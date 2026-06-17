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कहां और कैसे शुरू हुई टेलीग्राम? क‍ितनी है माल‍िक की नेटवर्थ; 40 कर्मचार‍ियों वाली कंपनी की कैसे होती है कमाई

Pavel Durov Net Worth: पावेल डुरोव (Pavel Durov) ने टेलीग्राम की शुरुआत 2014 में की थी. टेलीग्राम के ऑफ‍िस में महज 40 कर्मचारी काम करते हैं. आइए जानते हैं 100 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स वाले इस ऐप के माल‍िक की कमाई क‍ितनी है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 17, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:42 PM IST
कहां और कैसे शुरू हुई टेलीग्राम? क‍ितनी है माल‍िक की नेटवर्थ; 40 कर्मचार‍ियों वाली कंपनी की कैसे होती है कमाई

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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