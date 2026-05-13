Advertisement
trendingNow13215793
Hindi Newsबिजनेसगांव संभालते रहे देश की अर्थव्यवस्था, फिर भी सबसे कमजोर क्यों है किसान?

गांव संभालते रहे देश की अर्थव्यवस्था, फिर भी सबसे कमजोर क्यों है किसान?

 भारत को लंबे समय तक 'कृषि प्रधान देश' कहा जाता रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि जिस क्षेत्र पर आज भी देश की 45% से अधिक आबादी निर्भर है. वही, क्षेत्र सबसे अधिक असुरक्षित, अव्यवस्थित और नीतिगत उपेक्षा का शिकार बना हुआ है.

Written By  Muhammad Osman Azhari |Edited By: Gaurav Singh|Last Updated: May 13, 2026, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

Indian Agriculture Economy : भारत को लंबे समय तक 'कृषि प्रधान देश' कहा जाता रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि जिस क्षेत्र पर आज भी देश की 45% से अधिक आबादी निर्भर है. वही, क्षेत्र सबसे अधिक असुरक्षित, अव्यवस्थित और नीतिगत उपेक्षा का शिकार बना हुआ है. कोरोना काल हो, आर्थिक मंदी हो या वैश्विक आपूर्ति संकट हर कठिन समय में भारतीय कृषि ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया. जब उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र लड़खड़ा रहे थे, तब गांव और खेती ने देश को संभाले रखा. मगर इसके बावजूद कृषि क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं दशकों से जस की तस बनी हुई हैं.

क्या है सबसे बड़ा संकट?

भारत की खेती का सबसे बड़ा संकट केवल मौसम नहीं, बल्कि 'असुरक्षित कृषि अर्थव्यवस्था' है. देश में औसत जोत 1.08 हेक्टेयर से भी कम रह गई है. छोटी और खंडित जमीनों पर आधुनिक मशीनरी, सिंचाई और वैज्ञानिक खेती का उपयोग बेहद महंगा और कठिन हो जाता है. किसान उत्पादन बढ़ाने की दौड़ में पीछे रह जाता है. प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में भारत आज भी अमेरिका, चीन और इजरायल जैसे देशों से काफी पीछे है. इसकी वजह केवल तकनीक की कमी नहीं, बल्कि पुरानी नीतियां, सीमित सिंचाई, कमजोर अनुसंधान और किसानों तक आधुनिक संसाधनों की अनुपलब्धता भी है.

दूसरा बड़ा संकट कर्ज का जाल

खेती का दूसरा बड़ा संकट कर्ज का जाल है. फसल खराब हुई, बाजार में दाम गिरा या मौसम बिगड़ा- किसान सीधे कर्ज में डूब जाता है. बैंकिंग व्यवस्था की जटिलताओं और समय पर सहायता न मिलने के कारण लाखों किसान साहूकारों के शिकंजे में फंस जाते हैं. कृषि बीमा योजनाओं को किसानों की सुरक्षा का माध्यम बताया गया, मगर व्यवहार में कई बार यह आरोप लगा कि इन योजनाओं में किसानों से अधिक लाभ बीमा कंपनियों को मिला. किसान प्रीमियम भरता रहा, लेकिन मुआवजा पाने के लिए उसे महीनों दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

 वर्षों से गंभीर है गन्ना किसानों की हालत 
 
विशेष रूप से गन्ना किसानों की स्थिति वर्षों से गंभीर बनी हुई है. चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान महीनों नहीं, कई बार वर्षों तक लंबित रखा जाता है. किसान फसल तैयार करके मिलों को सौंप देता है, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई समय पर नहीं मिलती. दूसरी ओर बुवाई के मौसम में खाद की पर्याप्त उपलब्धता न होना भी एक बड़ी समस्या है. किसान घंटों लाइन में लगने को मजबूर होता है, कई बार उसे कालाबाज़ारी में महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ती है. 

देश की लगभग आधी खेती मानसून पर निर्भर

जल संकट और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और भयावह बना दिया है. आज भी देश की लगभग आधी खेती मानसून पर निर्भर है. एक बार बारिश कम हुई तो पूरी फसल चौपट. दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भूजल का अत्यधिक दोहन खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है. जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और बढ़ते तापमान ने खेती के पारंपरिक चक्र को अस्थिर कर दिया है. किसान अब केवल मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि हर मौसम के साथ जुआ खेल रहा है.
 
बाजार व्यवस्था भी किसान के पक्ष में नहीं दिखती. खेत से मंडी तक पहुंचते-पहुंचते उसकी उपज पर बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और परिवहन लागत का कब्जा हो जाता है. किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता. दूसरी ओर भंडारण और कोल्ड चेन की भारी कमी के कारण 30-40% फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं. यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि खाद्य संसाधनों की राष्ट्रीय बर्बादी है. MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों की सुरक्षा कवच बताया जाता है, लेकिन इसकी पहुंच मुख्यतः गेहूं और धान जैसी चुनिंदा फसलों और कुछ राज्यों तक सीमित है. बाकी किसान खुले बाजार की अनिश्चितता के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं. यही कारण है कि MSP की कानूनी गारंटी आज किसानों की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है.
 

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर होती गई खेती

तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में भी गंभीर असंतुलन दिखाई देता है. खेती लगातार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर होती गई, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हुई और लागत बढ़ती चली गई. ड्रिप इरिगेशन, सटीक खेती, ड्रोन और AI आधारित कृषि जैसी आधुनिक तकनीकें अभी भी सीमित किसानों तक ही पहुंची हैं. कृषि शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण स्तर तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाती.

सबसे गंभीर चिंता बीज व्यवस्था को लेकर है. घरेलू और पारंपरिक बीज धीरे-धीरे समाप्त होते गए और उनकी जगह कंपनियों के व्यावसायिक बीजों ने ले ली. किसानों का आरोप है कि इन बीजों के साथ नए रोग, खरपतवार और दवाइयों पर निर्भरता भी बढ़ी. आज स्थिति यह है कि बिना महंगे स्प्रे और रसायनों के अच्छी पैदावार मुश्किल मानी जाने लगी है. लेकिन इस पूरे मॉडल पर स्वतंत्र और व्यापक सरकारी शोध लगभग नदारद है. बीज और कृषि दवाओं के अनुसंधान में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका लगातार कमजोर हुई, जबकि निजी कंपनियों का प्रभाव बढ़ता गया.

 कम मुनाफा, बढ़ती लागत 
 
सामाजिक स्तर पर भी खेती संकट में है. कम मुनाफा, बढ़ती लागत और अनिश्चित भविष्य के कारण युवा खेती छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं. दूसरी ओर गौवंश से जुड़ी राजनीति ने पशुपालन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है. कभी खेती का सहायक आधार माने जाने वाला पशुपालन अब कई किसानों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है. सच्चाई ये है कि भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्या किसान की मेहनत की कमी नहीं, बल्कि उसकी मेहनत का सही मूल्य न मिलना है. जब तक किसान को बीज से लेकर बाजार तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वो मौसम, कर्ज और बाजार के बीच पिसता रहेगा. कृषि को टिकाऊ बनाना है तो केवल सब्सिडी बांटना काफी नहीं होगा. सिंचाई, भंडारण, वैज्ञानिक अनुसंधान, घरेलू बीज संरक्षण, निष्पक्ष बाजार और नीति निर्माण में किसानों की भागीदारी अनिवार्य करनी होगी, क्योंकि खेती केवल अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय रीढ़ है. और जिस देश की मिट्टी कमजोर हो जाए, उसकी रीढ़ भी ज्यादा देर तक मजबूत नहीं रह सकती है.

About the Author
author img
Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में ...और पढ़ें

TAGS

Indian agriculture

Trending news

साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
prateek yadav
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
प्रतीक यादव की मौत किस वजह से हुई? पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
Prateek Yadav Death
प्रतीक यादव की मौत किस वजह से हुई? पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
prateek yadav
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
Global Energy
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
prabhdeep singh
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM Suvendu Adhikari
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
Tamil Nadu
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
Supreme Court
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी
Jammu and Kashmir
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
Vijay Floor Test
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन