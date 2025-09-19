RBI के न‍ियम बदलने से क‍िरायेदारों को बड़ा झटका, अब इस तरह नहीं कर सकेंगे रेंट का भुगतान
RBI के न‍ियम बदलने से क‍िरायेदारों को बड़ा झटका, अब इस तरह नहीं कर सकेंगे रेंट का भुगतान

RBI Rule For Paytm: आरबीआई की तरफ से जारी क‍िये गए सर्कुलर के बाद हुए बदलाव का सबसे ज्यादा असर ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो क्रेडिट कार्ड से किराया देकर रिवॉर्ड प्‍वाइंट कमाते थे या अपने हर महीने के खर्चों को मैनेज करते थे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:24 PM IST
RBI के न‍ियम बदलने से क‍िरायेदारों को बड़ा झटका, अब इस तरह नहीं कर सकेंगे रेंट का भुगतान

RBI Rule For Phonepe: अगर आप अभी तक फोनपे, पेटीएम या क्रेड मोबाइल ऐप से क्रेडिट कार्ड के जरिये किराये का भुगतान करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, अब इन मोबाइल ऐप के जर‍िये क्रेड‍िट कार्ड से क‍िराया देना मुश्किल हो गया है. कई फिनटेक कंपनियों की तरफ से अपनी रेंट पेमेंट सर्व‍िस को बंद कर द‍िया गया है. पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड से किराया देने का चलन तेजी से बढ़ा था. इस तरह के ट्रांजेक्‍शन पर लोगों को रिवॉर्ड प्‍वाइंट मिलते थे और इंटरेस्‍ट फ्री क्रेडिट पीर‍ियड का फायदा म‍िलता था

15 सितंबर को आया RBI का नोट‍िफ‍िकेशन

लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियमों के बाद अब यह सुविधा बंद हो रही है. 15 सितंबर को आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी सर्कुलर के बाद फिनटेक कंपनियों ने इस सुव‍िधा को वापस ले ल‍िया है. आरबीआई के सर्कुलर के बाद हुए बदलाव का सबसे ज्यादा असर ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो क्रेडिट कार्ड से किराया देकर रिवॉर्ड प्‍वाइंट कमाते थे या अपने फाइनेंस को मैनेज करते थे. अब रेंट का भुगतान करने के ल‍िए उन्‍हें बैंक ट्रांसफर या चेक जैसे पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना होगा.

क्‍या है RBI का नया नियम?
नए दिशानिर्देशों के अनुसार पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) और पेमेंट गेटवे (PGs) के जर‍िये केवल ऐसे व्यापारियों के लिए ट्रांजेक्‍शन क‍िया जा सकता है, जिनके साथ उनका सीधा एग्रीमेंट हो और जिनका पूरा KYC हो. इसका मतलब है क‍ि किरायेदार उन मकान मालिकों को किराया नहीं दे सकते जो इन ऐप्स पर ऑफ‍िश‍ियल मर्चेंट के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हैं. पहले इन ऐप के जर‍िये क्रेडिट कार्ड से तुरंत क‍िराये के पेमेंट की सुव‍िधा होती थी. इसके बदले किरायेदारों को रिवॉर्ड प्‍वाइंट या कैशबैक मिलता था और मकान मालिक को तुरंत पेमेंट. लेकिन RBI की तरफ से बिना KYC के ट्रांजेक्‍शन और अनियमित मार्केटप्लेस की चिंता जताई गई.

बैंक पहले से ही सख्‍ती द‍िखा रहे
RBI के इस कदम से पहले ही बैंकों की तरफ से इस तरह के ट्रांजेक्‍शन पर रोक लगाई जा रही थी. उदाहरण के लिए एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने जून 2024 में क्रेडिट कार्ड से क‍िराये के पेमेंट पर 1% तक चार्ज लगाना शुरू कर द‍िया था. ICICI बैंक और SBI कार्ड्स ने भी ऐसे पेमेंट पर रिवॉर्ड प्‍वाइंट्स देना बंद कर दिया था. फोनपे, पेटीएम और अमेजन पे जैसे प्लेटफॉर्म ने मार्च 2024 में ही इस तरह की सुविधा बंद कर दी थी. कुछ ने बाद में KYC के साथ इसे फिर शुरू किया. लेकिन अब इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

RBI

