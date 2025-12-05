10 दिन में सुधरेंगे हालात... IndiGo क्राइसिस पर पहली बार CEO का बयान, सरकार ने कही ये बात

इंडिगो एयरलाइंस को लेकर बड़े पैमाने पर देरी और उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. 5 नवंबर शुक्रवार को ही इंडिगो की हजारों उड़ाने रद्द करनी पड़ी. यात्रियों में हाहाकार मच गया है. इस बीच पहली बार इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने इंडिगो एयरलाइंस की वजह से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है. सीईओ एल्बर्स ने वीडियो संदेश जारी कर यात्रियों से उनको हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है. एल्बर्स ने कहा कि आगामी 10 से 15 दिसंबर तक सबकुछ ठीक हो जाएगा.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) के CEO पीटर एल्बर्स ने ये बात तब कही जब पिछले कई दिनों से इंडिगो की उड़ानों को लेकर चल रहे गंभीर ऑपरेशनल संकट की वजह से यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. यात्रियों की असुविधा को देखते हुए इंडिगो के सीईओ एल्बर्स ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए ये बातें कहीं. इस दौरान वीडियो मैसेज में सीईओ एल्बर्स ने ये भी माना कि 5 दिसंबर का दिन एयरलाइन के लिए सबसे बुरा रहा जब एक हजार से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

Add Zee News as a Preferred Source

उड्डयन मंत्रालय का दावा 3 दिनों में टल जाएगा संकट

वहीं भारत सरकार ने यात्रियों की असुविधा को लेकर एक जांच कमेटी तैयार की जो इस बात का पता लगाएगी कि आखिर इंडिगो विमानन कंपनी में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुईं. भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय ने दावा किया है कि आज रात 12 बजे के आस-पास इस संकट को सुलझा लिया जाएगा और एयरलाइंस का शेड्यूल ठीक हो जाएगा. वहीं पूरी स्थिति को लेकर मंत्रालय ने कहा कि आगामी 3 दिनों में पूरे देश में इस विमानन संकट पर काबू कर लिया जाएगा. मंत्रालय ने एयरलाइंस को आदेश दिए गए है कि इस संकट पर काबू पाने के लिए तुरंत काम पर लग जाएं. इस संकट से यात्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा, 'आज हम देख रहे हैं कि स्थिति बेहतर हो रही है. पिछले दो दिनों से जो बैकलॉग था, वह क्लियर हो गया है। कल से, हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मतलब एयरपोर्ट पर कोई भीड़ नहीं होगी, या कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. इंडिगो जो भी ऑपरेशन तुरंत शुरू कर सकती है, वह उन्हें शुरू कर देगी.'

संकट टला नहीं! भारत सरकार और सीईओ के बयानों में अंतर

एक तरफ भारत सरकार ने इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर जहां इस बात का दावा किया है कि आगामी 3 दिनों में वो इस संकट से बाहर निकल जाएंगे तो वहीं इंडिगो के सीईओ द्वारा जारी किए गए वीडियो संदेश में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि 10 से 15 दिसंबर तक स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा. इसके लिए वो री-बूट सिस्टम कर रहे हैं. अब सीईओ के बयान के मुताबिक अभी संकट टला नहीं है. ये संकट आगामी 5-10 दिनों तक जारी रहेगा. उड्डयन मंत्रालय ने इस संकट से निपटने के लिए महज 3 दिन की बात कही है.

यह भी पढ़ेंः Indigo क्राइसिस पर सख्त हुई सरकार, हाई-लेवल इन्वेस्टिगेशन से खुलेगा संकट का राज