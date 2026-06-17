Telegram App Business Model: नीट (NEET) का री-एग्जाम 21 जून को होना है. इससे पहले सरकार ने देश में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक लगाई गई है. इसके अलावा 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर बंद रहेगा. सरकार ने एग्जाम को सही तरीके से कराने और नकल गिरोह को रोकने के लिए यह कदम उठाया है. लेकिन इस सबके बीच आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि आखिर जिस टेलीग्राम को लेकर बवाल मचा है, उसका मालिक कौन है, इसका ऑफिस कहां है, कमाई कैसे होती है मालिक की नेटवर्थ कितनी है?
टेलीग्राम (Telegram) के मालिक और सीईओ पावेल डुरोव हैं. डुरोव ने साल 2014 में इसकी शुरुआत की थी. 1984 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे डुरोव का झुकाव बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ रहा. उन्होंने कम उम्र में ही कोडिंग सीख ली. सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से फिलासफी की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 2006 में 22 साल की उम्र में 'Vkontakte' (VK) नाम से रूस का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क खड़ा कर दिया. कम उम्र में उनकी इस कामयाबी के कारण उन्हें 'रूस का मार्क जकरबर्ग' कहा जाने लगा. दुनियाभर में फैली टेलीग्राम के ऑफिस में महज 40 कर्मचारी ही काम करते हैं.
'Vkontakte' की सफलता के दम पर कम उम्र में ही डुरोव को शोहरत और दौलत दोनों मिली. बाद में रूसी सरकार से टकराव के बाद डुरोव को कंपनी में हिस्सेदारी बेचनी पड़ी. इस विवाद के बीच उन्होंने साल 2014 में 'टेलीग्राम' की शुरुआत की. 'टेलीग्राम' आज दुनिया का सबसे पसंदीदा मैसेजिंग ऐप बन गया है. पूरी तरह फ्री सर्विस देने वाले टेलीग्राम के आज दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं. रूस में साल 2018 से 2021 तक टेलीग्राम के यूज पर बैन लगा रहा. रूस में जन्मे डुरोव ने 2021 में फ्रांस की नागरिकता ले ली और वह इन दिनों दुबई से कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं.
फोर्ब्स के अनुसार, पावेल डुरोव करीब 6.6 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं. अपनी नेटवर्थ के अलावा डुरोव अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. उनकी तीन गर्लफ्रेंड्स से छह बच्चे हैं, लेकिन उनका दावा आपको चौंका देगा. डुरोव का कहना है कि स्पर्म डोनेशन के कारण उनके दुनिया के 12 देशों में 100 से ज्यादा बच्चे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यह अरबों की दौलत सभी बच्चों में बांटी जाएगी. कुछ समय पहले एक फ्रेंच मैगजीन को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, वह अपनी वसीयत को इस तरह तैयार कर रहे हैं ताकि उनके बाद बच्चों में संपत्ति को लेकर किसी तरह का झगड़ा न हो.
42 साल के पावेल डुरोव का दावा है कि उन्होंने 15 साल पहले स्पर्म डोनेट करना शुरू किया था. संबंधित क्लीनिक के रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि डुरोव के स्पर्म के जरिये अब तक दुनिया के 12 देशों में 100 से ज्यादा बच्चे जन्म ले चुके हैं. नागरिकता की बात करें तो डुरोव के पास फ्रांस के अलावा यूएई (UAE) की भी नागरिकता है. पिछले साल तक डुरोव की नेटवर्थ 13.9 अरब डॉलर आंकी गई थी. लेकिन इस साल उनकी संपत्ति में भारी गिरावट आई है.
शुरुआत में टेलीग्राम नॉन-प्राफिटेबल ऐप था. उस समय पावेल डुरोव इसे अपनी पॉकेट से ही फंड करते थे. लेकिन जैसे-जैसे टेलीग्राम के यूजर्स बढ़े, सर्वर और मेंटेनेंस का खर्च भी बढ़ता गया. आज टेलीग्राम 'प्रीमियम' (Premium) और डायवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल पर काम करता है. आइए जानते हैं टेलीग्राम के बिजनेस मॉडल के बारे में-
टेलीग्राम प्रीमियम कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है. साल 2022 में लॉन्च की गई सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए यूजर्स हर महीने तय फीस देते हैं. इसके बदले प्रीमियम यूजर्स को 4 GB तक की फाइल शेयर करने की सुविधा मिलती है. जबकि नॉर्मल यूजर्स 2 GB तक की फाइल शेयर कर सकते हैं. प्रीमियम यूजर्स को फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड के साथ ही वॉयस-टू-टेक्स्ट, एक्सक्लूसिव स्टिकर्स, यूनीक इमोजी और नो-एड्स की भी सुविधा मिलती है. भारत में इसका चार्ज करीब 179 रुपये प्रति माह है.
टेलीग्राम प्राइवेसी को लेकर काफी सतर्क है. इसलिए यह फेसबुक या व्हाट्सऐप की तरह यूजर्स के पर्सनल चैट या डेटा के बेस पर विज्ञापन नहीं दिखाता. टेलीग्राम बड़े पब्लिक चैनल्स में 'स्पॉन्सर्ड मैसेज' दिखाता है. ये एड केवल उन चैनल्स में दिखाई देते हैं, जिनके 1,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं. हाल ही में टेलीग्राम ने 'ऐड रेवेन्यू शेयरिंग' सर्विस भी शुरू की है, जिसके तहत चैनल ओनर्स को विज्ञापन से होने वाली कमाई का 50% हिस्सा दिया जाता है.
टेलीग्राम का एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, जिसे The Open Network (TON) कहा जाता है. हालांकि कानूनी विवादों के कारण टेलीग्राम ने खुद को इससे थोड़ा अलग किया था. लेकिन आज भी टेलीग्राम में टोन कॉइन (Toncoin) का जमकर यूज होता है.
टेलीग्राम ऐप में एक इन-बिल्ट क्रिप्टो वॉलेट है. यूजरनेम और वर्चुअल सिम की नीलामी से भी कंपनी पैसा कमाती है. टेलीग्राम पर यूनीक और वीआईपी यूजरनेम (जैसे @sports, @news) और बिना सिम के अकाउंट बनाने वाले वर्चुअल नंबर्स की नीलामी प्लेटफॉर्म पर टोन कॉइन के जरिए होती है, जिससे कंपनी मुनाफा कमाती है.
कंपनियों और ब्रांड्स के लिए टेलीग्राम स्पेशल 'बिजनेस फीचर्स' ऑफर करता है. इसमें ऑटोमेटेड रिप्लाई, चैट बॉट्स, वर्किंग आवर्स सेट करना और क्विक रिप्लाई जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होता है.
पिछले दिनों टेलीग्राम ने कुछ देशों में पीयर-टू-पीयर (P2P) लॉगइन जैसी सर्विस शुरू की हैं, जहां यूजर्स को मुफ्त प्रीमियम के बदले अपने फोन नंबर को ओटीपी (OTP) गेटवे की तरह यूज करने की अनुमति देनी होती है. इसके अलावा ऐप के अंदर मौजूद मिनी-ऐप्स (जैसे क्रिप्टो गेम्स: Notcoin, Hamster Kombat आदि) और बॉट्स के जरिये होने वाले ट्रांजेक्शन पर भी टेलीग्राम अपना कमीशन लेता है.
Q. सरकार ने NEET से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक क्यों लगाई?
A. NTA के अनुसार, NEET के री-एग्जाम को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने, पेपर लीक की गुंजाइश खत्म करने और नकल गिरोह को एक्टिव होने से रोकने के लिए टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई गई है. 30 जून तक मैसेज एडिट करने का फीचर भी बंद रहेगा.
Q. टेलीग्राम के मालिक पावेल डुरोव को 'रूस का मार्क जुकरबर्ग' क्यों कहते हैं?
A. पावेल डुरोव ने 2006 में महज 22 साल की उम्र में 'Vkontakte' नाम से सोशल नेटवर्क खड़ा किया था. कम उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल करने के कारण उन्हें रूस का मार्क जुकरबर्ग कहते हैं.
Q. पावेल डुरोव के पास किस देश की नागरिकता है?
A. रूस में जन्मे पावेल डुरोव के पास फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की दोहरी नागरिकता है. रूसी सरकार से हुए विवाद के बाद उन्होंने देश छोड़ दिया था. वह इन दिनों दुबई में रहकर वहीं से टेलीग्राम को ऑपरेट करते हैं.
Q. टेलीग्राम की कमाई का मुख्य जरिया क्या है?
A. टेलीग्राम 'फ्रीमियम' मॉडल पर काम करता है. इसकी कमाई 'टेलीग्राम प्रीमियम' सब्सक्रिप्शन, बड़े पब्लिक चैनल्स पर दिखने वाले विज्ञापन, टोन कॉइन ब्लॉकचेन, वीआईपी यूजरनेम की नीलामी और बिजनेस अकाउंट्स के जरिये होती है.