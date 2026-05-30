Tesla Model Y Price: टेस्ला की कोशिश भारतीय ऑटो मार्केट पर अपनी पकड़ बनाने की है. इसके लिए कंपनी ने अपनी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार के दाम 9 लाख रुपये कम कर दिये हैं. भारतीय बाजार में टेस्ला को अपने इस कदम का फायदा मिल सकता है.
Trending Photos
Tesla Price Cut: आप कार लवर हैं और टेस्ला की कार आपको आकर्षित कर रही है तो यह खबर आपके लिए है. भारत में बहुत से लोग टेस्ला की कार इसलिए नहीं खरीद पा रहे कि यह उनके बजट में फिट नहीं बैठ रही. अगर आप भी ऐसे कार ललर्स में से एक हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की नंबर-1 कंपनी टेस्ला ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में तहलका मचा दिया है. भारत में अपनी कारों की डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनी ने अपनी सबसे पसंदीदा मॉडल् 'Model Y' की कीमत में 9 लाख रुपये तक की भारी कटौती का ऐलान किया है. भारत में टेस्ला की कारें ज्यादा कीमत की वजह से आम अमीर खरीदारों की पहुंच से दूर थीं.
इस फीडबैक को देखते हुए टेस्ला ने भारत में 'Model Y Premium Rear-Wheel Drive' (RWD) वेरिएंट को 50.89 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया है. नई कार पुराने Model Y RWD को रिप्लेस करेगी. इस कार की कीमत पहले 59.89 लाख रुपये थी. इसके साथ ही कंपनी ने अपने पुराने 'Long Range RWD' वेरिएंट को बंद कर दिया है, जो मार्केट में 67.89 लाख रुपये में बिक रहा था. इस बदलाव के बाद भारत में अब टेस्ला के पास केवल दो मॉडल का पोर्टफोलियो बचा है. टेस्ला भारतीय कस्टमर के लिए दो खास मॉडल पेश कर रही है.
टेस्ला के इन मॉडल में 5-सीटर 'Model Y Premium RWD' है, जिसकी कीमत काफी कम है. इसके अलावा कंपनी मार्केट में अपना दूसरा मॉडल 6-सीटर 'Model Y L Premium AWD' बेचना जारी रखेगी. इसे कंपनी ने 61.99 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर पेश किया था. जानकारों का मानना है कि भारत में शुरुआती महीनों के दौरान ऊंचे दाम की वजह से टेस्ला की कारों की डिमांड लिमिटेड थी. लेकिन अब दाम में की गई कटौती के बाद टेस्ला के ग्राहकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.
टेस्ला की गाड़ियों को पूरी तरह से तैयार करके (CBU रूट से) टेस्ला की शंघाई स्थित फैक्टरी से भारत इम्पोर्ट किया जाता है. इसके चलते इन कारों पर भारत में करीब 70 प्रतिशत की भारी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है. इसके बावजूद, कीमत में किये गए बदलाव के बाद टेस्ला Model Y अब देश में मौजूद कई दूसरी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों से सस्ती हो गई है. बाजार में इसके मुकाबले BMW iX1 LWB की शुरुआती कीमत 51.40 लाख रुपये है, जबकि Mercedes-Benz CLA BEV की कीमत 55 लाख से शुरू होती है.
ऑटो सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि टेस्ला का यह कदम मास-मार्केट प्रीमियम सेगमेंट और हाई-एंड लग्जरी कारों के फासले को पाटने की बड़ी कोशिश है. भारत में अक्सर देखा गया है कि लोग 30 से 35 लाख की गाड़ी से सीधे 80 लाख से ऊपर की गाड़ी पर स्विच करते हैं. अब टेस्ला ने Model Y को 50 लाख रुपये के लेवल पर ला दिया है. इसके अलावा कंपनी कस्टमर को आकर्षित करने के लिए फाइनेंसिंग और लोन ऑफर भी दे रही है. ईरान जंग के चलते ग्लोबल लेवल पर फ्यूल की बढ़ती कीमत ने भी कस्टमर का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से खींचा है. इसका फायदा भी टेस्ला को मिल सकता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.