खुशखबरी: जल्द हो सकती है LPG गैस की कीमतों में भारी कमी, जानिए वजह

नई दिल्ली: आपके LPG गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के बाद एक राहत की खबर आ रही है. केंद्र सरकार बहुत जल्द रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी कर सकती है. इस बाबत संकेत मिलने शुरू हो गए हैं. अगले दस दिनों में आपको अच्छी खबर मिल सकती है.

केंद्र सरकार दे रही संकेत

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा कि रसोई गैस की कीमतों में मार्च में कमी आ सकती है. उन्होने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के आई तेजी की वजह से ही भारत में LPG सिलेंडर की कीमतों में इझाफा हुआ था. लेकिन अब बाजार में कीमतें नियंत्रण में है और जल्द इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा.

This is not true that LPG prices are constantly increasing. This month it was hiked due to international market. However, there are indications that

the prices may come down next month: Minister for Petroleum Dharmendra Pradhan

