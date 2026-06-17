Telegram App Business Model: नीट (NEET) का री-एग्‍जाम 21 जून को होना है. इससे पहले सरकार ने देश में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्‍तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश द‍िया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक लगाई गई है. इसके अलावा 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एड‍िट करने का फीचर बंद रहेगा. सरकार ने एग्‍जाम को सही तरीके से कराने और नकल ग‍िरोह को रोकने के ल‍िए यह कदम उठाया है. लेक‍िन इस सबके बीच आपके मन में भी यह सवाल आया होगा क‍ि आख‍िर ज‍िस टेलीग्राम को लेकर बवाल मचा है, उसका माल‍िक कौन है, इसका ऑफ‍िस कहां है, कमाई कैसे होती है माल‍िक की नेटवर्थ क‍ितनी है?