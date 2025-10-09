TCS Share Price: टाटा ग्रुप में चल रही कलह और रतन टाटा की पहली पुण्‍यत‍िथ‍ि पर सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने दूसरी त‍िमाही के नतीजे घोष‍ित क‍िये हैं. 30 सितंबर 2025 को खत्‍म हुई त‍िमाही में कंपनी का नेट प्रॉफ‍िट 1.4% बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये हो गया. पिछले साल समान तिमाही में टीसीएस का प्रॉफ‍िट 11,909 करोड़ रुपये था. कंपनी की कुल आमदनी 65,799 करोड़ रुपये रही, यह पिछले साल के मुकाबले इस साल 3.7% बढ़ गई है.

11 रुपये का दूसरा अंतरिम ड‍िव‍िडेंड देने की घोषणा

टीसीएस ने अपने शेयरहोल्‍डर्स के ल‍िए हर शेयर पर 11 रुपये का दूसरा अंतरिम ड‍िव‍िडेंड देने की घोषणा की है. ड‍िव‍िडेंड 4 नवंबर 2025 को ऐसे शेयरहोल्‍डर्स को द‍िया जाएगा, ज‍िनके नाम 15 अक्टूबर 2025 तक कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होंगे. कंपनी की तरफ से उठाया गया यह कदम न‍िवेशकों के ल‍िए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. टीसीएस का ऑपरेट‍िंग मार्जिन 70 बेस‍िस प्‍वाइंट की ग्रोथ के साथ 25.2% हो गया, जबकि नेट प्रॉफ‍िट 19.6% रहा.

सबसे बड़ी AI आईटी कंपनी बनने की द‍िशा में चल रहा काम

कंपनी का कैश फ्लो नेट प्रॉफ‍िट का 110% रहा, इससे कंपनी की मजबूत व‍ित्‍तीय स्थिति का पता लग रहा है. टीसीएस (TCS) की तरफ से यह भी ऐलान क‍िया गया क‍ि कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एआई बेस्‍ड आईटी कंपनी बनने की द‍िशा में काम कर रही है. कंपनी इसके लिए भारत में 1 गीगावाट कैपेस‍िटी वाला एआई डेटा सेंटर शुरू करेगी. इसके अलावा टीसीएस ने सेल्सफोर्स बेस्‍ड कंपनी लिस्टएंगेज (ListEngage) को टेकओवर करने की भी घोषणा की.

टीसीएस के शेयर में दर्ज की गई तेजी

टीसीएस की सीईओ के. कृतिवासन (K Krithivasan) ने बताया क‍ि हमारा टारगेट एआई सेक्‍टर में दुन‍िया में अग्रणी बनाना है. लाइफ साइंसेज और हेल्थकेयर सेक्‍टर में 3.4% की ग्रोथ हुई, जबकि बैंक‍िंग और बीएफएसआई सेक्‍टर में 1.1% और मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग में 1.6% की ग्रोथ दर्ज की गई. त‍िमाही नतीजों के हरे न‍िशान में रहने और ड‍िव‍िडेंड के ऐलान से टीसीएस का शेयर भी गुरुवार को 1 प्रत‍िशत से ज्‍यादा चढ़कर बंद हुआ.

शेयर का हाल

टीसीएस के शेयर में गुरुवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान तेजी देखने को म‍िली. कारोबारी सत्र की शुरुआत में शेयर हल्‍की तेजी के साथ 3035 रुपये पर खुला. इसके बाद शेयर ने 3066 का इंट्रा डे हाई टच क‍िया. कारोबारी सत्र के दौरान यह 3020 रुपये के लो लेवल तक भी गया. बाद में 1 प्रत‍िशत की तेजी के साथ शेयर 3061.95 रुपये पर बंद हो गया. इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 11,07,840 करोड़ रुपये हो गया.