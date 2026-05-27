₹2,108,253,422,000 से जीरो तक का सफर; कैसे एडटेक किंग Byju Raveendran अर्श से फर्श पर पहुंचे?

Rise and Collapse of Byju Raveendran : भारत के स्टार्टअप इतिहास में Byju's की कहानी सिर्फ एक कंपनी के गिरने की कहानी नहीं है. बल्कि उस दौर की कहानी है. जब भारतीय एडटेक मार्केट में पैसा बेहिसाब बह रहा था. उस समय विकास यानी 'ग्रोथ' को ही सबसे बड़ा माना जाने लगा था. कई वर्षों तक Byju Raveendran भारत की नई पहचान बन चुके थे. केरल के स्कूल शिक्षक के बेटे ने ऐसा शिक्षा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी कीमत 22 अरब डॉलर तक पहुंच गई. उनकी दौलत पुराने उद्योगपतियों से भी अधिक मानी जाने लगी. जिन्होंने दशकों तक फैक्ट्रियां और कारोबार खड़े किए थे. निवेशकों ने उन्हें दूरदर्शी बताया, माता-पिता ने अपने बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उन पर भरोसे के साथ सौंपी और उन्हें भारत के टेक सेक्टर की सबसे बड़ी सफलता के रूप में पेश किया.

बर्बादी की कहानी

लेकिन, आज वही कंपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है. हजारों कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं. भारत, सिंगापुर और अमेरिका की अदालतों में निवेशक कर्ज, संपत्तियों और कथित गायब पैसों को लेकर लड़ रहे हैं. कभी 22 अरब डॉलर वैल्यू वाली कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है. हाल ही में सिंगापुर की अदालत ने संपत्तियों के खुलासे से जुड़े आदेशों का पालन न करने पर रवींद्रन को अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई. ये उस व्यक्ति के लिए बड़ा पतन है जिसे कभी सफलता का प्रतीक माना जाता था. दिलचस्प बात ये है कि Byju’s की शुरुआत किसी धोखाधड़ी से नहीं हुई थी. इसकी बुनियाद में वास्तविक प्रतिभा और एक सच्चा विजन था. शायद यही वजह है कि इसका पतन इतना नाटकीय लगता है. कंपनी शून्य से नहीं बनी थी, बल्कि प्रतिभा, सही समय और बाद में विस्तार की वजह से खड़ी हुई थी.

स्टेडियम भर देने वाला शिक्षक

उद्यमी बनने से पहले रवींद्रन एक शानदार शिक्षक के रूप में पहचाने जाते थे. केरल के अजीकोड में जन्मे रवींद्रन को उनके दोस्त बेहद प्रतिस्पर्धी, गणित में तेज और दिमाग में ही कठिन सवाल हल करने वाला व्यक्ति बताते थे. वो एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे. जब उन्होंने दोस्तों को CAT परीक्षा की तैयारी करानी शुरू की. धीरे-धीरे उनकी क्लासेस लोकप्रिय होती गईं. छात्रों की भीड़ बढ़ती गई और ऑडिटोरियम भरने लगे. प्रतियोगी परीक्षाओं और बेहतर भविष्य को लेकर जुनूनी भारत में रवींद्रन लगभग सेलिब्रिटी शिक्षक बन गए.

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उनकी खासियत सिर्फ गणित समझाना नहीं थी, बल्कि पढ़ाने का उनका अंदाज था. वे कठिन सवालों को भी एक प्रदर्शन की तरह पेश करते थे. छात्र केवल पढ़कर नहीं, बल्कि प्रेरित होकर लौटते थे. यही भावनात्मक जुड़ाव आगे चलकर Byju’s ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत बना.

2010 के दशक में जब स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने भारत को बदलना शुरू किया, तब कंपनी बिल्कुल सही समय पर तैयार थी. 2015 में Byju’s ऐप लॉन्च हुआ और जल्द ही देश के सबसे चर्चित एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो गया. एनिमेटेड वीडियो, आकर्षक डिजाइन और बड़े पैमाने पर मार्केटिंग ने इसे पारंपरिक कोचिंग संस्थानों से अलग पहचान दी. कुछ समय तक कंपनी को लेकर जो उत्साह था, वो पूरी तरह जायज भी था. कई छात्रों और अभिभावकों को इसका प्रोडक्ट वास्तव में प्रभावशाली लगा.

कोविड ने Byju’s को दिग्गज बना दिया

फिर आया कोविड महामारी का दौर. स्कूल बंद हो गए, बच्चे घरों में कैद हो गए और ऑनलाइन पढ़ाई अचानक भविष्य की शिक्षा मानी जाने लगी. दुनिया भर के निवेशकों ने एडटेक कंपनियों में भारी पैसा लगाना शुरू कर दिया. सबसे ज्यादा फायदा Byju’s को मिला. यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी. फंडिंग राउंड लगातार बड़े होते गए. वैश्विक निवेशकों ने भारतीय शिक्षा बाजार को पूरी तरह समझे बिना कंपनी में निवेश किया. कुछ ही समय में Byju’s की वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर तक पहुंच गई और ये भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन गया.

यहीं से कंपनी का व्यवहार बदलने लगा. वो अब एक तेजी से बढ़ती कंपनी नहीं, बल्कि एक वैश्विक साम्राज्य की तरह सोचने लगी. कंपनी का लोगो हर जगह दिखने लगा-क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, FIFA वर्ल्ड कप, सेलिब्रिटी विज्ञापन और अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण. Byju’s ने तेजी से आकाश एजुकेशनल सर्विस, WhiteHat Jr, ग्रेट लर्निंग, Epic और Tynker जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया. लेकिन इस विस्तार के पीछे एक खतरनाक धारणा छिपी थी कि महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की डिमांड हमेशा बनी रहेगी. दुनिया खुलने लगी, स्कूल दोबारा शुरू हुए और छात्र फिर क्लासरूम की ओर लौटने लगे. ऑनलाइन शिक्षा का उछाल उतनी तेजी से खत्म हो गया जितनी तेजी से आया था. Byju’s ने जिस भविष्य को स्थायी मान लिया था, वो कभी आया ही नहीं.

अंतहीन ग्रोथ की संस्कृति

उस समय स्टार्टअप दुनिया में 'स्केल' यानी तेजी से बढ़ना ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था. निवेशक उन कंपनियों को पसंद कर रहे थे जो तेजी से विस्तार कर रही थीं. चाहे उन्हें भारी नुकसान ही क्यों न हो रहा हो. घाटा महत्वाकांक्षा की निशानी माना जाने लगा था. Byju’s ने इसी सोच को पूरी तरह अपनाया. तेजी से भर्ती करो, तेजी से खर्च करो, दुनिया भर में फैल जाओ, नई क्षमताएं खुद विकसित करने के बजाय कंपनियां खरीद लो और लगातार बड़े निवेश जुटाते रहो. ये रणनीति तभी तक काम करती है जब तक बाजार में पैसा आता रहे. लेकिन जैसे ही माहौल बदलता है, समस्याएं सामने आने लगती हैं.

2022 में वैश्विक ब्याज दरें बढ़ीं और टेक कंपनियों की वैल्यूएशन गिरने लगी. निवेशकों ने अचानक मुनाफे और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल पूछने शुरू कर दिए. कई स्टार्टअप मुश्किल में आए, लेकिन Byju’s सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि उसके खर्च बेकाबू स्तर तक पहुंच चुके थे.

सेल्स मशीन बनने का आरोप

ग्रोथ बनाए रखने के दबाव में कंपनी की छवि धीरे-धीरे खराब होने लगी. देशभर से अभिभावकों ने आक्रामक सेल्स रणनीतियों की शिकायतें करनी शुरू कीं. पूर्व कर्मचारियों ने अत्यधिक टारगेट और दबाव की बातें बताईं. कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें भावनात्मक दबाव डालकर महंगे सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए मजबूर किया गया. कुछ मामलों में लोगों को ऐसे लोन और EMI योजनाओं में धकेला गया जिन्हें वे पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे. सेल्स टीम कथित तौर पर अभिभावकों में डर पैदा करती थी कि अगर उनके बच्चे अभी कोडिंग या एडवांस स्किल्स नहीं सीखेंगे तो भविष्य में पीछे रह जाएंगे.

शिक्षा का व्यवसाय भरोसे पर चलता है. एक बार वह भरोसा कमजोर हुआ तो कंपनी की छवि तेजी से गिरने लगी.

कंपनी के अंदर बढ़ती दरारें

दूसरी ओर, लगातार किए गए अधिग्रहणों को संभालना मुश्किल होने लगा. अलग-अलग देशों और कैटेगरी की कंपनियों को एक साथ चलाने के लिए जिस अनुशासन की जरूरत थी. वह कंपनी में दिखाई नहीं दे रहा था. खर्च बढ़ते गए, जटिलता बढ़ती गई और निर्णय लेने की प्रक्रिया अव्यवस्थित होती गई.

फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े सवाल उठने लगे। वित्तीय रिपोर्ट्स में देरी होने लगी. निवेशक चिंतित हो गए. Deloitte ने ऑडिटर पद से इस्तीफा दे दिया और बोर्ड के कई सदस्य भी अलग हो गए. कॉरपोरेट दुनिया में ऑडिटर का इस्तीफा सबसे बड़े चेतावनी संकेतों में माना जाता है.

1.2 अरब डॉलर का कर्ज बना जाल

कंपनी के पतन में सबसे अहम मोड़ 1.2 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज साबित हुआ. इक्विटी निवेशक घाटा सह सकते हैं. लेकिन कर्ज देने वाले समय पर भुगतान और अनुशासन चाहते हैं. जैसे-जैसे संकट बढ़ा, कर्जदाताओं ने आरोप लगाया कि लगभग 533 मिलियन डॉलर जटिल नेटवर्क और विदेशी संस्थाओं के जरिए ट्रांसफर किए गए. अमेरिका में कानूनी लड़ाई तेज हो गई. दिवालियापन और संपत्तियों की जांच शुरू हो गई. रवींद्रन लगातार गलत कामों से इनकार करते रहे. उनका कहना था कि सिंगापुर कोर्ट का मामला केवल प्रक्रियात्मक था. धोखाधड़ी से जुड़ा नहीं. उन्होंने यह भी दावा किया कि समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है. लेकिन तब तक कंपनी की विश्वसनीयता टूट चुकी थी.

हर नए मुकदमे के साथ कर्मचारियों, निवेशकों और ग्राहकों का भरोसा कम होता गया. कंपनियां अक्सर अचानक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे टूटती हैं. Byju’s भी उसी रास्ते पर चला गया.

'कंपनी अब शून्य की हो चुकी है'

सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब खुद रवींद्रन ने कहा, 'कंपनी की कीमत अब शून्य है.' स्टार्टअप दुनिया में संस्थापक आमतौर पर संकट के समय भी उम्मीद दिखाते हैं. लेकिन Byju’s की तबाही इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे छिपाना संभव नहीं था. सबसे दुखद बात ये रही कि कंपनी कभी भारत की एक वास्तविक समस्या का समाधान लगती थी. करोड़ों परिवार बेहतर शिक्षा चाहते थे और तकनीक के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर जगह पहुंचाने का सपना संभव लगता था. कुछ समय तक ऐसा लगा कि Byju’s ने यह मॉडल खोज लिया है.

निवेशकों की भी बड़ी भूमिका

यह कहानी केवल एक महत्वाकांक्षी संस्थापक की गलती नहीं है. वैश्विक निवेशकों ने भी उस माहौल को बढ़ावा दिया जिसमें तेजी से विस्तार को सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया. बड़ी वैल्यूएशन ने कंपनियों पर लगातार तेजी से बढ़ने का दबाव डाला. अधिग्रहण और भारी खर्च को सफलता का प्रतीक माना गया. Byju’s उसी व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया, जहां बाजार वास्तविक वित्तीय स्थिति से कट गया था. जिन निवेशकों ने बाद में गवर्नेंस और अनुशासन पर सवाल उठाए, वही कभी कंपनी की तेज रफ्तार और आक्रामक विस्तार की तारीफ कर रहे थे.

सिंगापुर कोर्ट के फैसले का महत्व

सिंगापुर की अदालत द्वारा रवींद्रन को अवमानना मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाना इस पूरी कहानी का सबसे प्रतीकात्मक मोड़ बन गया है. जो व्यक्ति कभी भारत के स्टार्टअप क्रांति का चेहरा था, वह आज विदेशी अदालतों में संपत्तियों और खुलासों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. केरल की CAT क्लासेस से लेकर अंतरराष्ट्रीय दिवालियापन मुकदमों तक का यह सफर सिर्फ एक उद्यमी की कहानी नहीं, बल्कि भारत के स्टार्टअप बूम के उत्थान और अतिरेक की कहानी भी है. Byju’s की असफलता केवल एडटेक सेक्टर की कहानी नहीं है. ये कई बड़े सबक छोड़ती है. पहला, वैल्यूएशन अक्सर भ्रम पैदा करती है. किसी कंपनी की कागजी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल उतना मजबूत नहीं होता. दूसरा, असाधारण परिस्थितियां निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं. कोविड के दौरान ऑनलाइन शिक्षा तेजी से बढ़ी, लेकिन वह स्थायी बदलाव नहीं था. तीसरा, तेजी से बढ़ती कंपनियों के लिए पारदर्शिता और मजबूत वित्तीय नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं.