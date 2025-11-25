Advertisement
नए लेबर कोड से 77 लाख नौकरियों के मौके बनेंगे, 75000 करोड़ रुपये का बढ़ेगा कंजम्पशन

एसबीआई (SBI) के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्या कांति घोष ने कहा, 'करीअ 30 प्रतिशत के सेविंग रेट के साथ नए नियमों के लागू होने से 66 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत बढ़ेगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 25, 2025, 01:51 PM IST
What is New Labour Code: एसबीआई की एक हाल‍िया रिपोर्ट में कहा गया कि देश के नए लेबर कोड एक छोटे ट्रांजीशन स्‍टेप के बाद मीडियम टर्म में बेरोजगारी को 1.3 प्रतिशत तक कम करने में प्रभावी साबित होंगे. हालांकि, नए लेबर कोड का यह असर सुधारों के लागू होने, फर्म-लेवल पर एडजस्टमेंट कॉस्‍ट और कॉम्प्लीमेंट्री स्‍टेट-लेवल नियमों जैसे कारक पर निर्भर करेंगे. इसका मतलब होगा कि मौजूदा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60.1 प्रतिशत और शहरी और ग्रामीण वर्कफोर्स में 70.7 प्रतिशत एवरेज वर्किंग एज पॉपुलेशन के बेस पर इस कदम के साथ 77 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के मौके बनेंगे.

66 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की खपत बढ़ेगी

एसबीआई (SBI) के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्या कांति घोष ने कहा, 'करीअ 30 प्रतिशत के सेविंग रेट के साथ नए नियमों के लागू होने से 66 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत बढ़ेगी. इससे 75,000 करोड़ रुपये का उपभोग बढ़ेगा. इसलिए लेबर कोड को उपभोग बढ़ाने में एक अहम योगदाकर्ता माना जा रहा है.' रिपोर्ट में कहा गया कि नए लेबर कोड के लागू होने से कर्मचारी और उद्यम दोनों सशक्त बनेंगे और ऐसे वर्कफोर्स का निर्माण होगा, जिससे भारत के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी आत्मनिर्भर राष्ट्र की राह बनेगी.

10 करोड़ लोगों को म‍िलेगा सीधा फायदा
देश में 44 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर हैं. इसमें से 31 करोड़ ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं. अगर अनुमान लगाते हैं कि 20 प्रतिशत लोग इनफोर्मल पे रोल से फॉर्मल पे रोल में शिफ्ट होते हैं तो इससे करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. इसके साथ हमारा यह भी मानना है क‍ि अगले 2-3 साल में देश की सोशल सिक्योरिटी कवरेज की पहुंच 80 से 85 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी.

रिपोर्ट में कहा गया कि पीएलएफएस डेटासेट के अनुसार, देश में फॉर्मल वर्कर्स की ह‍िस्‍सेदारी 60.4 प्रतिशत है. हमारा मानना है कि नए लेबर कोड लागू होने के बाद फॉर्मलाइजेशन रेट 15.1 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, जिससे लेबर मार्केट फॉर्मलाइजेशन 75.5 प्रतिशत हो जाएगा. (IANS)

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Labour Code

