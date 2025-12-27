Advertisement
trendingNow13055751
Hindi Newsबिजनेस2025 में AI से बदली तस्वीर, IT इंडस्ट्री में मचा भूचाल! TCS से Amazon तक...1 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म

2025 में AI से बदली तस्वीर, IT इंडस्ट्री में मचा भूचाल! TCS से Amazon तक...1 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म

2025 में दुनिया भर में टेक कर्मचारियों की छंटनी जारी है. इस छंटनी की वजह से करीब 100,000 से अधिक लोगों की नौकरियां चली गईं हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2025 में AI से बदली तस्वीर, IT इंडस्ट्री में मचा भूचाल! TCS से Amazon तक...1 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म

AI Shaping Market : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने टेक मार्केट को पूरी तरह बदल के रख दिया है. 2025 में दुनिया भर में टेक कर्मचारियों की छंटनी जारी है. इस छंटनी की वजह से करीब 100,000 से अधिक लोगों की नौकरियां चली गई है. हालांकि, पिछले कुछ सप्ताह में छंटनी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है. लेकिन इसका असर अभी भी काफी है. इंडिपेंडेंट लेऑफ़्स ट्रैकर Layoffs.fyi के मुताबिक, 551 टेक कंपनियों से लगभग 122,549 टेक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है.

 सबसे बड़ी छंटनी

कुछ सबसे बड़ी छंटनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), सेल्सफोर्स, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट से हुई. इसमें सामूहिक रूप से सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हुए. कई बड़ी टेक कंपनियों ने इस साल बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेजन: ई-कॉमर्स दिग्गज ने इस साल अक्टूबर में अपने इतिहास में सबसे बड़ी छंटनी की घोषणा की. इसमें 14,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती की गई है. 

माइक्रोसॉफ्ट: अमेरिका स्थित टेक दिग्गज कंपनी ने 2025 तक कुल 15,000 नौकरियां कम की हैं.

TCS: भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी भी इस लहर में शामिल हुई है. इसने अपने कर्मचारियों में 2% की कटौती की घोषणा की. ये लगभग 12,000 नौकरियों के बराबर है. इससे भारत के IT उद्योग में हलचल मच गई. 

इंटेल: चिप बनाने वाली कंपनी ने जुलाई में घोषणा की थी कि उसने अपने 15% कर्मचारियों की छंटनी का काम लगभग पूरा कर लिया है. इंटेल में 2024 के अंत में 109,800 लोग कार्यरत थे, जिनमें से 99,500 को 'कोर कर्मचारी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था. हालांकि, चिप बनाने वाली कंपनी ने कहा कि वो साल के आखिर तक लगभग 75,000 कोर कर्मचारियों निकालना चाहती है.

सेल्सफोर्स: कंपनी के CEO मार्क बेनिऑफ ने सितंबर में पुष्टि की थी कि AI की मदद से फर्म में 4,000 कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों की छंटनी की गई है.

HP: नवंबर में PC बनाने वाली कंपनी ने कहा था कि वह 2028 तक दुनिया भर में 4,000 से 6,000 नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रही है.

Apple: ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, iPhone बनाने वाली कंपनी Apple ने नवंबर में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में दर्जनों सेल्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है.

ये भी पढ़ें : सावधान! एक क्लिक, 16 लाख रुपये गायब! जानिए क्या है WhatsApp स्टॉक स्कैम?

मेटा: इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने अक्टूबर में कहा था कि वह नए प्रोडक्ट्स को तेजी से बनाने के मकसद से अपने AI डिवीजन में 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है.

गूगल: इस टेक दिग्गज ने अक्टूबर में अपने AI एजेंडा को तेज करने के चल रहे प्रयास के तहत डिजाइन से संबंधित भूमिकाओं में अपने 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था. एक महीने पहले कंपनी ने कथित तौर पर अपने AI प्रोजेक्ट्स, जिसमें जेमिनी और AI ओवरव्यू शामिल हैं पर काम करने वाले 200 से अधिक कॉन्ट्रैक्टर्स को भी नौकरी से निकाल दिया था.

वेरिजॉन: अमेरिकी वायरलेस कैरियर ने नवंबर में घोषणा की थी कि वह 13,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकलेगी.

सीमेंस: जर्मन टेक फर्म ने मार्च में अपने डिजिटल इंडस्ट्रीज बिजनेस में 5,600 नौकरियों में कटौती की है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Aartificial Intelligence

Trending news

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
Punjab news in hindi
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
Kerala Congress
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा