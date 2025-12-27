2025 में AI से बदली तस्वीर, IT इंडस्ट्री में मचा भूचाल! TCS से Amazon तक...1 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म

AI Shaping Market : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने टेक मार्केट को पूरी तरह बदल के रख दिया है. 2025 में दुनिया भर में टेक कर्मचारियों की छंटनी जारी है. इस छंटनी की वजह से करीब 100,000 से अधिक लोगों की नौकरियां चली गई है. हालांकि, पिछले कुछ सप्ताह में छंटनी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है. लेकिन इसका असर अभी भी काफी है. इंडिपेंडेंट लेऑफ़्स ट्रैकर Layoffs.fyi के मुताबिक, 551 टेक कंपनियों से लगभग 122,549 टेक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है.

सबसे बड़ी छंटनी

कुछ सबसे बड़ी छंटनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), सेल्सफोर्स, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट से हुई. इसमें सामूहिक रूप से सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हुए. कई बड़ी टेक कंपनियों ने इस साल बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है.

अमेजन: ई-कॉमर्स दिग्गज ने इस साल अक्टूबर में अपने इतिहास में सबसे बड़ी छंटनी की घोषणा की. इसमें 14,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती की गई है.

माइक्रोसॉफ्ट: अमेरिका स्थित टेक दिग्गज कंपनी ने 2025 तक कुल 15,000 नौकरियां कम की हैं.

TCS: भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी भी इस लहर में शामिल हुई है. इसने अपने कर्मचारियों में 2% की कटौती की घोषणा की. ये लगभग 12,000 नौकरियों के बराबर है. इससे भारत के IT उद्योग में हलचल मच गई.

इंटेल: चिप बनाने वाली कंपनी ने जुलाई में घोषणा की थी कि उसने अपने 15% कर्मचारियों की छंटनी का काम लगभग पूरा कर लिया है. इंटेल में 2024 के अंत में 109,800 लोग कार्यरत थे, जिनमें से 99,500 को 'कोर कर्मचारी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था. हालांकि, चिप बनाने वाली कंपनी ने कहा कि वो साल के आखिर तक लगभग 75,000 कोर कर्मचारियों निकालना चाहती है.

सेल्सफोर्स: कंपनी के CEO मार्क बेनिऑफ ने सितंबर में पुष्टि की थी कि AI की मदद से फर्म में 4,000 कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों की छंटनी की गई है.

HP: नवंबर में PC बनाने वाली कंपनी ने कहा था कि वह 2028 तक दुनिया भर में 4,000 से 6,000 नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रही है.

Apple: ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, iPhone बनाने वाली कंपनी Apple ने नवंबर में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में दर्जनों सेल्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है.

मेटा: इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने अक्टूबर में कहा था कि वह नए प्रोडक्ट्स को तेजी से बनाने के मकसद से अपने AI डिवीजन में 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है.

गूगल: इस टेक दिग्गज ने अक्टूबर में अपने AI एजेंडा को तेज करने के चल रहे प्रयास के तहत डिजाइन से संबंधित भूमिकाओं में अपने 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था. एक महीने पहले कंपनी ने कथित तौर पर अपने AI प्रोजेक्ट्स, जिसमें जेमिनी और AI ओवरव्यू शामिल हैं पर काम करने वाले 200 से अधिक कॉन्ट्रैक्टर्स को भी नौकरी से निकाल दिया था.

वेरिजॉन: अमेरिकी वायरलेस कैरियर ने नवंबर में घोषणा की थी कि वह 13,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकलेगी.

सीमेंस: जर्मन टेक फर्म ने मार्च में अपने डिजिटल इंडस्ट्रीज बिजनेस में 5,600 नौकरियों में कटौती की है.