्लान कर रही है.
TCS Layoff: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) ने दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ और कमाई (Ebit मार्जिन) के मामले में एनालिस्ट की उम्मीद से कम प्रदर्शन किया. दुनियाभर में चल रही अनिश्चितता के बीच टेक बेस्ड बदलाव की मांग मजबूत है. कंपनी की तरफ से जारी किये गए तिमाही नतीजों से साफ हुआ कि पिछले छह महीने के दौरान कंपनी ने 30 हजार कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है. इस दौरान जुलाई से सितंबर तिमाही में टीसीएस ने 20 हजार और अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 11 हजार कर्मचारियों को कम किया. लेकिन अब कंपनी की तरफ से आने वाले सालों में नई भर्तियां करने का प्लान किया जा रहा है.
पेबैक पीरियड देखकर साइन कर रहे नए प्रोजेक्ट
टीओआई को दिये इंटरव्यू में सीईओ के. कृतिवासन ने बताया कि एआई सेक्टर में पहले प्रयोग हो रहे थे, लेकिन अब कई असली प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में लाइव हो गए हैं. कस्टमर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और पेबैक पीरियड देखकर नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं. इससे कंपनी को भरोसा है कि साल 2026 में लागत बचत और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पर कस्टमर तैयार हैं. कंपनी सीईओ और सीएचआरओ सुदीप कुन्नुमल ने डिमांड के हालात, भर्तियों के भविष्य और एआई से होने वाली कमाई के बारे में बताया.
कंपनी में करीब 31,000 कर्मचारियों का कुल स्टाफ
छंटनी और भर्ती के सवाल पर सीएचआरओ सुदीप ने बताया कि पिछली दो तिमाही में कंपनी ने कुल स्टाफ में से करीब 31,000 कर्मचारियों को कम किया है. उन्होंने बताया कि हाई-क्वालिटी टैलेंट की डिमांड मजबूत है. कंपनी कैंपस, लेटरल और लीडरशिप रोल्स में भर्ती जारी रखेगी. इसके अलावा कंपनी की तरफ से मौजूदा कर्मचारियों को अपस्किल किया जा रहा है. कुछ कंपनियों की तरफ से एंट्री लेवल पर 20 लाख रुपये सैलरी दी जा रही है, इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि टीसीएस इस तरह का कमिट नहीं करेगी.
कैंपस लेवल पर बड़ी भर्ती करने का प्लान
उन्होंने बताया कि डिमांड मजबूत है, कंपनी बड़े लेवल पर कैंपस भर्ती कर रही है. पिछले दो से तीन साल में टियर-बेस्ड सैलरी स्ट्रक्चर अपनाया, जिसमें हाई-टियर हायरिंग का हिस्सा काफी बढ़ा है. कंपनी के पास एच-1बी अप्रूवल 1,000 के करीब हैं, इससे वीजा फीस में करीब 100 मिलियन डॉलर का खर्च हो सकता है. सुदीप ने यह भी कहा कि कंपनी आने वाले तीन से पांच साल में अमेरिका में करीब 15,000 लोगों की लोकल भर्ती का प्लान कर रही है.