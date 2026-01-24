Advertisement
Giriraj Singh: अमेर‍िका ने जब से भारत के न‍िर्यात पर 50 फीसदी का टैर‍िफ लगाया है, तब से भारत ने दूसरे देशों के साथ एफटीए (FTA) को लेकर कोश‍िशें तेज कर दी हैं. अब केंद्रीय म‍िन‍िस्‍टर गिरिराज स‍िंह ने दावा क‍िया क‍ि अगले चार द‍िन में ईयू के साथ एफटीए हो सकती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 24, 2026, 07:53 AM IST
India Eu Trade Deal: अमेर‍िका ने जब से भारतीय न‍िर्यात पर टैर‍िफ लगाए जोन का ऐलान क‍िया है. तब से भारत ने अपनी स्‍ट्रेटजी बदलकर दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) करने पर फोकस बढ़ा द‍िया है. प‍िछले करीब छह महीने के दौरान भारत सरकार ने यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ एफटीए (FTA) पर साइन क‍िये हैं. अब केंद्रीय टेक्सटाइल म‍िन‍िस्‍टर गिरिराज स‍िंह ने यूरोपीय यून‍ियन (EU) के साथ फ्री ट्रेड डील (FTA) को लेकर बड़ा ऐलान क‍िया है. उन्‍होंने कहा, यूरोपीय यून‍ियन के साथ एफटीए (FTA) अगले चार दिन में घोषित क‍िया जा सकता है.

मजबूती से ट‍िकी हुई है देश की टेक्‍सटाइल इंडस्‍ट्री

यूरोपीय यून‍ियन के साथ एफटीए (FTA) होने की खबर से देश की गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्‍ट्री काफी खुश है. इससे निर्यात में तेजी आएगी और भारतीय एक्‍सपोर्टर के लि‍ए नए बाजार खुलेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई लोगों को लगता था कि अमेरिका-चीन के टैरिफ वॉर से भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन इंडस्‍ट्री मजबूती से टिकी हुई है. अप्रैल-दिसंबर 2025 में गारमेंट निर्यात 95,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,01,000 करोड़ रुपये का हो गया.

भारत ने एफटीए के ल‍िए 40 नए देशों को टारगेट किया
उन्‍होंने बताया क‍ि भारत ने 40 नए देशों को टारगेट किया है. अर्जेंटीना में निर्यात 77%, मिस्र में 30%, पोलैंड और जापान में 20-20 फीसदी, स्वीडन, यूएई और फ्रांस में 10-10%, जबकि स्पेन और जर्मनी में 5-5% की बढ़ोतरी हुई है. इससे साफ है क‍ि दुनिया के मार्केट हमारे लिए खुले हैं. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिका के 50% टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो रहा है. यूरोपीय यून‍ियन से होने वाली एफटीए का भारत के लि‍ए क्‍या है मायने, इससे भारत को क्‍या फायदा होगा? आइए जानते हैं-

प‍िछले 18 साल से चल रही बातचीत
यूरोपीय यून‍ियन (EU) के साथ एफटीए को लेकर चल रही बातचीत से भारत को कई तरह के फायदे म‍िलेंगे. यह डील भारत-ईयू के बीच प‍िछले 18 साल से चल रही बातचीत का नतीजा है. यही कारण है क‍ि इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है. साल 2026 में ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच यह देश के ल‍िए बहुत अहम है.

टैरिफ कम होने से बढ़ेगा न‍िर्यात
अभी यूरोपीय यून‍ियन की तरफ से भारत से एक्‍सपोर्ट क‍िये जाने वाले सामान पर औसतन 3.8% का टैरिफ लगाया जाता है. लेक‍िन टेक्‍सटाइल, गारमेंट, लेदर जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर में 10% तक की ड्यूटी है. एफटीए (FTA) होने के बाद यह टैरिफ जीरो या बहुत कम हो जाएगा. इससे भारतीय कपड़े, ज्वेलरी, फार्मा, केमि‍कल्‍स, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्‍ट यूरोप में काफी सस्‍ते हो जाएंगे. इससे टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा म‍िलेगा. अनुमान जताया जा रहा है क‍ि इससे एक्सपोर्ट 20-25% तक बढ़ सकता है. न‍िर्यात में बढ़ावा होने से रोजगार में भी इजाफा होगा.

इनवेस्‍टमेंट बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी
एफटीए (FTA) होने के बाद ईयू की कंपनियों की तरफ से देश में ज्‍यादा न‍िवेश क‍िया जाएगा. ईयू की तरफ से खासकर इनवेस्‍टमेंट ऑटोमोबाइल, मशीनरी, फार्मा और सर्विसेज में आएगा. देश को हाई-टेक, ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी में फायदा म‍िलेगा. इसके अलावा सर्विसेज सेक्‍टर आईटी, फाइनेंश‍ियल, प्रोफेशनल सर्विसेज में भी एक्सेस मिलेगा.

आर्थ‍िक और रणनीतिक मायने
यह भारत की तरफ से क‍िया जाने वाला 9वां बड़ा एफटीए होगा (यूके, ओमान आदि के बाद). इस एफटीए होने के बाद भारत का कुल बढ़कर 190 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकता है. अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच यूरोप में नया बाजार खुलेगा. इससे सप्लाई चेन का डाइवर्स‍िफ‍िकेशन होगा, चीन पर निर्भरता कम होगी और देश ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

सवाल: भारत ने अब तक क‍िन-क‍िन देशों के साथ FTA क‍िया है?
जवाब: भारत ने श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोर‍िया कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, यूके और ओमान आद‍ि के साथ एफटीए क‍िया है.

सवाल: भारत-ईयू FTA क्या है?
जवाब: यह दोनों देशों के बीच व्‍यापार को लेकर एग्रीमेंट है. इसमें दोनों पक्षों के बीच टैरिफ (इम्‍पोर्ट फी) कम या जीरो करने, मार्केट के ल‍िए एक्‍सेस बढ़ाने, इनवेस्‍टमेंट और सर्व‍िस को लेकर सहयोग शामिल हैं. इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है.

सवाल: भारत को एफटीए के साथ ट्रेड डील से क्‍या फायदा होगा?
जवाब: इस डील का फायदा यह होगा क‍ि टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, ज्वेलरी, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, स्टील और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर टैरिफ जीरो या बहुत कम हो जाएंगे. इससे देश के निर्यात में 20-30% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

FTAGiriraj Singh

