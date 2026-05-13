गांव संभालते रहे देश की अर्थव्यवस्था, फिर भी सबसे कमजोर क्यों है किसान?

Indian Agriculture Economy : भारत को लंबे समय तक 'कृषि प्रधान देश' कहा जाता रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि जिस क्षेत्र पर आज भी देश की 45% से अधिक आबादी निर्भर है. वही, क्षेत्र सबसे अधिक असुरक्षित, अव्यवस्थित और नीतिगत उपेक्षा का शिकार बना हुआ है. कोरोना काल हो, आर्थिक मंदी हो या वैश्विक आपूर्ति संकट हर कठिन समय में भारतीय कृषि ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया. जब उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र लड़खड़ा रहे थे, तब गांव और खेती ने देश को संभाले रखा. मगर इसके बावजूद कृषि क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं दशकों से जस की तस बनी हुई हैं.

क्या है सबसे बड़ा संकट?

भारत की खेती का सबसे बड़ा संकट केवल मौसम नहीं, बल्कि 'असुरक्षित कृषि अर्थव्यवस्था' है. देश में औसत जोत 1.08 हेक्टेयर से भी कम रह गई है. छोटी और खंडित जमीनों पर आधुनिक मशीनरी, सिंचाई और वैज्ञानिक खेती का उपयोग बेहद महंगा और कठिन हो जाता है. किसान उत्पादन बढ़ाने की दौड़ में पीछे रह जाता है. प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में भारत आज भी अमेरिका, चीन और इजरायल जैसे देशों से काफी पीछे है. इसकी वजह केवल तकनीक की कमी नहीं, बल्कि पुरानी नीतियां, सीमित सिंचाई, कमजोर अनुसंधान और किसानों तक आधुनिक संसाधनों की अनुपलब्धता भी है.

दूसरा बड़ा संकट कर्ज का जाल

खेती का दूसरा बड़ा संकट कर्ज का जाल है. फसल खराब हुई, बाजार में दाम गिरा या मौसम बिगड़ा- किसान सीधे कर्ज में डूब जाता है. बैंकिंग व्यवस्था की जटिलताओं और समय पर सहायता न मिलने के कारण लाखों किसान साहूकारों के शिकंजे में फंस जाते हैं. कृषि बीमा योजनाओं को किसानों की सुरक्षा का माध्यम बताया गया, मगर व्यवहार में कई बार यह आरोप लगा कि इन योजनाओं में किसानों से अधिक लाभ बीमा कंपनियों को मिला. किसान प्रीमियम भरता रहा, लेकिन मुआवजा पाने के लिए उसे महीनों दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े.

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वर्षों से गंभीर है गन्ना किसानों की हालत



विशेष रूप से गन्ना किसानों की स्थिति वर्षों से गंभीर बनी हुई है. चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान महीनों नहीं, कई बार वर्षों तक लंबित रखा जाता है. किसान फसल तैयार करके मिलों को सौंप देता है, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई समय पर नहीं मिलती. दूसरी ओर बुवाई के मौसम में खाद की पर्याप्त उपलब्धता न होना भी एक बड़ी समस्या है. किसान घंटों लाइन में लगने को मजबूर होता है, कई बार उसे कालाबाज़ारी में महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ती है.

देश की लगभग आधी खेती मानसून पर निर्भर

जल संकट और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और भयावह बना दिया है. आज भी देश की लगभग आधी खेती मानसून पर निर्भर है. एक बार बारिश कम हुई तो पूरी फसल चौपट. दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भूजल का अत्यधिक दोहन खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है. जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और बढ़ते तापमान ने खेती के पारंपरिक चक्र को अस्थिर कर दिया है. किसान अब केवल मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि हर मौसम के साथ जुआ खेल रहा है.



बाजार व्यवस्था भी किसान के पक्ष में नहीं दिखती. खेत से मंडी तक पहुंचते-पहुंचते उसकी उपज पर बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और परिवहन लागत का कब्जा हो जाता है. किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता. दूसरी ओर भंडारण और कोल्ड चेन की भारी कमी के कारण 30-40% फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं. यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि खाद्य संसाधनों की राष्ट्रीय बर्बादी है. MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों की सुरक्षा कवच बताया जाता है, लेकिन इसकी पहुंच मुख्यतः गेहूं और धान जैसी चुनिंदा फसलों और कुछ राज्यों तक सीमित है. बाकी किसान खुले बाजार की अनिश्चितता के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं. यही कारण है कि MSP की कानूनी गारंटी आज किसानों की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है.



रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर होती गई खेती

तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में भी गंभीर असंतुलन दिखाई देता है. खेती लगातार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर होती गई, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हुई और लागत बढ़ती चली गई. ड्रिप इरिगेशन, सटीक खेती, ड्रोन और AI आधारित कृषि जैसी आधुनिक तकनीकें अभी भी सीमित किसानों तक ही पहुंची हैं. कृषि शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण स्तर तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाती.

सबसे गंभीर चिंता बीज व्यवस्था को लेकर है. घरेलू और पारंपरिक बीज धीरे-धीरे समाप्त होते गए और उनकी जगह कंपनियों के व्यावसायिक बीजों ने ले ली. किसानों का आरोप है कि इन बीजों के साथ नए रोग, खरपतवार और दवाइयों पर निर्भरता भी बढ़ी. आज स्थिति यह है कि बिना महंगे स्प्रे और रसायनों के अच्छी पैदावार मुश्किल मानी जाने लगी है. लेकिन इस पूरे मॉडल पर स्वतंत्र और व्यापक सरकारी शोध लगभग नदारद है. बीज और कृषि दवाओं के अनुसंधान में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका लगातार कमजोर हुई, जबकि निजी कंपनियों का प्रभाव बढ़ता गया.

कम मुनाफा, बढ़ती लागत



सामाजिक स्तर पर भी खेती संकट में है. कम मुनाफा, बढ़ती लागत और अनिश्चित भविष्य के कारण युवा खेती छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं. दूसरी ओर गौवंश से जुड़ी राजनीति ने पशुपालन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है. कभी खेती का सहायक आधार माने जाने वाला पशुपालन अब कई किसानों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है. सच्चाई ये है कि भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्या किसान की मेहनत की कमी नहीं, बल्कि उसकी मेहनत का सही मूल्य न मिलना है. जब तक किसान को बीज से लेकर बाजार तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वो मौसम, कर्ज और बाजार के बीच पिसता रहेगा. कृषि को टिकाऊ बनाना है तो केवल सब्सिडी बांटना काफी नहीं होगा. सिंचाई, भंडारण, वैज्ञानिक अनुसंधान, घरेलू बीज संरक्षण, निष्पक्ष बाजार और नीति निर्माण में किसानों की भागीदारी अनिवार्य करनी होगी, क्योंकि खेती केवल अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय रीढ़ है. और जिस देश की मिट्टी कमजोर हो जाए, उसकी रीढ़ भी ज्यादा देर तक मजबूत नहीं रह सकती है.