Hindi Newsबिजनेस

छंटनी के बाद TCS का बड़ा दांव, AI डेटा सेंटर के लि‍ए इस कंपनी के साथ की 18000 करोड़ की डील

TCS Share Price: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) ने इनवेस्‍टमेंट कंपनी टीपीजी (TPG) के साथ पार्टनरश‍िप करने का ऐलान क‍िया है. इस डील के बाद टीसीएस अपने कस्‍टमर्स को पूरा AI सॉल्यूशन दे पाएगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:01 AM IST
TCS Deal Wtih TPG: देश की सबसे बड़ी आईटी सर्व‍िस कंपनी टीसीएस (TCS) ने दुनिया की दिग्गज इनवेस्‍टमेंट कंपनी टीपीजी (TPG) के साथ बड़ी पार्टनरश‍िप करने का ऐलान क‍िया है. दोनों कंपन‍ियां म‍िलकर टीसीएस (TCS) की नई यूनिट ‘हाइपरवॉल्ट’ (HyperVault) में अगले कुछ साल में 18,000 करोड़ रुपये का न‍िवेश करेंगे. इस पार्टनरश‍िप का मकसद भारत में गीगावाट स्केल के AI डेटा सेंटर तैयार करना है.

TPG की तरफ से 8820 करोड़ का इनवेस्‍ट क‍िया जाएगा

टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस (TCS) की तरफ से बताया गया क‍ि हाइपरवॉल्ट को इक्‍व‍िटी और डेट के मिक्स से फंड‍िंग मिलेगी. कुल 18,000 करोड़ में से टीपीजी (TPG) 8,820 करोड़ रुपये तक लगाएगी और हाइपरवॉल्ट में उसकी हिस्सेदारी 27.5% से 49% तक हो सकती है. बाकी न‍िवेश टीसीएस (TCS) की तरफ से क‍िया जाएगा. इससे टीसीएस का कैपिटल खर्च कम होगा और शेयरहोल्डर्स को अच्‍छा रिटर्न मिल सकेगा. कंपनी का प्लान आने वाले कुछ साल के दौरान 1 गीगावाट से ज्यादा की AI-रेडी डेटा सेंटर कैप‍िस‍िटी बनाने का है.

दुनिया की सबसे बड़ी AI-लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनेगी!
यह इनवेस्‍टमेंट उसी विजन को रफ्तार देगा. टीसीएस की तरफ से दावा क‍िया गया क‍ि इससे उसे दुनिया की सबसे बड़ी AI-लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनने में मदद म‍िलेगी. टीसीएस के साथ टीपीजी (TPG) का इनवेस्‍टमेंट उसके ‘TPG Rise Climate’ और ‘ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव’ फंड के जरिये हो रहा है. यह फंड ALTÉRRA के साथ मिलकर चलाया जा रहा है. साथ ही टीपीजी (TPG) का एशिया रियलएस्टेट बिजनेस भी इस डील में शामिल है. भारत में यह प्लेटफॉर्म के लिए मील का पत्थर साबि‍त होगा.

टीसीएस कस्‍टमर को पूरा AI सॉल्यूशन दे पाएगी
टीसीएस (TCS) के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने खुशी जाह‍िर करते हुए कहा क‍ि भारत में तेजी से बढ़ती AI डिमांड को देखते हुए गीगावाट स्केल डेटा सेंटर बनाने के सफर में टीपीजी (TPG) का साथ मिलना काफी अच्‍छा है. इससे हाइपरस्केलर्स और AI कंपनियों के साथ हमारी पार्टनरशिप और मजबूत होगी. अब टीसीएस अपने कस्‍टमर को पूरा AI सॉल्यूशन दे पाएगी. हम दुनिया का बेस्ट AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और टीसीएस को सबसे बड़ी AI-लेड टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने पर काम कर रहे हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

tcs

