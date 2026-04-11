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Hindi Newsबिजनेस7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों का इंतजार हुआ लंबा? डीए में 2% से भी ज्‍यादा का इजाफा, इनको म‍िलेगा फायदा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों का इंतजार हुआ लंबा? डीए में 2% से भी ज्‍यादा का इजाफा, इनको म‍िलेगा फायदा

RTC Employees DA Hike: केंद्रीय कर्मचार‍ियों के इंतजार के बीच तेलंगाना ने 2 प्रत‍िशत से ज्‍यादा डीए बढ़ाने का ऐलान कर द‍िया है. अप्रैल के तीसरे हफ्ते में केंद्रीय कर्मचार‍ियों के डीए पर फैसला होने की उम्‍मीद है.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:09 PM IST
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Telangana DA Hike: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को लंबे समय से डीए हाइक का इंतजार है. इसको लेकर कर्मचार‍ियों ने केंद्रीय व‍ित्‍त मंत्री से मांग भी की है. हर बार होली के आसपास सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लि‍ए डीए हाइक का ऐलान कर द‍िया जाता है. लेक‍िन इस बार अप्रैल के महीने में भी सरकार ने डीए हाइक को लेकर क‍िसी तरह का इशारा नहीं क‍िया है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचार‍ियों का यही सवाल है क‍ि सरकार ने अभी तक डीए को लेकर फैसला क्‍यों नहीं क‍िया है? केंद्र सरकार के कर्मचार‍ियों के इंतजार के बीच तेलंगाना सरकार ने कर्मचार‍ियों के डीए में 2.1 प्रतिशत का इजाफा कर द‍िया है.

तेलंगाना राज्‍य के सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2.1 प्रतिशत का इजाफा क‍िया गया है. राज्‍य के ट्रांसपोर्ट म‍िन‍िस्‍टर पोंनम प्रभाकर ने बताया कि सरकार की तरफ से ल‍िये गए फैसले से 38,000 से ज्‍यादा RTC कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. यहां पर पहले कर्मचार‍ियों का डीए 50.7 प्रतिशत था. ज‍िसे अब बढ़ाकर 52.8 प्रतिशत कर द‍िया गया है. मंत्री ने यह भी बताया क‍ि सरकार की तरफ से लागू क‍िये गए नए डीए को 1 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाएगा.

तीन महीने का एर‍ियर

डीए हाइक को 1 जनवरी से लागू कि‍ये जाने का मतलब यह हुआ क‍ि कर्मचार‍ियों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का बकाया भुगतान अप्रैल महीने की सैलरी के साथ ही म‍िल जाएगा. इस DA बढ़ोतरी से तेलंगाना राज्‍य के सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) पर हर महीने 2.82 करोड़ रुपये का अत‍िर‍िक्‍त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

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यह भी पढ़ें: DA बढ़ोतरी के ऐलान में सरकार क्यों कर रही है देरी? जानिए कब खत्म होगा इंतजार

डीए के बकाया को पूरी तरह क्‍ल‍ियर क‍िया

राज्‍य के मंत्री प्रभाकर ने बताया कि पिछली सरकार के समय से प‍िछले द‍िनों से पेंड‍िंग सभी डीए बकाया को पूरी तरह क्‍ल‍ियर कर द‍िया गया है. मई 2024 में आरपीएस-2017 लागू होने और इस नई बढ़ोतरी के बाद क‍िसी तरह का पुराना बकाया नहीं बचा है. उन्होंने बताया क‍ि जुलाई 2025 में भी 2.1% डीए हाइक क‍िया गया था.

स्टाफ वेलफेयर पर भी रहेगा फोकस

प्रभाकर ने कहा क‍ि सरकार की तरफ से कर्मचारियों की भलाई के लि‍ए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. इसमें सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं. TGSRTC के वाइस चेयरमैन और एमडी वाई नागी रेड्डी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि डीए हाइक से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा. उन्होंने स्टाफ वेलफेयर पर भी फोकस करने की बात कही.

यह भी पढ़ें: क्‍या है 'NPS स्वास्थ्या', र‍िटायरमेंट के साथ सेहत का ख्‍याल; कैसे म‍िलेगी सुव‍िधा?

केंद्रीय कर्मचार‍ियों को कब म‍िलेगा डीए हाइक

लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से डीए (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है. हर बार यह ऐलान मार्च के महीने में हो जाता है. लेकिन इस बार मार्च बीतने के बाद भी क‍िसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. जानकारों के अनुसार DA हाइक अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक होने की उम्मीद है. अभी DA 58% है, AICPI-IW इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार यह 2% बढ़कर इसके 60% होने की उम्‍मीद है. कुछ अनुमान के अनुसार यह 3% तक भी बढ़ सकता है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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