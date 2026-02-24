Advertisement
Hindi Newsबिजनेसअमेरिका में उठे तूफान से भारत के ₹3000000000000 उड़े, बाजार में महातबाही,IT शेयरों के पीछे कौन पड़ा ?

अमेरिका में उठे तूफान से भारत के ₹3000000000000 उड़े, बाजार में 'महातबाही',IT शेयरों के पीछे कौन पड़ा ?

Why IT Stocks Crash:  आईटी शेयरों के क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का नया AI टूल एंथ्रोपिक है. एंथ्रोपिक की वजह से आईटी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स पर, उनके फंक्शन पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 24, 2026, 05:23 PM IST
अमेरिका में उठे तूफान से भारत के ₹3000000000000 उड़े, बाजार में 'महातबाही',IT शेयरों के पीछे कौन पड़ा ?

Stock market Crash: भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन मनहूस साबित हुआ. अमेरिका से उठी आंधी ने निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक स्वाहा कर दिए. सेंसेक्स 1068.74 अंक की गिरावट के साथ 82,225.92 अंक पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 1.12 फीसदी गिरकर 25424.65 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स का इंट्रा-डे लो 81,934.73 अंक रहा तो निफ्टी का इंट्रा-डे लो लेवल 25,327.60  अंक रहा. ग्लोबल मार्केट का असर भारत के शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है.  

अमेरिका के निशाने पर IT शेयर्स, 20 फीसदी तक हुए क्रैश 

शेयर बाजार में आज , 24 फरवरी को आईटी स्टॉक्स का बुरा हाल रहा. TCS, Infosys, Wipro, TechM, Persistent Systems, HCL...जैसे आईटी शेयर क्रैश हो गए. IT इंडेक्स  4 फीसदी से अधिक गिरकर बंद हुआ. Nifty IT इंडेक्स लगातार पांचवें सेशन में गिरा. फरवरी महीने में इसमें अब तक 19 फीसदी से अधिक की गिरावट आ चुकी है. 10 में से 6 आईटी कंपनियों के शेयरों में 20 फीसदी से अधिक की गिरावट आ चुकी है. लोग इसे 2008 के वैश्विक मंदी के दौर के साथ कंपेयर करने लगे हैं. आईटी शेयरों में जारी बिकवाली ने आज BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 3 लाख करोड़ रुपए तक घटा दिया.  

क्यों क्रैश हो रहा है भारत का शेयर बाजार ?   

शेयर बाजार पर ग्लोबल ट्रेड, जियो पॉलिटिकल टेंशन का असर दिखा. अमेरिका में टैरिफ रद्द होने की वजह से बन रही अस्थिरता ने निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है. टैरिफ पर अभी भी सीन क्लियर नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप क्या नया करने वाले हैं, इसे लेकर निवेशकों का मनोबल कमजोर बना हुआ है. अमेरिका-ईरान तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लेकर सख्त टिप्पणी से निवेशक कंफ्यूजन की स्थिति में है. इन सबके बीच AI टूल ने आईटी कंपनियों पर संकट को बढ़ा दिया है. 

AI के डर से कांपे IT स्टॉक्स 

आईटी शेयरों के क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का नया AI टूल एंथ्रोपिक है. एंथ्रोपिक की वजह से आईटी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स पर, उनके फंक्शन पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है. माना जा रहा है कि यह एआई टूल्स कोडिंग प्रोग्राम्स को तेजी से और सस्ते में कर सकता है. जो आईटी कंपनियां बैंकिंग,सरकारी संस्थाओं, बिजनेस के डेटा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में लगी हैं, उनके लिए यह आईटी टूल खतरा बताया जा रहा है. माना जा रहा है कि AI आईटी कंपनियों की संरचना को बदल सकता है.आईटी कंपनियों के लिए जोखिम बढ़ेंगे. इसी डर से निवेशक आईटी शेयरों से पैसा निकाल रहे हैं.

विदेशी मेहमान निकाल रहे हैं पैसा 

फरवरी में अब तक इस सेक्टर में FII की हिस्सेदारी जनवरी 2026 के मुकाबले 16 फीसदी कम हो गई है.  विदेशी निवेशकों ने साल 2026 में अब तक सिर्फ आईटी सेक्टर से 12,800 करोड़ रुपये की निकासी कर ली है. TCS और  Infosys जैसे बड़ी शेयरों में 20 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है. एआई के भूत के साथ अमेरिका में टैरिफ के विवाद, ईरान के साथ जंग ने पूरा समीकरण बिगाड़ रखा है. निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सेफ हैवन में लगा रहे हैं.  Gold Rate: 23 से 27 फरवरी के बीच कुछ बड़ा होने वाला है, सोने-चांदी की कीमतों में तेजी का तूफान, अमेरिका के बाद अब चीन भी पीछे पड़ा, कहां जाएगी कीमत ?

 

 

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

