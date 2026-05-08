₹4000000000 की नेटवर्थ, थलापति विजय की पत्नी ने करोड़ों की दौलत के बावजूद क्यों लिया पति से कर्ज? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Thalapathy Vijay Wife Net Worth : तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों थलापति विजय का नाम काफी चर्चा में है. हालिया विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी टीवीके (TVK) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं. थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में सरकार गठन की कवायद के बीच आखिरकार बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है. चुनावी हलफनामे में विजय ने अपनी कुल संपत्ति करीब 624 करोड़ रुपये बताई है. वहीं, उनकी पत्नी Sangeeta Sornalingam भी तमिलनाडु की सबसे अमीर महिलाओं में गिनी जाती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 400 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है.

तलाक की खबरों से भी रही थीं चर्चा में

कुछ समय पहले संगीता उस वक्त सुर्खियों में आई थीं जब उनके और विजय के रिश्ते को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आईं. खबरों में दावा किया गया था कि उन्होंने तलाक की अर्जी दी है और पति पर बेवफाई के आरोप लगाए हैं. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. संगीता श्रीलंकाई तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता लंदन में बसे एक बड़े उद्योगपति माने जाते हैं. बताया जाता है कि संगीता को अपने परिवार से बड़ी विरासत मिली है. विजय और संगीता की शादी साल 1999 में हिंदू और ईसाई दोनों रीति-रिवाजों से हुई थी. इस कपल के तीन बच्चे हैं.

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कहां से होती है कमाई?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता का परिवार ब्रिटेन समेत कई देशों में कारोबार करता है. उनकी आय का बड़ा हिस्सा फैमिली बिजनेस और निवेश से आता है. विजय के चुनावी हलफनामे के अनुसार संगीता के पास करीब 1 लाख रुपये कैश हैं. इसके अलावा उनके तीन बैंक अकाउंट बताए गए हैं. इसमें करोड़ों रुपये जमा हैं. उनके पास लगभग 3132 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और 135 कैरेट हीरे भी हैं. ज्वेलरी की कुल कीमत करीब 5 करोड़ रुपये आंकी गई है.

पति से लिया करोड़ों का लोन

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि चुनावी हलफनामे में खुलासा हुआ कि थलापति विजय ने अपनी पत्नी संगीता को करीब 12.6 करोड़ रुपये का लोन दिया है. हालांकि, आधिकारिक दस्तावेजों में संगीता की संपत्ति 15-16 करोड़ रुपये दिखाई गई है. लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स उनकी वास्तविक नेटवर्थ 400 करोड़ रुपये से ज्यादा बताती हैं. यही वजह है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद पति से लिए गए इस लोन की चर्चा अब हर तरफ हो रही है.