वॉशिंगटनः टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अपने बच्चे का ऐसा यूनिक नाम रखा है, जो आज तक कभी भी किसी ने सोचा न होगा. इस नाम की वजह से सोशल मीडिया पर काफी सनसनी मच गई है. मंगलवार को एलन मस्क की गर्लफ्रेंड ग्रिम्स ने बच्चे को जन्म दिया. इसकी जानकारी एलन मस्क ने ट्विटर के जरिए दी. ट्वीट में मां और बेबी के स्वस्थ होने के अलावा उन्होंने बच्चे के बारे में ज्यादा जानकारी देने से परहेज किया. इस बीच सोशल मीडिया पर फैंस के साथ चैटिंग के दौरान मस्क से किसी यूजर ने बच्चे का नाम पूछ लिया.

रखा है यह नाम

एलन ने उस यूजर को अपने बेटे का नाम बताया तो फिर किसी को भी एकाएक विश्वास नहीं हुआ. मस्क ने कहा उन्होंने अपने बेटे का नाम X Æ A-12 Musk रखा है. थोड़ी देर में मस्क की गर्लफ्रेंड ग्रिम्स ने भी इस बात पर मुहर लगा दी. ग्रिम्स ने फिर इस नाम के प्रत्येक अक्षर के बारे में विस्तार से जानकारी दी है.

ग्रीम्स ने जो विस्तार से जानकारी दी वो इस प्रकार है.

•X, the unknown variable

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

+

(A=Archangel, my favorite song)

( metal rat)

एलन टेस्ला के अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी स्पेस एक्स के फाउंडर हैं. एलन और ग्रिम्स ने मई 2018 मेट गाला में अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया था. 32 साल की ग्रिम्स का असली नाम क्लेयर बाउचर है. उन्होंने जनवरी में इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी थी कि वह मस्क के बच्चे की मां बनने जा रही हैं. रोलिंग स्टोन के साथ एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि मस्क उनके बच्चे के पिता हैं.

अक्सर चर्चा में रहते हैं एलन मस्क

टेस्ला (Tesla) के फाउंडर एलन मस्क अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी के अलावा अपने बयानों की वजह से भी अक्सर ख़बरों में बने रहते हैं. वह अपनी बड़ी इच्छाओं और कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं. पिछले हफ्ते भी वह खबरों में थे, जब उन्होंने ट्विटर पर टेस्ला के स्टॉक ओवरवैल्यूड होने की बात कही थी. उन्होंने ट्वीट किया था, ‘मेरे हिसाब से टेस्ला के स्टॉक प्राइज कुछ ज्यादा ही हैं.’ उनके इस ट्वीट से उनकी कंपनी के वैल्यूएशन को एक बड़ा झटका लगा था.